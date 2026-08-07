ಆಪಲ್ ಜೊತೆ ಕಾನೂನು ಕಾಳಗದ ನಡುವೆ OpenAIನ ನೂತನ ಡಿವೈಸ್ ಅನೌನ್ಸ್: ಇದು ಚಲಿಸುವ ಎಐ ಸ್ಪೀಕರ್!
OpenAI Smart Speaker: ChatGPT ತಯಾರಿಸಿದ OpenAI ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ AI-ಚಾಲಿತ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಸಾಧನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : August 7, 2026 at 11:43 AM IST
OpenAI Smart Speaker: ChatGPT ತಯಾರಿಸಿದ OpenAI ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ AI - ಚಾಲಿತ ಗ್ರಾಹಕ ಸಾಧನವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ. Bloomberg ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸಾಧನವು ಡೋನಟ್ ಆಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದು, ಬೆಲೆ $300 ರಿಂದ $400 ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ₹25,000 ರಿಂದ ₹33,000 ವರೆಗೆ ಇರಬಹುದು.
2027 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ಈ ಸಾಧನವನ್ನು ಕಂಪನಿಯು "AI-first computer" ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದೆ. ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ.
ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್ ಹೇಗಿವೆ?
- ಆಕಾರ: ಹಾಕಿ ಪಕ್ ಗಾತ್ರದ ಸುತ್ತಿನ ಗ್ಯಾಜೆಟ್. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇಲ್ಲದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
- ಚಲಿಸುವ ಭಾಗಗಳು: ಸಾಧನಕ್ಕೆ ವಿಶಿಷ್ಟ "ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ" ನೀಡಲು ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಚಲಿಸುವ ಭಾಗಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಬಳಕೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುವಾಗ ಈ ಭಾಗಗಳು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿವೆ.
- ಸೆನ್ಸರ್ಸ್: ಕೇಳುವಾಗ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಲೈಟ್, ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೀಕರ್ ಗ್ರಿಲ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ಸೆನ್ಸರ್ಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
- ಸುಲಭ ಬಳಕೆ: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಮತ್ತು ಒಂದು ಕೈಯಿಂದ ಬಳಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ChatGPT ಗಿಂತ ಏನು ವಿಶೇಷ?: OpenAI ಪ್ರಕಾರ ಈ ಸಾಧನವು ಫೋನ್ನಲ್ಲಿರುವ ChatGPT voice mode ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕಗೊಳಿಸಿದ ಧ್ವನಿ ಸಂವಹನ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತು ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೂ ಇದಕ್ಕಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನಂತೆ ದಿನವಿಡೀ ಬಳಕೆದಾರರು ಅವಲಂಬಿಸುವ "ದೈನಂದಿನ ಅಗತ್ಯ" ಸಾಧನವನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಓಪನ್ಎಐಯ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.
Apple ಜೊತೆ ವಿವಾದ: ಈ ಸಾಧನದ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಆಪಲ್ನ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯ ವಿನ್ಯಾಸಕಾರ Jony Ive ಅವರ "LoveFrom" ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಜೊತೆ ಸೇರಿ OpenAI ಮಾಡಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ Apple, OpenAI ತಮ್ಮ ಗೌಪ್ಯ ಮೆಟಲ್ - ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಕಲು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಿದೆ. ಆದರೆ OpenAI ಈ ಆರೋಪವನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಸಾಧನವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮೂಲವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆಪಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸವಾಲು: Amazon ಮತ್ತು Google ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಓಪನ್ಎಐಯ ಉದ್ದೇಶ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು Humane AI Pin ಮತ್ತು Rabbit R1 ನಂತಹ AI ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳಿಗೆ ಸವಾಲೊಡ್ಡುವಂತಹ ಹಲವು ಗ್ರಾಹಕ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ತರುವ ಯೋಜನೆ OpenAI ಹೊಂದಿದೆ. 2027ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ಈ ಡೋನಟ್ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ ಅದರ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ.
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