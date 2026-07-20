ಈರುಳ್ಳಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ನಮಗೆ ಕಣ್ಣೀರು ಬರಲು ಕಾರಣವೇನು? ಇದು ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಸೈನ್ಸ್!
Onion Crying: ಈರುಳ್ಳಿ ಕತ್ತರಿಸುವಾಗ ನಾವು ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸುವುದೇಕೆ? ಇದರ ಹಿಂದಿನ ರಹಸ್ಯವೇನು? ಆ ಘಾಟಿನ 'ಕಣ್ಣೀರಿನ ಕಥೆ' ಹಿಂದಿನ ನಿಜವಾದ ಸಂಗತಿಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ..
Published : July 20, 2026 at 10:38 AM IST
Onion Crying: ಈರುಳ್ಳಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂಬ ಮಾತಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳು, ಜೀವಸತ್ವಗಳು, ಖನಿಜಗಳು ಮತ್ತು ಆಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ನಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಈರುಳ್ಳಿ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳ ರುಚಿ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕರಿ, ಸಲಾಡ್ ಅಥವಾ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಆಗಿರಲಿ, ಆಹಾರದ ನಿಜವಾದ ರುಚಿಯನ್ನು ಹೊರತರುವಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ನಡೆಯುವ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ "ಭಾವನಾತ್ಮಕ ನಾಟಕ" ಇದ್ದರೆ ಅದು ಈರುಳ್ಳಿ ಕತ್ತರಿಸುವ ಕ್ರಿಯೆ!. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಷ್ಟೇ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟೈಕ್ ಆಗಿರಲಿ ಅವರು ಚಾಕುವನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಕ್ಷಣ ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಕಣ್ಣೀರು ಹರಿಯುವುದು ಖಚಿತ. ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ದೃಶ್ಯಗಳಿಂದ ವಿಚಲಿತರಾಗದವರೂ ಸಹ ಈರುಳ್ಳಿಯಿಂದ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ.
ಶತಮಾನಗಳ ಹಿಂದೆ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಕೂಡ ತನ್ನ ‘ಆಂಟೋನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಿಯೋಪಾತ್ರ’ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿಯ ಕಣ್ಣೀರು-ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಈ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೇ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಕೇವಲ ಸೈನ್ಸ್ ಅಡಗಿದೆ. ನಾವು ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದಾಗ ಅದು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ "ರಾಸಾಯನಿಕ ಯುದ್ಧ" ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಅನೈಚ್ಛಿಕವಾಗಿ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದಾಗ ಏಕೆ ಕಣ್ಣೀರು ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ..
ಈರುಳ್ಳಿಯ ಆತ್ಮ-ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ: ಈರುಳ್ಳಿ ನೆಲದಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಅನೇಕ ಹುಳುಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವಿಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಈರುಳ್ಳಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ, ಅಂತರ್ನಿರ್ಮಿತ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
ಈ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ? ಈರುಳ್ಳಿಯ ಸಸ್ಯ ಕೋಶಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಿಣ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ.
ನಾವು ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಿದಾಗ (ಅಥವಾ ಕೀಟವು ಅದರೊಳಗೆ ಕಚ್ಚಿದಾಗ) ಈ ಕೋಶಗಳು ಛಿದ್ರವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗುವ ಕಿಣ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಗಂಧಕದ ಸಂಯುಕ್ತವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕಣ್ಣೀರು ಏಕೆ ಬರುತ್ತೆ? ಈ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಗಂಧಕ ಸಂಯುಕ್ತವು ಗಾಳಿಯ ಮೂಲಕ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಕಣ್ಣಿನ ಮೇಲ್ಮೈ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅದು ಉರಿಯುವ ಸಂವೇದನೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಕಿರಿಕಿರಿಯಿಂದ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು, ಮೆದುಳು ತಕ್ಷಣವೇ ಕಣ್ಣೀರು ಗ್ರಂಥಿಗಳಿಗೆ ಕಣ್ಣೀರು ಉತ್ಪಾದಿಸುವಂತೆ ಸಂಕೇತ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕಣ್ಣೀರು ಬರುತ್ತದೆ.
