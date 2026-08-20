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ಅಸ್ಟ್ರಾ ಎಐ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸ್ಥಗಿತ: ಸೈಬರ್ ಅಪಾಯ, ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ ಓಪನ್​ಎಐ

OpenAI Astra AI Model Paused: ಸೈಬರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಪಾಯದ ಹಂತ ತಲುಪಿದ್ದರಿಂದ ಓಪನ್​ಎಐ ತನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಎಐ ಮಾದರಿ Astra ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಿಧಾನಗೊಳಿಸಿದೆ.

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ಅಸ್ಟ್ರಾ ಎಐ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸ್ಥಗಿತ! (Photo Credit: AP)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 20, 2026 at 11:36 AM IST

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OpenAI Astra AI Model Paused: ಓಪನ್​ಎಐ ತನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಮುಂದುವರಿದ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ AI ಮಾದರಿ ಅಸ್ಟ್ರಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಆಂತರಿಕ ಅಪಾಯ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮಟ್ಟದ ಸೈಬರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತಲುಪಿದ ಕಾರಣ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಎಕ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಕಂಪನಿಯ ಸಿಇಒ ಸ್ಯಾಮ್​ ಆಲ್ಟ್​ಮನ್​, ಹೊಸ ಮಟ್ಟದ AI ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ಮಾದರಿ ಪ್ರಗತಿಯು ಈಗ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿದೆ, ಮಾದರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಜೋಡಣೆಯ ವೇಗವನ್ನು ಮೀರುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸಿದರೆ ನಾವು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

Hugging Face ಭದ್ರತಾ ಘಟನೆ ಪ್ರಭಾವ: ಬ್ಲಾಗ್ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ, ಹಗ್ಗಿಂಗ್​ ಫೇಸ್​ ಒಳಗೊಂಡ ಇತ್ತೀಚಿನ ಭದ್ರತಾ ಘಟನೆಯಿಂದಾಗಿ ಅಸ್ಟ್ರಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರದ ಮೇಲೂ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆ ಎಂದು OpenAI ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿತು. ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸುವ ಮೊದಲು ಬಲವಾದ ರಕ್ಷಣೆಗಳು ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಈ ಘಟನೆಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿವೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ.

Financial Times ವರದಿ ಮಾಡಿದಂತೆ OpenAIನ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಸಿದ್ಧತಾ ತಂಡವನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ತಂಡವು AI ಮಾದರಿಗಳು ತೀವ್ರ ಅಥವಾ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆಯೇ ಎಂದು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ OpenAI ವಕ್ತಾರರು ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಸಿದ್ಧತಾ ತಂಡವನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಸೈಬರ್ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು AI ಸ್ವಯಂ ಸುಧಾರಣೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನಾ ನಾಯಕರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ OpenAI ನ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ Saachi Jain ಅವರಿಗೆ ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಎರಡು ವಾರಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವಿರಾಮ: Astra ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಮುಖ ತರಬೇತಿ ಹಂತವಾದ reinforcement learning RL ಗೆ ಎರಡು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವಿರಾಮ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು OpenAI ದೃಢಪಡಿಸಿತು. RL ಮೂಲಕ AI ಮಾದರಿಗಳು ಪ್ರಯೋಗ ಮತ್ತು ದೋಷದ ಮೂಲಕ ಕಲಿಯುತ್ತವೆ. ಈ ವಿರಾಮದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಬಳಸುವ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ಗಳ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಕಂಪನಿಯ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಮುಂದುವರಿದ ತರಬೇತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಮಾದರಿಯು ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಸಣ್ಣ ಸುರಕ್ಷಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಮೂರು ಪದರಗಳ ರಕ್ಷಣೆ: ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ AI ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡುವ ತನ್ನ ವಿಧಾನವು ಮೂರು ಮುಖ್ಯ ಆಧಾರಸ್ತಂಭಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ.

  • ಮೊದಲನೆಯದು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ. ಇದು ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಅಥವಾ ಕಳವಳಕಾರಿ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಅದು ಸಂಭವಿಸಿದಂತೆ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು OpenAI ಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ.
  • ಎರಡನೇ ಆಧಾರಸ್ತಂಭ ಜೋಡಣೆ. ಇಲ್ಲಿ AI ಮಾದರಿಗಳು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತವೆ, ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
  • ಮೂರನೆಯದು ಭದ್ರತೆ. ತರಬೇತಿ ಅಥವಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ AI ಮಾದರಿಯು ಏನನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ಮಿತಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಎರಡು ಘಟನೆಗಳ ನಂತರ ಮಾಡಿದ್ದೇನು?: Hugging Face ಘಟನೆಯ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಮಾದರಿಗಳು ಕೋಡ್ ಚಲಾಯಿಸಬಹುದಾದ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದಾದ ಕೆಲವು ಸಂಶೋಧನಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು OpenAI ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿತು. ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಸೀಮಿತ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುವ ಮೊದಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಯಿತು.

ಇದಲ್ಲದೆ Astra ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮಟ್ಟದ ಸೈಬರ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ತಲುಪುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಮಾದರಿ ಅಥವಾ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸೈಬರ್-ಕೇಂದ್ರಿತ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ OpenAI ತನ್ನ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಭದ್ರತಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಓಪನ್‌ಎಐ ಸಿಇಒ ಹೊಸ AI ದೃಷ್ಟಿಕೋನ: 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬರಲಿದೆ ಹೊಸ ಅವತಾರದ ಚಾಟ್​ಜಿಪಿಟಿ!

TAGGED:

OPENAI CYBERSECURITY RISK AI
OPENAI HUGGING FACE INCIDENT
OPENAI PREPAREDNESS FRAMEWORK
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OPENAI ASTRA AI MODEL PAUSED

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