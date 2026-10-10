ಓಪನ್ಎಐನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬಿರುಗಾಳಿ: ಮೂವರು ಸುರಕ್ಷತಾ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ವಜಾ, ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹ ಆರೋಪಮಾಡಿದ ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿ!
OpenAI fires Safety Researchers: ಓಪನ್ಎಐ ಮೂವರು ಸುರಕ್ಷತಾ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ವಜಾ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕಂಪನಿ ಸುರಕ್ಷತೆಗಿಂತ ಲಾಭಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 10, 2026 at 11:53 AM IST
OpenAI fires Safety Researchers: ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ AI ಕಂಪನಿ ಓಪನ್ಎಐನಲ್ಲಿ ಈಗ ಆಂತರಿಕ ಕಲಹ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಮೂವರು ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಂಶೋಧಕರನ್ನು ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುವ ಓಪನ್ಎಐ ಮೂವರು "ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹ" ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಮೂವರು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಓಪನ್ಎಐ ತನ್ನ ಕಂಪನಿಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷತೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ ಎಂದು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಓಪನ್ಎಐ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, "ನಾವು ಸಂಶೋಧಕರೊಂದಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ತನಿಖೆಯ ನಂತರ ಅವರು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸ್ಪಷ್ಟ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಬಂದಿರುವುದು ಮೂವರು ಸಂಶೋಧಕರಾದ ಟೋಮೆಕ್ ಕೊರ್ಬಾಕ್, ಜಾಸ್ಮಿನ್ ವಾಂಗ್ ಮತ್ತು ಮಿಕಿತಾ ಬಲೆಸ್ನಿ ಅವರು ಓಪನ್ಎಐನ ವಿವಿಧ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದ ನಂತರ. ಆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದ ಸಂದರ್ಭ ಮತ್ತು AI ಸುರಕ್ಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಕಳವಳವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಶೋಧಕರು ತಮ್ಮ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ, "ನಮ್ಮನ್ನು ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದ ಬಗ್ಗೆ ಆಂತರಿಕ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ಸಂವಹನಗಳು ಕಂಪನಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ತಣ್ಣಗಾಗಿಸಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಳಜಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ಮತ್ತು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಳಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಭಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಓಪನ್ಎಐಗೆ ತನ್ನ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪನಿಯ ಒಳಗೆ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ AI ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ AI ಮಾದರಿಗಳು ಅಜ್ಞಾತ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಜಾಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಜರ್ನಲ್ ವರದಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಪ್ರಮುಖ AI ಕಂಪನಿಗಳ ಒಳಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಗೊಂದಲದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಕೇತ ಇದಾಗಿದೆ. ರೋಗ್ AI ಏಜೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸರಣಿ ಘಟನೆಗಳಿಂದ ಈ ವಿವಾದ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ವಿವಾದ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿತ್ತು. ಓಪನ್ಎಐ ತನ್ನ AI ಏಜೆಂಟ್ಗಳ ಒಂದು ಸಮೂಹ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸ್ಥಳದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು, ಕದ್ದ ರುಜುವಾತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ AI ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾದ ಹಗ್ಗಿಂಗ್ ಫೇಸ್ನ ಸರ್ವರ್ಗಳನ್ನು ಭೇದಿಸಿ, ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದಾಗ ಈ ವಿವಾದ ಶುರುವಾಯಿತು.OpenAI ಸಂಶೋಧಕರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ. ವಜಾಗೊಳಿಸುವಿಕೆ "ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಳಜಿಗಳು ಅಥವಾ ಮಾತನಾಡುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಅವರನ್ನು ಏಕೆ ವಜಾ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಆದರೆ "ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿರುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಕೊರ್ಬಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, Hugging Face ಘಟನೆಯನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡಲು OpenAI ಕರೆತಂದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಲಾಭರಹಿತ AI ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ METR ಜೊತೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಿದ ರೀತಿಯಿಂದಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ವಜಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಯಿತು ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
METR ಆಗಸ್ಟ್ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಗ್ಗಿಂಗ್ ಫೇಸ್ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾದ ವರದಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಕೊರ್ಬಾಕ್ "METR ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುವುದು" ತನ್ನ ಕೆಲಸವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ತನಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಲೆಸ್ನಿ AI ಅನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಓಪನ್ಎಐನ ಬದ್ಧತೆಗಳ ಕುರಿತು "ಕಂಪನಿಯಾದ್ಯಂತ ಕೆಲಸ" ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು "ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿವರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿದ್ದರು" ಎಂದು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಮೂವರು "ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಗಿ ಓಪನ್ಎಐನ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಿಗಿಂತ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ವಜಾಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ತಾನು ನಂಬುವುದಾಗಿ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ AI ಸುರಕ್ಷತೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ OpenAI ಒಳಗೆ ದೊಡ್ಡ ಜಗಳ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆಯಾ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದ್ದಿದೆ.
ಓದಿ: ಡಿಯರ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂಬಾನಿ, ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅಂತ ಕಾಲೆಳೆದ ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್ ಬಾಸ್! ಕ್ಯಾರೇ ಎನ್ನದ ಜಿಯೋ ಮಾಲೀಕ!