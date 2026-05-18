ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ನಕಲು ವಾಯ್ಸ್​ ಮಾಡುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸ್ಟಾರ್ಟ್​ಅಪ್​ ಸ್ವಾಧೀನ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಓಪನ್​ಎಐ

OpenAI Acquires Voice Tech Company: AI ವಾಯ್ಸ್​ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ Weights.gg ಅನ್ನು OpenAI ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ Weights.gg ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ನಂತರ ಈ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ನಡೆದಿದೆ.

Published : May 18, 2026 at 10:31 AM IST

OpenAI Acquires Voice Tech Company: ಓಪನ್​ ಎಐ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ರಹಸ್ಯ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಅದು ತನ್ನ AI-ಪವರ್ಡ್​ ವಾಯ್ಸ್​ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ಪರಿಕರಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ Weights.gg ಅನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ಕಂಪನಿಯ ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ತಂಡ ಎರಡನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ Weights.gg ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳುಗಳ ನಂತರ ಈ ಸ್ವಾಧೀನವು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್‌ನ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಎಪ್ರಿಲ್ 1, 2026 ರಂದು ಈ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನು ಬಂದ್​ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು Weights.gg ಸಾಮಾಜಿಕ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರು AI ವಾಯ್ಸ್​ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು, ತರಬೇತಿ ನೀಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಅದರ ಗ್ರಾಹಕ-ಮುಖಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ Replay ಮೂಲಕ ಬಳಕೆದಾರರು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ನಿಖರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಧ್ವನಿಗಳನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಧ್ವನಿ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಹೋಲುವ ಧ್ವನಿ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲು ವೇದಿಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಿತು.

ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬಳಕೆದಾರರು ಟೇಲರ್ ಸ್ವಿಫ್ಟ್, ಕಾನ್ಯೆ ವೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ಪಿಂಕ್‌ನ ಸದಸ್ಯರಂತಹ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಅನುಕರಿಸುವ AI-ರಚಿತ ಧ್ವನಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ಜೋ ಬಿಡೆನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಧ್ವನಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಈ AI-ರಚಿತ ಧ್ವನಿ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಲಾಯಿತು. ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್‌ನ ಪರಿಕರಗಳು ಕಾದಂಬರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದು, ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಬಗ್ಸ್ ಬನ್ನಿ ಮತ್ತು ಡ್ಯಾಫಿ ಡಕ್‌ನಂತಹ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಪಾತ್ರಗಳ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಅನುಕರಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತ್ತು.

ಓಪನ್​ಎಐ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇಕೆ?: Weights.gg ಅನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿ ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ OpenAI ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆರಂಭಿಕ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ OpenAI ಯೊಳಗಿನ ವಿವಿಧ ಆಂತರಿಕ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಡೀಪ್‌ಫೇಕ್ ಧ್ವನಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಬದಲು AI ದೈತ್ಯವು ತನ್ನ ಧ್ವನಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೆರೆಮರೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಬಲಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ OpenAI ತನ್ನ ಆಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಭಾಷಣ-ಸಂಬಂಧಿತ ಪರಿಕರಗಳ ಸೂಟ್ ಅನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈಗ ಡೆವಲಪರ್‌ಗಳಿಗೆ ಧ್ವನಿ-ಆಧಾರಿತ API ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೈಜ-ಸಮಯದ ಅನುವಾದ ಮತ್ತು AI ಧ್ವನಿ ಸಹಾಯಕರಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಆಪಲ್ ಕಾರ್‌ಪ್ಲೇಗೆ ChatGPT ಯ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್​ ಸಹ ಸಂವಾದಾತ್ಮಕ ಧ್ವನಿ ಅನುಭವಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

AI-ಚಾಲಿತ ವಾಯ್ಸ್​ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ವಿವಾದ: AI-ರಚಿತ ಧ್ವನಿಗಳು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚಿಸಲ್ಪಡುವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಓಪನ್‌ಎಐ ಸ್ವತಃ ಈ ಹಿಂದೆ ಸುಧಾರಿತ ಧ್ವನಿ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸಂಭಾವ್ಯ ದುರುಪಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಅದು ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಲ್ಲದೆ ಈ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯಿತು. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಂಪನಿಯು ಇನ್ನೂ ಅಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಬದಲು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಪಾಲುದಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ.

ಉದ್ಯಮವು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದೆ. ಸ್ಕಾರ್ಲೆಟ್ ಜೋಹಾನ್ಸನ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಓಪನ್‌ಎಐ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದರು. ಚಾಟ್‌ಜಿಪಿಟಿ ಬಳಸುವ ವಾಯ್ಸ್​ ತನ್ನದೇ ಆದ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡರು. ಟ್ರೇಡ್‌ಮಾರ್ಕ್ ಫೈಲಿಂಗ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಲು ಟೇಲರ್ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