ಇದು ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯೇ? ಈರುಳ್ಳಿ ಕತ್ತರಿಸುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಕಣ್ಣೀರು ಮತ್ತು ಉರಿಯುವ ಸಂವೇದನೆಯು ಶಾಶ್ವತ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಬಹುದೇ ಎಂದು ಅನೇಕ ಜನರು ಚಿಂತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಈ ಉರಿಯುವ ಸಂವೇದನೆ ಕೇವಲ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈರುಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಅಸ್ಥಿರ ಸಮ್ಮೇಳವು ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಸೌಮ್ಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ದೇಹವು ತಕ್ಷಣವೇ 'ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಟಿಯರಿಂಗ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ತನ್ನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಕಟುವಾದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಮತ್ತು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲು ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನಾನುಕೂಲವೆಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದಾದರೂ, ಇದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅಥವಾ ಕಾರ್ನಿಯಾಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಶಾಶ್ವತ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತವೆ.
ಈರುಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ 'ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು' ಯಾವುವು?
- ಲ್ಯಾಕ್ರಿಮೇಟರ್: ಯಾವುದೇ ಎಮೊಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಗ್ರಂಥಿಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಿ ನಿರಂತರ ಕಣ್ಣೀರು ಬರುವಂತೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ವಸ್ತುವನ್ನು 'ಲ್ಯಾಕ್ರಿಮೇಟರ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪರಿಣಾಮವು ಈರುಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ 'ಅಲೈಲ್ ಸಲ್ಫೈಡ್' ನಂತಹ ಸಲ್ಫರ್ ಸಂಯುಕ್ತಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಈರುಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇರುತ್ತವೆ.
- ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್: ಈರುಳ್ಳಿ ಕಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಈ ಸಾವಯವ ಸಂಯುಕ್ತವು (ಅಮೈನೋ ಗ್ರೂಪ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎರಡನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ) ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ 80ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಅಡ್ಡ ಗುಂಪುಗಳಿದ್ದರೂ ಈ ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳಲ್ಲಿ 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳನ್ನು ಸಂಶ್ಲೇಷಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.
- ಎಂಜೈಮ್: ಇದು ಈರುಳ್ಳಿ ಕಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಜೈವಿಕ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದಾಗ ಈ ಎಂಜೈಮ್ವು 'ಜೀವರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್'ವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಅನಿಲವು ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ (Catalyst) ಎಂದರೇನು? ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯ ದರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ. ಈರುಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಂಜೈಮ್ವು ನಿಖರವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ, ಕಣ್ಣೀರಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುವಾಗ ಎಂಜೈಮ್ವು ಬದಲಾಗದೆ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.
ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹಿಂದಿನ ರಹಸ್ಯವೇನು? LFS (ಲ್ಯಾಕ್ರಿಮೇಟರಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸಿಂಥೇಸ್) ಎಂಜೈಮ್ ಮೇಲೆ ಸಂಶೋಧಕರು ನಡೆಸಿದ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿವೆ. ಈ ರಾಸಾಯನಿಕ ಮಾರ್ಗವು ಕೇವಲ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಿಖರವಾದ ಆಂತರಿಕ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ.
- ಎರಡು ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಜೈಮ್ನ ಗುಟ್ಟು ಬಯಲು: ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು LFS ಎಂಜೈಮ್ವನ್ನು ಅದರ ಸ್ಫಟಿಕ ರಚನೆಯನ್ನು ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವ ಮೂಲಕ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದರು. ಮೊದಲನೆಯದು 'ಅಪೋ-ಫಾರ್ಮ್' ಎಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯ ಮೊದಲು ಎಂಜೈಮ್ ಖಾಲಿಯಾಗಿರುವ ಸ್ಥಿತಿ. ಎರಡನೆಯದು 'ಬೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್'. ಇದರಲ್ಲಿ 'ಕ್ರೋಟೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್' ಎಂಬ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೆಟ್ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಆ ಎಂಜೈಮ್ ಜೊತೆಗೂಡಿರುತ್ತದೆ.
