ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಿದ ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ಶಟ್ಡೌನ್ ವದಂತಿ!: ಜನರ ಕಳವಳಕ್ಕೆ ಸಿಇಒ ಉತ್ತರವೇನು?
OnePlus India: ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಬೇಡಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸಿಇಒ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : January 21, 2026 at 3:04 PM IST
OnePlus India: ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ಕಂಪನಿಯು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿ ತನ್ನ ಮಾತೃ ಕಂಪನಿ ಒಪ್ಪೋ ಜೊತೆ ವಿಲೀನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಹಬ್ಬಿವೆ. ಈ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಿರುವ ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿಇಒ ರಾಬಿನ್ ಲಿಯು, ಪೋಸ್ಟ್ ವೊಂದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು, ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿ ಹರಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ರಾಬಿನ್ ಲಿಯು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡುವ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ಮತ್ತು ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಸಿಇಒ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೀಗಿದೆ: ಒನ್ಪ್ಲಸ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪರಿಶೀಲಿಸದ ವರದಿಗಳು ಸುಳ್ಳು. ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ಭಾರತದ ವ್ಯವಹಾರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಎಂದಿನಂತೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ಸಿಇಒ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
I wanted to address some misinformation that has been circulating about OnePlus India and its operations.— Robin Liu (@RobinLiuOnePlus) January 21, 2026
We’re operating as usual and will continue to do so.
Never Settle. pic.twitter.com/eAGA7iy3Xs
ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಬ್ರಾಂಡ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ತನಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಗುರುತನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇತರ ಕಂಪನಿಗಳ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದಾಗಿ, ಅದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತೃ ಕಂಪನಿ ಬಿಬಿಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ಗೆ ಸೇರಿದ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಕಂಪನಿ ಒಪ್ಪೋದ ಉಪ - ಬ್ರಾಂಡ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅದು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆ ಕಂಪನಿಯ ಉಪ - ಬ್ರಾಂಡ್ ಆಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಕಂಪನಿ ರಿಯಲ್ಮಿ ಕೂಡ ಒಪ್ಪೋ ಜೊತೆ ಉಪ - ಬ್ರಾಂಡ್ ಆಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ತನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಕಂಪನಿಯು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಮತ್ತು ಒಪ್ಪೊ ಜೊತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಲೀನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ‘ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್’ ತನ್ನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಒನ್ಪ್ಲಸ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಾಗಿವೆ. ಕಂಪನಿಯ ಒಟ್ಟು ಮಾರಾಟದ ಶೇಕಡಾ 74 ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. 2023 ರಲ್ಲಿ 17 ಮಿಲಿಯನ್ ಯುನಿಟ್ಗಳಾಗಿದ್ದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒನ್ಪ್ಲಸ್ನ ಮಾರಾಟವು 2024ರ ವೇಳೆಗೆ 13-14 ಮಿಲಿಯನ್ಗೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲು ಕೂಡ ಶೇಕಡಾ 6.1 ರಿಂದ 3.9 ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲು ಶೇಕಡಾ 2 ರಿಂದ 1.6 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ಮುಚ್ಚುವ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಓಪನ್ನ ಮುಂದುವರಿಕೆಯಾಗಿರಬೇಕಿದ್ದ ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ಓಪನ್ 2 ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಒನ್ಪ್ಲಸ್ 15S ಬಿಡುಗಡೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಹ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು HTC, LG ಮತ್ತು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಬೆರಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಕಳವಳವನ್ನು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಕಂಪನಿಯ ಭಾರತದ ಸಿಇಒ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಬಗ್ಗೆ "ನೆವರ್ ಸೆಟಲ್" ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಗಳು, ಟಿಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ವಾಚ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ಟಿವಿಗಳನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಆದರೆ, ಕಂಪನಿಯು ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಕಂಪನಿಯು ಬಿಬಿಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಒನ್ಪ್ಲಸ್ನ ಮೂಲ ಕಂಪನಿ ಒಪಿಪಿಒ, ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯು ಸ್ವತಃ ಚೀನೀ ಬಿಬಿಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಬಿಬಿಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ವಿವೋ ಮತ್ತು ರಿಯಲ್ಮಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
