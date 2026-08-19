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ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಾಲು ಸಾಲು ನಿರ್ಗಮನ!: ಸಿದ್ಧತಾ ತಂಡ ವಿಸರ್ಜನೆ ವರದಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಓಪನ್​ಎಐ

OpenAI Disband Preparedness Team: ತನ್ನ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಸಿದ್ಧತಾ ತಂಡವನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳನ್ನು ಓಪನ್‌ಎಐ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿದೆ ಡಿಟೇಲ್ಸ್​..

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ಸಿದ್ಧತಾ ತಂಡ ವಿಸರ್ಜನೆ ವರದಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಓಪನ್​ಎಐ (Image Credit: AFP)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 19, 2026 at 1:01 PM IST

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OpenAI Disband Preparedness Team: ಓಪನ್​ಎಐ ತನ್ನ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಸಿದ್ಧತಾ (Preparedness) ತಂಡವನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಹೊರಬಂದಿವೆ. ಈ ತಂಡವು ಓಪನ್​ಎಐಯ AI ಮಾದರಿಗಳು ಗಂಭೀರ ಅಥವಾ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದೇ ಎಂದು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್​ ಟೈಮ್ಸ್​ ಪ್ರಕಾರ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಈ ತಂಡವನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಹಿರಿಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಸೈಬರ್ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಬೆದರಿಕೆಗಳಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧತಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಇತರೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ತಂಡಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆದರೆ ಓಪನ್​ಎಐ ಈ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ. "ನಾವು Preparedness ತಂಡವನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಓಪನ್​ಎಐ ವಕ್ತಾರರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತೆ, ಜೈವಿಕ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಹಾಗೂ AI ಸ್ವಯಂ ಸುಧಾರಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಸಂಶೋಧನಾ ನಾಯಕರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಸಚಿ ಜೈನ್​ಗೆ ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ಉನ್ನತ ನಾಯಕರ ನಿರ್ಗಮನ: ಆದರೆ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಹೊರನಡೆದಿರುವುದು ಒಳಗೂ ಹೊರಗೂ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್​ ಟೈಮ್ಸ್​ ಪ್ರಕಾರ ನೈತಿಕತೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಕ್ಲೋಯ್ ಬಕಲರ್, ಚೀಫ್ ಫ್ಯೂಚರಿಸ್ಟ್ ಜೋಶುವಾ ಅಚಿಯಾಮ್ ಮತ್ತು ಸೇಫ್ಟಿ ಲೀಡರ್​ ಜೋಹಾನ್ಸ್ ಹೇಡೆಕೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ತೊರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಆದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದ ಡೆನಿಸ್ ಡ್ರೆಸ್ಸರ್ ಕೂಡ ಈ ವಾರ ನಿರ್ಗಮನ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಹೊರಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಡೆನಿಸ್ ಡ್ರೆಸ್ಸರ್ ಅವರ ಮೊದಲು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಬ್ರಾಡ್ ಲೈಟ್‌ಕ್ಯಾಪ್ ಕೂಡ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೊರನಡೆದರು. ಮಾಜಿ ಸಿಇಒ ಸ್ಯಾಮ್ ಆಲ್ಟ್‌ಮನ್​ರ ಬಲಗೈ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಫೀಡಿ ಸಿಮೊ ಕೂಡ ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಸಮಯದ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದರು. ಈಗ ಅವರು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಸಲಹಾ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೆವಿನ್ ವೀಲ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ನಾರಾಯಣ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಹ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ತೊರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಐಪಿಒ ಸಿದ್ಧತೆಯ ನಡುವೆ ಅಸ್ಥಿರತೆಯ ಆತಂಕ: ಕೆಲವು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಈ ನಿರಂತರ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅಸ್ಥಿರತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಓಪನ್​ಎಐ ಐಪಿಒಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿರುವ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. 2027ರಲ್ಲಿ IPO ಬರಬಹುದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ IPO ಕಂಪನಿಗೆ 1 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯ ನೀಡಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೊದಲು ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲೇ IPO ಬರಬಹುದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು. OpenAI ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುಮಾರು 7 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ ಷೇರು ಮರಳಿ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕಂಪನಿಯ ಮೌಲ್ಯ 852 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್‌ಗೆ ಏರಿದೆ.

ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್​ನಿಂದ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಪೈಪೋಟಿ: OpenAI ಆಂತರಿಕ ಮರುರಚನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವಾಗಲೇ ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್​ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಓಪನ್​ಎಐಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯವು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ 24 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್‌ನಿಂದ ಈ ತಿಂಗಳು ಸುಮಾರು 40 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್‌ಗೆ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಐದು ವಾರಗಳ ಹಿಂದೆ GPT-5.6 ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಡುಗೆ ಇದೆ.

ಆದರೆ ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್​ ಇನ್ನೂ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. 2025ರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ 9 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಇದ್ದ ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್​ನ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯವು ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 47 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್‌ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಡೇರಿಯೊ ನೇತೃತ್ವದ ಈ ಕಂಪನಿಯು ಅಂದಿನಿಂದಲೂ ಅದೇ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.

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TAGGED:

AI RISK TEAM
OPENAI LEADERSHIP EXITS
SAM ALTMAN OPENAI
OPENAI PREPAREDNESS TEAM
OPENAI DISBAND PREPAREDNESS TEAM

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