- ಲಾಕ್-ಮತ್ತು-ಕೀ ರಚನೆ: ಈ ಈರುಳ್ಳಿ ಎಂಜೈಮ್ಯ ರಚನೆಯು ಸಸ್ಯ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳ 'START ಡೊಮೇನ್ ಸೂಪರ್ಫ್ಯಾಮಿಲಿ'ಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ 'ಹೆಲಿಕ್ಸ್-ಗ್ರಿಪ್ ಫೋಲ್ಡ್' ಆಕಾರವನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆಯು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಇದು ವಸ್ತುವನ್ನು ದೃಢವಾಗಿ ಹಿಡಿಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ವಿಶೇಷ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
- ಒತ್ತಡ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರೋಟೀನ್ನೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ: ಈ ಎಂಜೈಮ್ ಅನ್ನು 'PYL10' (ಅಬ್ಸಿಸಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ರಿಸೆಪ್ಟರ್) ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಸ್ಯಗಳು ಒತ್ತಡವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಳಸುವ ಮತ್ತೊಂದು ಸಸ್ಯ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಗಿದೆ. ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವುಗಳಾಗಿದ್ದರೂ ಈರುಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ LFS ಎಂಜೈಮ್ವು ಪರಭಕ್ಷಕಗಳ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವಾಗಿ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಡುವ ಸಂವೇದನೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಲು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
- ಆ ಗ್ಯಾಸ್ ಹೇಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ? ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ನಡುವೆ 'ಸಿಕ್ವೆನ್ಶಿಯಲ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್' (ಪ್ರೋಟಾನ್ಗಳ ಹಂತ-ಹಂತದ ಬದಲಾವಣೆ) ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಈ ರೂಪಾಂತರವು 'ಕಾರ್ಬನಿಯನ್ ಇಂಟರ್ಮಿಡಿಯಟ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಅಸ್ಥಿರ ರಾಸಾಯನಿಕ ಮಧ್ಯಂತರದ ರಚನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಥಿಯೋಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ S-ಆಕ್ಸೈಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
2017 ರಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವಾಗ ಸಂಭವಿಸುವ ಜೀವರಾಸಾಯನಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂದಿನ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೋಗಲಾಡಿಸಿತು.
ಈರುಳ್ಳಿ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು: ಕಣ್ಣೀರನ ಪ್ರಮಾಣವು ಬಳಸಲಾಗುವ ಈರುಳ್ಳಿಯ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
- ಹಳದಿ, ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಈರುಳ್ಳಿ: ಈ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಸಲ್ಫರ್ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವುದರಿಂದ ಬಲವಾದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಣ್ಣೀರಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
- ಹಸಿರು ಈರುಳ್ಳಿ (ಸ್ಕಲ್ಲಿಯನ್ಸ್): ಇವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಹಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಸಲ್ಫರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಅವು ಅಷ್ಟೊಂದು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿರದ ಕಾರಣ ಕತ್ತರಿಸಿದಾಗ ಅವು ಕನಿಷ್ಠ ಕಣ್ಣಿನ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅಥವಾ ಸುಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ.
- ಕಣ್ಣೀರು-ಮುಕ್ತ ಈರುಳ್ಳಿ: ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಆನುವಂಶಿಕ ರೂಪಾಂತರದ ಮೂಲಕ 'ಸುನಿಯನ್ಸ್' ನಂತಹ ಹೊಸ ಈರುಳ್ಳಿ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಯ್ದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿಲ್ಲ.
ಕಣ್ಣಿನ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸಲಹೆಗಳು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಗಳು: ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವಾಗ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ರಾಸಾಯನಿಕವು ಹಾನಿಕಾರಕವಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಸುಡುವ ಸಂವೇದನೆ ಅಥವಾ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ನಿವಾರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಸರಳ ಸಲಹೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:
- ತಣ್ಣೀರಿನ ಮ್ಯಾಜಿಕ್: ನೀವು ಈರುಳ್ಳಿಯ ಘಾಟನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ನೀರಿನ ಹರಿವು ತಕ್ಷಣವೇ ಸಲ್ಫರ್ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುತ್ತದೆ. ತಂಪಾಗಿಸುವ ಪರಿಣಾಮವು ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿನ ನರಗಳನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣು ಕೆಂಪಾಗುವುದನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ಸೌತೆಕಾಯಿ ಕೂಲಿಂಗ್: ಕಣ್ಣುಗಳ ಮೇಲೆ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಚೂರುಗಳು ಅನ್ನು ಇಡುವುದರಿಂದ ಸಲ್ಪರ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ತಕ್ಷಣದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ತಂಪಾಗಿಸುವ ಪರಿಣಾಮವು ಊತ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣು ಕೆಂಪಾಗುವುದನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ.
