ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿ ಗೋ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತ! ಇದನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?
Openai Chatgpt Go Plan Free: ಈ ಭಾರತದಲ್ಲಿ "ChatGPT Go" ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ..
Published : November 5, 2025 at 11:08 AM IST
Openai Chatgpt Go Plan Free: ChatGPT ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ. OpenAI ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ತನ್ನ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ತನ್ನ "ChatGPT Go" ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಬಳಕೆದಾರರು ಈಗ ಯಾವುದೇ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸದೆ ಸುಧಾರಿತ AI ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಈ ಕೊಡುಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ಈ ಯೋಜನೆ ರೂ. 399 ಅಥವಾ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 5 US ಡಾಲರ್ಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿತ್ತು. ಭಾರತ OpenAI ಗೆ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ AI ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ, ವ್ಯವಹಾರ, ಕೋಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲ ಯೋಜನೆಗಳಿಗಾಗಿ ChatGPT ಬಳಸುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
OpenAI ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ AI ಬಳಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಸರ್ಕಾರದ "ಭಾರತ AI ಮಿಷನ್"ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ AI ಸಾಕ್ಷರತೆ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮೆಟ್ರೋ ನಗರಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ AI ಅನ್ನು ತಲುಪಲು OpenAI ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ.
ChatGPT Go ಪ್ರಯೋಜನಗಳು: "ChatGPT Go" ಒಂದು ಮಧ್ಯಮ ಮಟ್ಟದ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು GPT-5 ಮಾದರಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಇದು ವೇಗವಾದ, ಹೆಚ್ಚು ನಿಖರವಾದ ಮತ್ತು ಸುಗಮ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
- ಉಚಿತ ಆವೃತ್ತಿಗಿಂತ 10 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಸಂದೇಶ ಮಿತಿಗಳು
- 10 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರ ರಚನೆ, ಫೈಲ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ಗಳು
- 2 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮೆಮೊರಿ. ಇದು ಚಾಟ್ಬಾಟ್ಗೆ ಹಿಂದಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕಗೊಳಿಸಿದ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ದೀರ್ಘ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸಾರಾಂಶಗಳು ಅಥವಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ಇಮೇಜ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ವರ್ಕ್, ಅಧ್ಯಯನ ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜನರೇಷನ್.
ಈ ಯೋಜನೆಯು ಉಚಿತ ಆವೃತ್ತಿಗಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ, ಚುರುಕಾದ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸುಧಾರಿತ AI ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಕುರಿತು ChatGPT ಮುಖ್ಯಸ್ಥ, OpenAI ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಕ್ ಟರ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ.. "ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಡೇಡೇ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಈವೆಂಟ್ಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ChatGPT Go ಅನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಸುಧಾರಿತ AI ನಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಲು, ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಮತ್ತು ರಚಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ." ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಈ ಯೋಜನೆಯ ಬೆಲೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ. 399 ಆಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಈಗ ಇದನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು "ಎಕ್ಸ್"ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಚಂದಾದಾರರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು? ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ "ChatGPT Go" ಚಂದಾದಾರರನ್ನು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ 12 ತಿಂಗಳ ಉಚಿತ ಯೋಜನೆಗೆ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಅಥವಾ ಪುನಃ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ ನಿಯಮಿತ ಬೆಲೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.
ಆಫರ್ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ: ಈ ಆಫರ್ ಪಡೆಯಲು ChatGPT ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ. ಲಾಗಿನ್ ಆದ ನಂತರ ಅರ್ಹ ಬಳಕೆದಾರರು "ChatGPT Go" ಅನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಈ ಆಫರ್ ಈಗ ಲಭ್ಯವಿದೆ. OpenAI ನ ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ AI ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈಗ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಬಳಕೆದಾರರು ಸುಧಾರಿತ AI ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
"ChatGPT Go" ಅನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?: ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಳಗಿನ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ.
1. ChatGPT ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಥವಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ಬ್ರೌಸರ್ನಲ್ಲಿ chatgpt.com (https://chatgpt.com) ತೆರೆಯಿರಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ChatGPT ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ (iOS/Android) ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ.
2. ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಲ್/Google/Microsoft ಖಾತೆಯೊಂದಿಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಹೊಸ ಬಳಕೆದಾರರಾಗಿದ್ದರೆ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ (ಭಾರತೀಯ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆ/ಇಮೇಲ್ ಬಳಸಿ).
3. ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಐಕಾನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಕೆಳಗಿನ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಐಕಾನ್ (ಅಥವಾ ☰ ಮೆನು) ತೆರೆಯಿರಿ. ನಂತರ ನೀವು "ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಟು ಗೋ" ಅಥವಾ "ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿ ಗೋ" ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ.
4. "ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿ ಗೋ" ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಬಳಿಕ ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿ ಗೋ ಪ್ಲಾನರ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. "1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಉಚಿತ (ಭಾರತ)" ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
5. ಬಳಿಕ ನೀವು "ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ" ಅಥವಾ "ಉಚಿತವಾಗಿ ಪಡೆಯಿರಿ" ಎಂಬ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಯಾವುದೇ ಪಾವತಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
6. ದೃಢೀಕರಣ ಸಂದೇಶ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. "ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿ ಗೋ 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಕ್ರಿಯಗೊಂಡಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳುವ ದೃಢೀಕರಣ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಈಗ 10x ಸಂದೇಶ ಮಿತಿ, ಚಿತ್ರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಫೈಲ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
