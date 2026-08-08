ಓಪನ್ ಎಐ ಹೊಸ ಮಾದರಿ ಆತಂಕ: ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದೇ ಈ ಮಾಡೆಲ್?
OpenAI Astra Model: ಜಾಗತಿಕ AI ಕಂಪನಿ OpenAI ತನ್ನ ಮುಂಬರುವ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಮಾದರಿ "Astra" ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅದೇನು ಎಂಬುದನ್ನ ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.
Published : August 8, 2026 at 11:45 AM IST
OpenAI Astra Model: ಜಾಗತಿಕ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಕಂಪನಿ ಓಪನ್ ಎಐ ಶುಕ್ರವಾರ ತನ್ನ ಹೊಸ ಮಾದರಿ "ಆಸ್ಟ್ರಾ" ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಮಾದರಿಯು ಸ್ವಯಂ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವ ಕೋಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಭದ್ರತಾ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಬಹುದೆಂದು ಕಂಪನಿಯೇ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಕಂಪನಿಯ ಒಳಗಡೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗಿನ ತಜ್ಞರ ಜೊತೆ ನಡೆಸಿದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಭದ್ರತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜನರು, ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಓಪನ್ ಎಐ ತಿಳಿಸಿದೆ.
- "ನಿರ್ಣಾಯಕ" ಮಿತಿ ಎಂದರೆ ಏನು?: ಓಪನ್ಎಐನ Preparedness Framework ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದು AI ಮಾದರಿಯು "Critical" ಸೈಬರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮಿತಿ ತಲುಪಿದೆ ಎಂದರೆ..
- ಮಾನವ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವಿಲ್ಲದೆ ವಿವಿಧ ಕಠಿಣವಾದ, ನೈಜ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ Zero-day ದೋಷಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.
- ಕೇವಲ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಉದ್ದೇಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಠಿಣ ಗುರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೊಸ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೈಬರ್ ದಾಳಿ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವುದು.
ಓಪನ್ಎಐ ಪ್ರಕಾರ, Astraನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಈ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಬಹುದೇ ಎಂದು ಈಗಲೇ ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಲು ಆಗದಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿವೆ.
ಕಂಪನಿ ಕೈಗೊಂಡ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮಗಳು: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಹಗಿಂಗ್ ಫೇಸ್ ಹ್ಯಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರಾ ಯಾವುದೇ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಓಪನ್ಎಐ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಆದರೂ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿ ಕಂಪನಿ ಈ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ..
ಬಲಿಷ್ಠ ಭದ್ರತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ: ಆಸ್ಟ್ರಾನ ರಕ್ಷಣಾ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳ Robustness Testing ಅನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪರಿಸರ: ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಯುತ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತರ್ಜಾಲ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾಧನಗಳ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮಾದರಿಯ ಮುಖ್ಯ ಕಡತಗಳಿಗೆ ಬಲವಾದ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
ನಿರಂತರ ಕಣ್ಗಾವಲು: ಆಸ್ಟ್ರಾನ ಎಲ್ಲಾ Agentic ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ Universal Monitoring ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆಸ್ಟ್ರಾ ಏನು ಯೋಚಿಸಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಗಮನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಕಂಡುಬಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ
ಚಟುವಟಿಕೆ ಸ್ಥಗಿತ: ಬಲಪಡಿಸಿದ ಭದ್ರತಾ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸದ ಆಸ್ಟ್ರಾಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಂತರಿಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ
ಮುಂದಿನ ಹಂತO: OpenAI, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಯ್ದ AI ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಆಸ್ಟ್ರಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ನಡೆಸುವ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಾಲುದಾರರಿಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಭದ್ರತಾ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡಲಿದೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸಿದ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು Preparedness Framework ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈಗ ಸೈಬರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಅದೇ ಮಾದರಿ ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
OpenAI ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಂದುವರಿದ ಸೈಬರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ AI ಮಾದರಿಗಳು ದುರುದ್ದೇಶಿ ಜನರು ಬಳಸುವ ಮೊದಲೇ ದೋಷಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಸರಿಪಡಿಸಲು ರಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಇಂತಹ ಪ್ರಬಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬೇಕು ಎಂದು ಓಪನ್ ಎಐ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದೆ.
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