- ಕಣ್ಣಿನ ಹನಿಗಳ ಶಕ್ತಿ: ಲುಬ್ರಿಕೇಟಿಂಗ್ ಐ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಸಲ್ಫರ್ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ತೊಳೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅವು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೇವವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿಯ ಘಾಟದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಶುಷ್ಕತೆ ಮತ್ತು ಸುಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಹಾರಗಳು: ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಮಿಶ್ರಣದಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿದ ಹತ್ತಿ ಪ್ಯಾಡ್ಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣುಗಳ ಮೇಲೆ ಇಡುವುದರಿಂದ ತಂಪಾಗಿಸುವ ಪರಿಣಾಮ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಸ್ಟೆರೈಲ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಆಯಿಲ್ ಕಣ್ಣಿನ ಹನಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಮತ್ತು ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ನಿವಾರಿಸಬಹುದು.
ನೀವು ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವ ವಿಧಾನವು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಈರುಳ್ಳಿಯ ರುಚಿಯ ಮೇಲೂ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವ ವಿಧಾನವು ಅದರ ಖಾರ, ಸಿಹಿ ಮತ್ತು ಸುವಾಸನೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಚೀನಾ (ಬೀಜಿಂಗ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್), ಬ್ರೆಜಿಲ್ (ಸಾವೊ ಪಾಲೊ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ) ಮತ್ತು ಇಟಲಿ (ಫ್ಲಾರೆನ್ಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ) ದ ಸಂಶೋಧಕರು ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನಗಳಿಂದ ಕೆಲವು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..
- ಚೌಕವಾಗಿ (Diced): ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಜೀವಕೋಶಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಿಣ್ವಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಲವಾದ ಸುವಾಸನೆ ಮತ್ತು ಖಾರ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
- ಉದ್ದವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸುವುದು (Sliced): ಉದ್ದವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸುವುದರಿಂದ ಎಂಜೈಮ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಘಾಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಹುರಿದಾಗ ಅವು ಸೌಮ್ಯವಾದ ರುಚಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ತಾಜಾತನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
- ರಿಂಗ್ಸ್: ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ರಿಂಗ್ಸ್ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸುವುದರಿಂದ ಫ್ಲೇವನಾಯ್ಡ್ಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ (4 C) ಕತ್ತರಿಸಿದರೆ ಸಲ್ಫರ್ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಇವು ಬಲವಾದ ರುಚಿಕರವಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಲಾಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ತಾಪಮಾನದ ಪರಿಣಾಮ: ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವ ತಾಪಮಾನವು ಸಹ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕೋಣೆಯ ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲಿ (20-25 °C) ಕತ್ತರಿಸಿದ ಹೋಳುಗಳು ಕಡಿಮೆ ಸಲ್ಫರ್ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಘಾಟು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸೈನ್ಸ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮುಖ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಈರುಳ್ಳಿ ಕತ್ತರಿಸುವ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಲಾಡ್ಗಳು, ಸೂಪ್ಗಳು ಅಥವಾ ಡ್ರೈ ಪ್ರೊಡೆಕ್ಟ್ಗಳಂತಹ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ರುಚಿಯನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಆಹಾರ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವ ವಿಧಾನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಬೇಯಿಸುವ ವಿಧಾನವೂ ಅವುಗಳ ರುಚಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.
- ಕಚ್ಚಾ ಈರುಳ್ಳಿ: ಬೇಯಿಸದೆ ಕಚ್ಚಾ ತಿಂದಾಗ ಈರುಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಲ್ಫರ್ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಕುವ ಸಂವೇದನೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ, ಕಟುವಾದ ರುಚಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ.
- ಸಾಟೀಡ್: ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ತುಪ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಟೀಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈರುಳ್ಳಿಯ ಘಾಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸೌಮ್ಯವಾದ ಸಿಹಿ ಮತ್ತು ಅಡಿಕೆ ಪರಿಮಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
- ಕ್ಯಾರಮೆಲೈಸ್ಡ್/ಪ್ಯಾನ್-ಫ್ರೈಡ್: ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವವರೆಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಪ್ಯಾನ್-ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದಾಗ 'ಮೈಲಾರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್' ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಈರುಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಕ್ಕರೆಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾರಮೆಲೈಸ್ ಮಾಡಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಭಕ್ಷ್ಯಗಳಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸುವಾಸನೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
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