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ಮ್ಯೂಸ್​ಗೆ​ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಡಲು ಬಂದ ಓಪನ್​ಎಐ ಡಾಟ್ಸ್​: ಸದಾ ಆನ್ ಇರೋ AI ಏಜೆಂಟ್ ಲಾಂಚ್!

OpenAI Dots AI Agent Launch: ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾರಣಕ್ಕೆ Astra 6.1 ರದ್ದು ಮಾಡಿದ ಮರುದಿನವೇ ಸ್ಯಾಮ್ ಆಲ್ಟ್‌ಮನ್ ಹೊಸ Always-On AI ಏಜೆಂಟ್ Dots ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ..

ಸ್ಯಾಮ್ ಆಲ್ಟ್‌ಮನ್​ ಹೊಸ AI ಡಾಟ್ಸ್​ ಓಪನ್​ಎಐ ಡೆವಲಪರ್ ಸಮ್ಮೇಳನ OPENAI DOTS AI AGENT ALWAYS ON AI ASSISTANT
ಮ್ಯೂಸ್​ಗೆ​ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಡಲು ಬಂದ ಓಪನ್​ಎಐ ಡಾಟ್ಸ್​! (Photo Credit: AP)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 30, 2026 at 1:34 PM IST

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OpenAI Dots AI Agent Launch: ಓಪನ್‌ಎಐ ಸಿಇಒ ಸ್ಯಾಮ್ ಆಲ್ಟ್‌ಮನ್ ಮತ್ತೊಂದು ಬಿಗ್ ಬಾಂಬ್ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪನಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಹೊಸ AI ಮಾಡೆಲ್ ಆದ 'Dots' ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪನಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಡೆವಲಪರ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನೆಂದರೆ.. ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಹೊಸ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದ Astra 6.1 ಮಾಡೆಲ್ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ ಮರುದಿನವೇ ಈ ಹೊಸ AI ಏಜೆಂಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಆಲ್ಟ್‌ಮನ್ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Always-On AI ಏಜೆಂಟ್ Dots ಎಂದರೇನು?: ಸ್ಯಾಮ್ ಆಲ್ಟ್‌ಮನ್ ಅವರು Dots ಯಾವಾಗಲೂ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ (always-on) ಅತ್ಯುತ್ತಮ AI ಏಜೆಂಟ್ ಎಂದು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ಟಾಸ್ಕ್‌ಗಳನ್ನು ತಾನಾಗಿಯೇ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ವಾರ ಮೆಟಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ 'Muse' ಎಂಬ ಪರ್ಸನಲ್ ಏಜೆಂಟ್‌ಗೆ ಓಪನ್‌ಎಐನ ಹೊಸ 'Dots' ಪ್ರಬಲ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ. Muse ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಈಗ ಎರಡು ದೈತ್ಯ ಕಂಪನಿಗಳ ನಡುವೆ AI ಏಜೆಂಟ್ ವಾರ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿ ಬೆಳೆದ ರೀತಿ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ AI ಸಹಾಯಕನಂತೆ Dot ಏಜೆಂಟ್‌ಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಟ್‌ಮನ್ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸುರಕ್ಷತಾ ಆತಂಕದ ನಡುವೆಯೇ ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್: AI ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ವೇಗ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಕಳವಳದ ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಗಿತ್ತಾದರೂ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲಿಲ್ಲ.

ಆದರೂ AI ಏಜೆಂಟ್‌ಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆ, ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಆಲ್ಟ್‌ಮನ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಐನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಅವಧಿಯನ್ನು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ರಾಂತಿಗಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾದ ನವೋದಯ ಕಾಲವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಕೇವಲ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿನ ಚಕ್ರಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅವರ ಜೀವನದ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು AI ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ, ಮಾನವ ಜೀವನದ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಯಾಂತ್ರಿಕಗೊಳಿಸಬಾರದು. ಬದಲಿಗೆ ಜನರಿಗೆ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ನೀಡಲು, ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು, ಕಲಿಯಲು ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ AI ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಸ್ಯಾಮ್ ಆಲ್ಟ್‌ಮನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ GPT-6 Soul ಮಾಡೆಲ್‌ನ ಅಪ್​ಡೇಟ್ಡ್​ ಆವೃತ್ತಿಯಾದ GPT-6.1 Soulನ ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವಾದ 'UltraFast' ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ಲಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಹೊಸ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಓಪನ್‌ಎಐ ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಟ್ರಂಪ್ ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವ ಮೊದಲು ಘೋಷಣೆ: ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸ್ವಯಂ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಓಪನ್‌ಎಐ ಸೇರಿದಂತೆ ಆರು ಪ್ರಮುಖ AI ಕಂಪನಿಗಳು US ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲು ಈ ಘೋಷಣೆಗಳು ಬಂದಿವೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.

ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?: AI ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ತರಲು ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ 'ಆಂತರಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು' ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತೇವೆ. ಅವು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆಯೇ ಎಂದು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಾಹ್ಯ ಆಡಿಟರ್ ಅನ್ನು ನೇಮಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ-ಬಾಹ್ಯ ಆಡಿಟರ್‌ಗಳ ವರದಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಪ್ರತಿ ಕಂಪನಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿಯೊಳಗೆ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ವೈಟ್ ಹೌಸ್ ಅಕಾರ್ಡ್ ಆನ್ ಸೂಪರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ನೈತಿಕ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಟ್ರಂಪ್ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಆರ್ಟಿಫಿಶಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳನ್ನು ಹೇರುವುದನ್ನು ಟ್ರಂಪ್ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಪ್ರಮುಖ ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಕೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಮ್ ಆಲ್ಟ್‌ಮನ್ ಭಾಗವಹಿಸದಿದ್ದರೂ ಓಪನ್‌ಎಐ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಗ್ರೆಗ್ ಬ್ರಾಕ್‌ಮನ್ ವೈಟ್ ಹೌಸ್‌ಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಆಂಥ್ರೊಪಿಕ್‌ನ ಡಾರಿಯೋ ಅಮೋಡೆ, ಅಮೆಜಾನ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಜೆಫ್ ಬೆಜೋಸ್, ಎನ್ವಿಡಿಯಾದ ಜೆನ್ಸನ್ ಹುವಾಂಗ್, ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ CEO ಸತ್ಯ ನಾಡೆಲ್ಲಾ ಕೂಡ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು.

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