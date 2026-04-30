13,380mAh ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಟರಿ, ಪವರ್ಫುಲ್ ಚಿಪ್ಸೆಟ್: ದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟ ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಯಾಡ್ 4
OnePlus Pad 4 Launched: ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಯಾಡ್ 4 ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : April 30, 2026 at 3:10 PM IST
OnePlus Pad 4 Launched: ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಯಾಡ್ 4 ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದು ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಆಗಿದ್ದು, 'ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಜೆನ್ 5' ಚಿಪ್ಸೆಟ್ನಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ 3.4K ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ನೊಂದಿಗೆ 13.2-ಇಂಚಿನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಬೃಹತ್ 13,380 mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಇದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸ್ಲಿಮ್ ಆಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಬಳಕೆದಾರರು ಪಿಸಿ-ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.
OnePlus Pad 4 ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆ: 8GB+256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬೆಲೆ ₹54,999 ಮತ್ತು 12GB+512GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬೆಲೆ ₹59,999 ಆಗಿದೆ. ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ನ ಮಾರಾಟವು ಮೇ 5ರಿಂದ Amazon, Flipkart, OnePlus.in ಮತ್ತು ಆಫ್ಲೈನ್ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಆಯ್ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ಮೇಲೆ ₹5,000 ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಫ್ರೀ OnePlus Stylo Pro (₹5,499) ಜೊತೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ.
OnePlus Pad 4 ವಿಶೇಷಣಗಳು ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
- OnePlus Pad 4 ಬಿಗ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಲಿಮ್, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಆಗಿದೆ.
- ಇದು 13.2-ಇಂಚಿನ 3.4K ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು 144Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಮತ್ತು 1,000 ನಿಟ್ಸ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಹೊಂದಿದೆ.
- ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ 7:5 'ReadFit' ಆಕಾರ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಇದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಓದಲು ಮತ್ತು ಬಹುಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
- OnePlus Pad 4 ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಜನ್ 5 ಚಿಪ್ಸೆಟ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದ್ದು, 12GB RAM ಮತ್ತು 512GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
- ಇದು OnePlus ನ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ಅತ್ಯಂತ ಪವರ್ಫುಲ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ 13,380mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ.
- ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಈ ಸಾಧನವು ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 80W SuperVOOC ಚಾರ್ಜರ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ 54 ದಿನಗಳ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಬೈ ಸಮಯ ಮತ್ತು 20 ಗಂಟೆಗಳ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
- ಭಾರಿ ಬಳಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಸಾಧನವನ್ನು ತಂಪಾಗಿಡಲು 'Cryo-velocity Cooling System' ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
- OnePlus ಪ್ಯಾಡ್ 4 OxygenOS 16ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಮೌಸ್ ಮತ್ತು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಹಂಚಿಕೆ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನಂತಹ ಅನುಭವವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
OnePlus Pad 4 ಇತರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು:
- ಮೆಟಲ್ ಯುನಿಬಾಡಿ ಹೊಂದಿರುವ OnePlus Pad 4 ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕೇವಲ 5.94mm ದಪ್ಪವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ತೂಕ 672 ಗ್ರಾಂ. ಈ ಸಾಧನವು 8-ಸ್ಪೀಕರ್ ಸೆಟಪ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
- ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ AI ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ AI ರೈಟರ್, AI ಸಮ್ಮರಿ, AI ಪೇಂಟರ್, AI ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಾಲ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನವು ಸೇರಿವೆ.
