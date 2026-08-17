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ಸ್ಯಾಮ್ ಆಲ್ಟ್‌ಮನ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೋಲ - ಕಲ್ಲೋಲ! ಓಪನ್​ಎಐನಿಂದ ರಾಜೀನಾಮೆಗಳ ಸುರಿಮಳೆ! ಕಾರಣವೇನು?

AI Safety Concerns OpenAI: ಓಪನ್​ಎಐನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಎಐ ಅಪಾಯ ತಂಡ ವಿಸರ್ಜನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಐಪಿಒಗೂ ಮುನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಈ ಘಟನೆ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

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ಸ್ಯಾಮ್ ಆಲ್ಟ್‌ಮನ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೋಲ-ಕಲ್ಲೋಲ (Image Credit: AP News)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 17, 2026 at 2:46 PM IST

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AI Safety Concerns OpenAI: ಅಮೆರಿಕದ ಅತಿದೊಡ್ಡ AI ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ OpenAI ಈಗ ಭಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಕಂಪನಿ ತನ್ನ IPOಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಒಂದಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದರಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ OpenAI ತನ್ನ "Preparedness Team" ಅನ್ನು ಜುಲೈ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಜಿಸಿದೆ ಎಂದು ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್​ ಟೈಮ್ಸ್​ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಈ ತಂಡದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂದರೆ, ಕಂಪನಿಯ AI ಮಾಡೆಲ್‌ಗಳಿಂದ ಗಂಭೀರ ಅಥವಾ ಭಯಾನಕ ಅಪಾಯಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತಿವೆಯೇ ಎಂದು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವುದು. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದೂ ಇದೇ ತಂಡದ ಕೆಲಸವಾಗಿತ್ತು. ಈ ವರ್ಷ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಓಪನ್​ಎಐ ತನ್ನ "ಮಿಷನ್​ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್​ ಟೀಂ" ಕೂಡ ಮುಚ್ಚಿತ್ತು. AI ಮಾಡೆಲ್‌ಗಳನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆ ತಂಡ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು.

ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಏನಾಯಿತು?: ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಓಪನ್​ಎಐ ಯಾರನ್ನೂ ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಹಿರಿಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಸೈಬರ್ ಮತ್ತು ಬಯೋ ನಂತಹ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧತೆ (Preparedness) ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಥೀಮ್‌ಗಳಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಿದ್ಧತೆ ತಂಡ (Preparedness Unit) ಕಂಪನಿಯ ಹಳೆಯ ಸಂಶೋಧನಾ-ಕೇಂದ್ರಿತ ರಚನೆಯ ಕೊನೆಯ ಉಳಿದ ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು.

ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಎಜಿಐ ರೆಡಿನೆಸ್ (AGI Readiness), ಮಿಷನ್​ ಅಲೈನ್​ಮೆಂಟ್​ (Mission Alignment) ಮತ್ತು ಸೂಪರ್‌ಅಲೈನ್‌ಮೆಂಟ್ (Superalignment) ನಂತಹ ತಂಡಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಓಪನ್​ಎಐಯ ಸುರಕ್ಷತಾ ಚಿಂತನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎದ್ದಿವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಹಗ್ಗಿಂಗ್​ ಫೇಸ್​ (Hugging Face) ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಕಂಪನಿಯ ಒಳಗೆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ದೊಡ್ಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ರಾಜೀನಾಮೆ: ಓಪನ್​ಎಐಯ ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಕ್ಲೋಯ್ ಬಕಲಾರ್ (Ethics Chief Chloe Bakalar), ಮುಖ್ಯ ಭವಿಷ್ಯವಾದಿ ಜೋಶುವಾ ಅಚಿಯಮ್ (Chief Futurist Joshua Achiam) ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ನಾಯಕ ಜೋಹಾನ್ಸ್ ಹೈಡೆಕೆ (Safety Leader Johannes Heidecke) ರಾಜೀನಾಮೆಗಳು ಕಂಪನಿಯ ಒಳಗೆ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿವೆ. ಓಪನ್​ಎಐಗೆ ನಿಕಟ ಮೂಲವೊಂದು ಫೈನನ್ಶಿಯಲ್​ ಟಮ್ಸ್​ಗೆ "ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯಾನಕವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್​ನಿಂದ ಬಂದ ಡೈಲನ್ ಷ್ನೇಯ್ಡರ್ ಸಿದ್ಧತಾ ತಂಡದ (Dylan Schneider Preparedness Team) ಹೆಡ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಈಗ ಅವರು "ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಸ್ವಯಂ-ಸುಧಾರಣೆ" (Recursive Self-Improving) AI ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಇದು ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ AI ಮಾಡೆಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.

ಇದಲ್ಲದೇ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿ (Chief Revenue Officer) ಆಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದ ಡೆನಿಸ್ ಡ್ರೆಷರ್ (Denis Drescher) ಈ ವಾರವೇ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ತೊರೆಯುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಅವರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಮಾಜಿ ಸಿಒಒ ಬ್ರಾಡ್ ಲೈಟ್‌ಕ್ಯಾಪ್ (COO Brad Lightcap) ಕೂಡ ಹೊರಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಯಾಮ್ ಆಲ್ಟ್‌ಮನ್​ (Sam Altman) ಆಪ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಫಿಡ್ಜಿ ಸಿಮೊ (Fidji Simo) ಕೂಡ ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಫುಲ್​ ಟೈಂ ಪಾತ್ರದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದು ಅಡ್ವೈಸರ್​ ಆದರು. ಕೆವಿನ್ ವೇಲ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ನಾರಾಯಣನ್​ನಂತಹ ಹಲವು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಹೊರಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.

ಐಪಿಒಗೂ ಮುನ್ನ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ: $1 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಮೌಲ್ಯದ ಗುರಿಹಲವು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ OpenAI ಯ $1 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸಬಹುದಾದ IPOಗೂ ಮುನ್ನ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ ಓಪನ್​ಎಐಯ ಐಪಿಒ ಈ ವರ್ಷವೇ ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಅದು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಅಂದರೆ 2027 ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಬಹುದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ OpenAI ಸುಮಾರು $7 ಬಿಲಿಯನ್ ಟೆಂಡರ್ ಆಫರ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ಕಂಪನಿ $852 ಬಿಲಿಯನ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದ ಷೇರುಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್ ಖರೀದಿಸಿದೆ.

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TAGGED:

OPENAI SAFETY TEAM DISBANDED
OPENAI IPO 2027
OPENAI EXECUTIVE RESIGNATIONS
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