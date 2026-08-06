ಅಮೆರಿಕ - ಯುರೋಪ್ನಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿತಾ ಒನ್ಪ್ಲಸ್?: ಭಾರತಕ್ಕೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ?
OnePlus Phones Out-of-Stock: ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ನ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಮಾಡೆಲ್ಗಳು ‘Out of Stock’ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತಿವೆ.
Published : August 6, 2026 at 10:59 AM IST
OnePlus Phones Out of Stock: ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ‘Flagship Killer’ ಬ್ರಾಂಡ್ ಎಂದು ಹೆಸರಾದ ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ಈಗ ತನ್ನ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಹೊಸ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ಫೋನ್ಗಳು ಬಹುತೇಕ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಖಾಲಿಯಾಗಿವೆ. ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಾಡೆಲ್ಗಳು Out of Stock ಇದ್ದು, ಅವು ಮತ್ತೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಸೂಚನೆಗಳೂ ಇಲ್ಲ.
ಇದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕೊರತೆಯಲ್ಲ: ಇದು ಕೇವಲ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸ್ಟಾಕ್ ಕೊರತೆಯಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಇದು ಒನ್ಪ್ಲಸ್ನ ಹೊಸ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯ ಭಾಗ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯೇ ಈಗಾಗಲೆ ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಈ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪುಷ್ಟಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಕೆಲ ಮಾಡೆಲ್ಗಳು ಖರೀದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ: ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಹಲವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಈಗ ಅನೇಕ ಜನಪ್ರಿಯ ಮಾಡೆಲ್ಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ Out of Stock ಆಗಿವೆ ಅಥವಾ ಖರೀದಿಸುವ ಆಪ್ಷನ್ಗಳೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತ ಡಿವೈಸ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಬಹುತೇಕ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕಂಪನಿ ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮುಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸೂಚನೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಬಳಕೆದಾರರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು?: ಹೊಸ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡದಿದ್ದರೂ, ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರು ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವ ಡಿವೈಸ್ಗಳಿಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್, ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಪ್ಯಾಚ್, ವಾರಂಟಿ ಮತ್ತು ಆಫ್ಟರ್ - ಸೇಲ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೊದಲಿನಂತೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲಿದೆ Oppo: OnePlus ಮತ್ತು Oppo ಎರಡೂ BBK Electronics ಇಕೋಸಿಸ್ಟಂನ ಭಾಗವಾಗಿವೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕಂಪನಿಗಳ ನಡುವೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಯೋಗವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, OnePlus ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪೋ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಒಪ್ಪೋ ಬ್ರಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಸೂಚನೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಏನು ಪರಿಣಾಮ?: ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಆತಂಕವಿಲ್ಲ. ಕಂಪನಿ ಭಾರತವನ್ನು ತೊರೆಯುತ್ತಿದೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಲಾಂಚ್ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಯಾವುದೇ ಘೋಷಣೆಯೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. OnePlus ಇನ್ನೂ ಭಾರತವನ್ನು ತನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಡಿವೈಸ್ಗಳನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಯ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಮುಂದೆ ಕಂಪನಿಯ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾದರೆ, ಅವುಗಳ ಪರಿಣಾಮ ಇತರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲೂ ಕಾಣಬಹುದು.
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