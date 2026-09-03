AI ತಿರಸ್ಕರಿಸುವುದು ವಿದ್ಯುತ್ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದಂತೆ, ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಳಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ!: ಓಪನ್ಎಐ ಸಿಇಒ
OpenAI CEO Sam Altman: AI ಅನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವುದು ವಿದ್ಯುತ್ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದಂತೆ, ಬಳಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಎಂದು ಓಪನ್ಎಐ ಸಿಇಒ ಸ್ಯಾಮ್ ಆಲ್ಟ್ಮನ್ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 3, 2026 at 8:00 AM IST
OpenAI CEO Sam Altman: ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳು ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಓಪನ್ಎಐ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಸ್ಯಾಮ್ ಆಲ್ಟ್ಮನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಊಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೋಡೆಕ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ 3 ತಿಂಗಳ ಕೆಲಸ 17 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ: ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈಗ ಕೊಡೆಕ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ (Codex) ಬಹುಶಃ 17 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಆಲ್ಟ್ಮನ್ ಅವರು US ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹೊವಾರ್ಡ್ ಲುಟ್ನಿಕ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನೆಂದು ಜಗತ್ತು ಇನ್ನೂ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
OpenAI ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮೊದಲು ಆಲ್ಟ್ಮನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಆಕ್ಸಲರೇಟರ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಅನುಭವವು ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯು ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಯೊಳಗಿನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಶಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಉದ್ಯಮದ ಮಹತ್ವದ ಆಲೋಚನೆಗಳು ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿವೆ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿತು. AI ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು, ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ನಾಟಕೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಆಲ್ಟ್ಮನ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಇದು ಜಗತ್ತು ಕಂಡ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮಶೀಲತಾ ಬೂಮ್ ಆಗಲಿದೆ: ಇದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಜಗತ್ತು ಇದುವರೆಗೆ ಕಂಡ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬೂಮ್ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಆಲ್ಟ್ಮನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಭರವಸೆಯ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು, ತಜ್ಞರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಹೊಸ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಅಥವಾ ಸಂಕೀರ್ಣ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ ಹಲವು ಬಾರಿ ಹಿಂದೆ ಉಳಿದಿದ್ದರು AI ಈಗ ಆ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಲಾಂಡ್ರೋಮ್ಯಾಟ್ ಮಾಲೀಕ ChatGPT ನಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಸಿದ ಕಥೆ: ಆಲ್ಟ್ಮನ್ ಅವರು ವ್ಯಾಪಾರವು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಲಾಂಡ್ರೋಮ್ಯಾಟ್ ನಿರ್ವಾಹಕರ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಲೀಕರು ChatGPT ಬಳಸಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು, ಕಾನೂನು ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಗಾರರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಬಳಸಿದರು. AI ಅನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಲು ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕೆಂದು ಕಂಡುಕೊಂಡ ಮೊದಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರು ಎಂದು ಆಲ್ಟ್ಮನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ChatGPT ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಈ ಉದಾಹರಣೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ, ಆಗ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಪ್ರಸ್ತುತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿತ್ತು. 2025 ರಲ್ಲಿ ಕೋಡಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ವೈಟ್ ಕಾಲರ್ ಕೆಲಸದ ಏಜೆಂಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ AI ಬಳಕೆಯು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು ಎಂದು ಆಲ್ಟ್ಮನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
AI ಅನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವುದು ವಿದ್ಯುತ್ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದಂತೆ: G20 ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಆಲ್ಟ್ಮನ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿ, AI ಅನ್ನು ತಮ್ಮ ದೇಶಗಳಿಂದ ಹೊರಗಿಡುವುದರ ವಿರುದ್ಧ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಕ್ರಮವನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ AI ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು 100 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದಷ್ಟೇ ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದು ಮಾತುಕತೆಗೆ ಒಳಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಬಳಸಲೇಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಬರಬಹುದಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಆಗುವ ಪ್ರಯೋಜನ, ದೇಶಕ್ಕೆ ಆಗುವ ಮೌಲ್ಯವು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಭವಿಷ್ಯದ AI ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಜನರ ಜೊತೆಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ವರ್ಚುವಲ್ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಒಂದು ದಶಕದ ನಂತರ ನಾವು AI ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲೆಡೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದ ಅವರು, ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮತ್ತು ಬಯೋ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬೆದರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು AI ಮೇಲಿನ ನಿಯಂತ್ರಣವು ಸಣ್ಣ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಓದಿ: 10 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆಯೇ ಮೋದಿ AI ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು: ಪ್ರಧಾನಿ ಮಾತು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಸಿಇಒ