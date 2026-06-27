ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರದ ಒತ್ತಡ: ಜಿಪಿಟಿ 5.6 ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸಿದ ಓಪನ್AI
ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತವು ಓಪನ್ಎಐನಿಂದ ಈ ಮೂರು ಹೊಸ, ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಎಐ ಮಾದರಿಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿದೆ.
Published : June 27, 2026 at 12:03 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಎಐ ಮಾದರಿಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಓಪನ್ಎಐ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಎಐ ಮಾದರಿಗಳ ಕುರಿತು ಸದ್ಯ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಪಾಲುದಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಓಪನ್ಎಐನ ಹೊಸ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಎಐ ಮಾದರಿಗಳ ಶ್ರೇಣಿಗೆ ಜಿಪಿಟಿ-5.6 ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಮೂರು ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೋಲ್, ಟೆರ್ರಾ ಮತ್ತು ಲೂನಾ ಸೇರಿವೆ. ಸೋಲ್ ಅನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಮಾದರಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಟೆರ್ರಾ ದೈನಂದಿನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಲೂನಾವನ್ನು ಜಿಪಿಟಿ-5.6 ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಮತ್ತು ವೇಗದ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
Introducing a limited preview of GPT-5.6 Sol, our next generation frontier model, as well as GPT-5.6 Terra, a balanced model for efficient, everyday work, and GPT-5.6 Luna, a fast and affordable model for high-volume work.https://t.co/OoM83SyISN— OpenAI (@OpenAI) June 26, 2026
ಆದರೆ, ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತವು ಓಪನ್ಎಐನಿಂದ ಈ ಮೂರು ಹೊಸ, ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಎಐ ಮಾದರಿಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಎಐ ಕಂಪನಿಗಳು ಈ ರೀತಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆ, ಆಂಥ್ರೊಪಿಕ್ ಫೇಬಲ್ 5 ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತವು ಕಂಪನಿಗೆ ವಿದೇಶಿ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿತ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆಂಥ್ರೊಪಿಕ್ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು.
ಓಪನ್ ಎಐ ಅಸಮಾಧಾನ: ಓಪನ್ ಎಐನ ಈ ಎಐ ಮಾದರಿಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಿರುವ ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕುರಿತು ಇದೀಗ ಚರ್ಚೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಡೀನ್ ಬಾಲ್ ಯುಎಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಎಐ ನೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ವೇತಭವನದ ಮಾಜಿ ಎಐ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿದ್ದ ಇವರು ಓಪನ್ಎಐಗೆ ಸೇರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತದ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಆದೇಶವು ಕಡ್ಡಾಯ ಅನುಮೋದನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ರಚಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮುಂದುವರಿದ ಎಐ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ, 30 ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಂಪನಿಯ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇದು ಚೀನಾಕ್ಕೆ, ಎಐ ಓಟದಲ್ಲಿ ನೇರ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬಾಲ್ ವಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಓಪನ್ ಎಐ ಕೂಡ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಅದು ತನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ವೊಂದನ್ನು ಹಾಕಿದೆ. ಈ ತಡೆಹಿಡಿಯುವಿಕೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಾಗಬಾರದು. ಕಾರಣ, ಇದು ಬಳಕೆದಾರರು, ಡೆವಲಪರ್ಗಳು, ಉದ್ಯಮಗಳು, ಸೈಬರ್ ರಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಪಾಲುದಾರರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರಿಕರಗಳ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮುಂಬರುವ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮಾದರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದಿದೆ.
ಹೊಸ ಮಾದರಿಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಲೆ: ತಾಂತ್ರಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ, ಸೋಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ತಾರ್ಕಿಕತೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಟ್ರಾ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಂಘಟಿತ ಉಪ ಏಜೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕೋಡಿಂಗ್ ಮಾನದಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ ಆಂಥ್ರೊಪಿಕ್ನ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಮೀರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಓಪನ್ಎಐ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಸೋಲ್ ಮಾದರಿಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಮಿಲಿಯನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಟೋಕನ್ಗಳಿಗೆ 5ಡಾಲರ್ ಮತ್ತು ಔಟ್ಪುಟ್ ಟೋಕನ್ಗಳಿಗೆ 30ಡಾಲರ್ ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಟೆರ್ರಾ ಬೆಲೆ ಅದರ ಅರ್ಧದಷ್ಟು, ಲೂನಾ ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಬೆಲೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ 1ಡಾಲರ್ ಮತ್ತು 6ಡಾಲರ್ ಆಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಕ್ಯಾಶಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಸುಧಾರಿಸಿದೆ. ಇದು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬಳಸುವ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ಗಳ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಒಪನ್ ಎಐನಿಂದ ಈ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಎಐ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:
ಮುತ್ತಿನನಗರಿಯಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಯ್ತು ಪೋರ್ಷೆಯ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕೇಂದ್ರ! ಏನುಂಟು, ಏನಿಲ್ಲ?
ಆಪಲ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ! ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಲಾಂಚ್ಗೆ ಕಂಪನಿ ಸಿದ್ಧ