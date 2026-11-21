ಓಪನ್ಎಐನಿಂದ ಬರುತ್ತಿದೆ ಹೊಸ ಎಐ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್: ಬಳಕೆದಾರರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವತಃ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದೆ ಓಪನ್ಎಐ ಏಜೆಂಟಿಕ್ ಫೋನ್!
OpenAI AI Smartphone Leak Report: ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿರುವ ಸ್ಯಾಮ್ ಆಲ್ಟ್ಮನ್ ನೇತೃತ್ವದ ಓಪನ್ಎಐ ಕಂಪನಿ ಈಗ ಎಐ ಆಧಾರಿತ ತನ್ನದೇ ಆದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ.
Published : November 21, 2026 at 12:49 PM IST
OpenAI AI Smartphone Leak Report: ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ 'ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿ' (ChatGPT) ಮೂಲಕ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡಿರುವ ಸ್ಯಾಮ್ ಆಲ್ಟ್ಮನ್ ನೇತೃತ್ವದ ಓಪನ್ಎಐ (OpenAI) ಕಂಪನಿ ಈಗ ತನ್ನದೇ ಆದ ಎಐ-ಆಧಾರಿತ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ತಯಾರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಓಪನ್ಎಐ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿಲ್ಲವಾದರೂ ಚೀನಾದ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿರುವ ವರದಿಗಳು ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ತಯಾರಿಕಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಸುಳಿವು ನೀಡಿವೆ.
ಫಾಕ್ಸ್ಕಾನ್ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗೆ ತಯಾರಿಕಾ ಆರ್ಡರ್ ಮತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಯ:
BIG: OpenAI phone is now real in the supply chain. Foxconn's FIH Mobile has won the assembly order, reported by Securities Times, 19 Nov. FIH is the same Foxconn unit that assembles iPhones. This is not Luxshare anymore. In April, Kuo said Luxshare would build it. Now the order has moved to FIH Mobile. Specs, reported by Ming-Chi Kuo: Custom MediaTek Dimensity 9600, TSMC 2nm N2P LPDDR6 + UFS 5.0, no bottleneck Dual NPU, 2 AI engines at the same time Enhanced ISP, better HDR, camera is for sensing, not just photos pKVM + inline hashing, data isolated and verified in real time Mass production target: 1H 2027 Target: 30M units in 2027-28 Launch: late 2027 or 2028, reported OpenAI has not confirmed the order. No design, no price, no official launch date yet. But 30M units is not a side project. This is OpenAI vs Apple and Samsung, on AI first, not apps first.— Abhishek Yadav (@yabhishekhd) November 19, 2026
- ಎಫ್ಐಎಚ್ ಮೊಬೈಲ್ ಪಾತ್ರ: ಚೀನಾದ 'ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ಟೈಮ್ಸ್' (Securities Times) ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಫಾಕ್ಸ್ಕಾನ್ (Foxconn) ಕಂಪನಿಯ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಹಾಗೂ ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ನಲ್ಲಿ (02038.HK) ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ 'ಎಫ್ಐಹೆಚ್ ಮೊಬೈಲ್' (FIH Mobile) ಕಂಪನಿಗೆ ಓಪನ್ಎಐ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆರ್ಡರ್ಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆ. ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ಗಳ ಅಂತಿಮ ಜೋಡಣೆಯನ್ನು (Assembly) ಈ ಕಂಪನಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಇತರ ಪೂರೈಕೆದಾರ ಕಂಪನಿಗಳು: 'ಕೈಲಿಯನ್ ಪ್ರೆಸ್' (Cailian Press) ಎಂಬ ಮತ್ತೊಂದು ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಸ್ಶೇರ್ ಪ್ರಿಸಿಷನ್ (Luxshare Precision), ಲಿಂಗ್ಯಿ ಐಟೆಕ್ (Lingyi iTech) ಮತ್ತು ಎಎಸಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ (AAC Technologies) ಕಂಪನಿಗಳೂ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
- ಯಾವಾಗ ಬಿಡುಗಡೆ? ಓಪನ್ಎಐ ಕಂಪನಿಯ ಮೊದಲ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ 2027ರ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 2028ರಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಓಪನ್ಎಐ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನ ಅಚ್ಚರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಫೀಚರ್ಗಳು: ಖ್ಯಾತ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಮಿಂಗ್-ಚಿ ಕುವೊ (Ming-Chi Kuo) ಅವರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಟಿಪ್ಸ್ಟರ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿವರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಫೋನ್ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಹೊಂದಿರಲಿದೆ.
- 2nm ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಮತ್ತು ವೇಗದ ಸ್ಟೋರೇಜ್: ಈ ಫೋನ್ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ 2nm ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಕಸ್ಟಮ್ ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 9600 (MediaTek Dimensity 9600) ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಹೊಂದಿರಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅತಿ ವೇಗದ LPDDR6 RAM ಮತ್ತು UFS 5.0 (UF 5.0) ಆಂತರಿಕ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇರಲಿದೆ.
- ಎರಡು ಎಐ ಎಂಜಿನ್ಗಳು (Dual NPUs): ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಎರಡು ಎನ್ಪಿಯುಗಳು (NPUs) ಇದರಲ್ಲಿರಲಿವೆ.
- ರಿಯಲ್-ಟೈಮ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಮರಾ: ಈ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿತ HDR ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮತ್ತು ISP ಇರಲಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಇದರ ಕ್ಯಾಮರಾವನ್ನು ಕೇವಲ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರವನ್ನು ನೈಜ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಿಸಲು (Real-time sensing) ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
- ಭದ್ರತೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಒತ್ತು: ಬಳಕೆದಾರರ ಡೇಟಾವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿಡಲು ಮತ್ತು ನೈಜ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಇದರಲ್ಲಿ PKVM ಮತ್ತು ಇನ್ಲೈನ್ ಹ್ಯಾಶಿಂಗ್ (Inline hashing) ಭದ್ರತಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳಿಗಿಂತ ಈ ಫೋನ್ ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿರಲಿದೆ? ಓಪನ್ಎಐ ತನ್ನದೇ ಆದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳಿಗಿಂತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಿನ್ನವಾಗಿರಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಐ ಏಜೆಂಟ್ಗಳು (AI agents) ಮತ್ತು ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿ ಶೈಲಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳೇ ಫೋನ್ನ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಕೇವಲ ಬಳಕೆದಾರರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಬದಲು, ಬಳಕೆದಾರರ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿವಿಧ ಆಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ 'ಏಜೆಂಟಿಕ್ ಡಿವೈಸ್' (Agentic device) ಆಗಿ ಇದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಐ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಓಪನ್ಎಐ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಎಐ ಅನ್ನೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. 2027-28ರ ವೇಳೆಗೆ ಈ ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದರೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬಳಸುವ ವಿಧಾನವೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ.
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