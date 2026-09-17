6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 6 ಬಾರಿ AI ಮಾದರಿ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದೆ: ಹಗ್ಗಿಂಗ್ ಫೇಸ್ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಹೊರತಾಗಿ 6 ಘಟನೆ ಪತ್ತೆ ಎಂದ ಓಪನ್ಎಐ
OpenAI Model Misbehavior: ಓಪನ್ಎಐ ಕಳೆದ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹಗ್ಗಿಂಗ್ ಫೇಸ್ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಹೊರತಾಗಿ 6 ಬಾರಿ ಎಐ ಮಾದರಿ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿರುವುದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಫುಲ್ ಡಿಟೇಲ್..
Published : September 17, 2026 at 1:33 PM IST
OpenAI Model Misbehavior: ಓಪನ್ಎಐ ಸಿಇಒ ಸ್ಯಾಮ್ ಆಲ್ಟ್ಮನ್ ಅವರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15, 2026 ರಂದು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋದ ಮಾಸ್ಕೋನ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ಫೋರ್ಸ್ನ ಡ್ರೀಮ್ಫೋರ್ಸ್ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ಫೋರ್ಸ್ ಸಿಇಒ ಮಾರ್ಕ್ ಬೆನಿಯಾಫ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
6 ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ನಡವಳಿಕೆ ಪತ್ತೆ: ಓಪನ್ಎಐ ಬುಧವಾರ ಕಳೆದ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ "ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅಥವಾ ಕಳವಳಕಾರಿ ಮಾದರಿ ನಡವಳಿಕೆಯ" ಆರು ನಿದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಹಗ್ಗಿಂಗ್ ಫೇಸ್ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಹೊರತಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಮಾದರಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುರಕ್ಷತಾ ರಕ್ಷಣೆಗಳಿಗಾಗಿ ಕರೆ ನೀಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ.
ಬ್ಲಾಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಓಪನ್ಎಐ ಭವಿಷ್ಯದ ಮಾದರಿ ದುರ್ವರ್ತನೆಯನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಲು ಕಂಪನಿಯು ಅನುಸರಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿರುವ ಹೊಸ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ವಿವರಿಸಿದೆ. ಈ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಯು ಮಾದರಿ ತಪ್ಪು ಜೋಡಣೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲು ಎಐ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಸುಮಾರು 1 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ ಓಪನ್ಎಐ ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ ಐಪಿಒಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿತು. ಆದರೆ, ಕೊಡುಗೆ 2027ರವರೆಗೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ.
ಓಪನ್ಎಐ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: "ಎಐ ಉದ್ಯಮವು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಎಂದ್ರೇನು?: ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಎಂದರೆ ಮಾದರಿಗಳು ಮಾನವ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಶನಿವಾರದಂದ ಓಪನ್ಎಐ ಸಿಇಒ ಸ್ಯಾಮ್ ಆಲ್ಟ್ಮನ್ ಅವರು ಕಂಪನಿಯ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಆಂಥ್ರೊಪಿಕ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಮಾದರಿ ಪ್ರಗತಿಯ ದರವನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುವ ಕರೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದರು. ಕಳೆದ ವಾರ ಹಲವಾರು ಉದ್ಯಮ ಸಂಶೋಧಕರು ಎಐನ ದುರಂತ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಬಂದಿದೆ.
ಎಕ್ಸ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಟ್ಮನ್ ಅವರು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯು ಇತ್ತೀಚಿನ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಓಪನ್ಎಐ ನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಚರ್ಚೆಗಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು "ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ" ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
6 ಘಟನೆಗಳ ವಿವರ: ಬುಧವಾರದ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಓಪನ್ಎಐ ದುರ್ವರ್ತನೆಯ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ನಿದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾದರಿಗಳು ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿತು. ಅವುಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗದ ಸಂಶೋಧನಾ ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ಜಿಪಿಟಿ-5.6 ಸೊಲ್ನ ತರಬೇತಿ ರನ್ ಮಾದರಿ. ತನ್ನ ಚಾಟ್ ವಿಂಡೋಗಳ ಸಾರಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಭವಿಷ್ಯದ ಆವೃತ್ತಿಗಳಿಗೆ "ಬಳಕೆದಾರರಿಂದ ತಪ್ಪುಗಳು ಅಥವಾ ತಪ್ಪಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲಾದ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಮರೆಮಾಡಲು" ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಓಪನ್ಎಐ ಹೇಳಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ನಿದರ್ಶನವು ಆಂತರಿಕ ಮಾದರಿಯು ಸೋರಿಕೆಯಾದ ಎಪಿಐ ಕೀ ಅನ್ನು "ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲದೆ" ಬಳಸಿ ನಂತರ ಡೇಟಾವನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಎರಡು ನಿದರ್ಶನಗಳು ಅನಧಿಕೃತ ಮೆಸೇಜ್ ಬೋರ್ಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫೈಲ್ ಹಂಚಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಪರಸ್ಪರ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುವ ಮಾದರಿಗಳು ಮತ್ತು ಏಜೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಆದರೆ, ಅಂತಿಮ ಪ್ರಕರಣವು ಮಾನವ ಮೌಲ್ಯಮಾಪಕರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಉತ್ತರಗಳಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಗೆ ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಮಾದರಿಗಳ ಎರಡು ತರಬೇತಿ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಓಪನ್ಎಐ ತನ್ನ ಮಾದರಿ ದುರ್ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ಹೊಸ ಚೌಕಟ್ಟು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ನೌಕರನು ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ತಂಡವು ತನಿಖೆ ಮಾಡಲು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಅವರು "ಸಕಾಲಿಕ ತನಿಖೆ ಮತ್ತು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರತಿ ಹಂತಕ್ಕೂ ಗಡುವುಗಳನ್ನು" ರಚಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ.
ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ?: ತನಿಖೆಗಳು ಗಮನಿಸಲಾದ ನಡವಳಿಕೆ, ಬಾಹ್ಯ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳಂತಹ ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ವರದಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಭದ್ರತಾ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅನ್ನು ತಮಗೆ ಸೂಕ್ತವೆನಿಸಿದಂತೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಓಪನ್ಎಐ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ.
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