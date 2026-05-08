ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ನಾರ್ಡ್ ಸಿಇ 6 ಸೀರಿಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ! ಬೆಲೆ, ಫೀಚರ್ಸ್ ಹೀಗಿವೆ
Oneplus Nord CE 6 Series Launched: ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ನಾರ್ಡ್ ಸಿಇ 6 ಮತ್ತು ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ನಾರ್ಡ್ ಸಿಇ 6 ಲೈಟ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು ಬೆಲೆ, ಫೀಚರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
Published : May 8, 2026 at 12:40 PM IST
Oneplus Nord CE 6 Series Launched: ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ತನ್ನ ಹೊಸ "ನಾರ್ಡ್ ಸಿಇ 6" ಸೀರಿಸ್ ಅನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ರೇಂಜ್ನಲ್ಲಿ "ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ನಾರ್ಡ್ ಸಿಇ 6" ಮತ್ತು "ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ನಾರ್ಡ್ ಸಿಇ 6 ಲೈಟ್" ಎಂಬ ಎರಡು ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಸಾಧನಗಳು 144Hz ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, 8GB RAM + 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ನ 50MP ಡ್ಯುಯಲ್-ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಮತ್ತು SUPERVOOC ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ಗೆ ಬೆಂಬಲದಂತಹ ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಅವು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16 ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಧರಿಸಿದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ಓಎಸ್ 16ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ.
ಇವುಗಳಲ್ಲಿ "ಸಿಇ 6" ಮಾದರಿಯು ಹೊಸದಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಹಿಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಇದೆ. ಪೂರ್ವವರ್ತಿಯಾದ "ಸಿಇ 5" ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್-ಆಕಾರದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಡೆಕೊವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಕಂಪನಿಯು ಈ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಕಾರದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ "ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ನಾರ್ಡ್ ಸಿಇ 6 ಲೈಟ್" "ನಾರ್ಡ್ ಸಿಇ 4 ಲೈಟ್" ನಂತರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ಮೊದಲ ನಾರ್ಡ್ ಸಿಇ ಲೈಟ್ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಚಿಪ್ಸೆಟ್ಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ "CE 6" ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 7 ಸೀರಿಸ್ನ ಚಿಪ್ಸೆಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ "Lite" ಮಾದರಿಯು MediaTek Dimensity 7000 ಸೀರಿಸ್ನ SoC ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ.
1. OnePlus Nord CE 6 ರೂಪಾಂತರಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಲೆ:
- 8GB RAM + 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬೆಲೆ ರೂ. 29,999
- 8GB RAM + 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬೆಲೆ ರೂ. 32,999
ಮಾರಾಟದ ವಿವರಗಳು: ಭಾರತದಲ್ಲಿ "OnePlus Nord CE 6" ಮಾರಾಟವು ಮೇ 8 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:00 ಗಂಟೆಗೆ (IST) ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ.
ಕಲರ್ ಆಪ್ಶನ್ಸ್:
- ಫ್ರೇಶ್ ಬ್ಲ್ಯೂ
- ಲೂನಾರ್ ಪರ್ಲ್
- ಪಿಚ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್
2. OnePlus Nord CE 6 Lite ರೂಪಾಂತರಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಲೆ:
- 6GB RAM + 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬೆಲೆ ರೂ. 20,999
- 8GB RAM + 128GB ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಬೆಲೆ ರೂ. 22,999
- 8GB RAM + 256GB ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಬೆಲೆ ರೂ. 25,999
ಆಫರ್ಸ್: HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸಿ ಖರೀದಿಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕಂಪನಿಯು ರೂ. 2,000 ವರೆಗೆ ತಕ್ಷಣದ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ಮಾರಾಟದ ವಿವರಗಳು: ಭಾರತದಲ್ಲಿ OnePlus Nord CE 6 Lite ಮಾರಾಟವು ಮೇ 12 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:00 ಗಂಟೆಗೆ (IST) ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಆಸಕ್ತ ಗ್ರಾಹಕರು Amazon ಅಥವಾ OnePlus India ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮೂಲಕ ಸಾಧನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
ಕಲರ್ ಆಪ್ಶನ್ಸ್:
- ಹೈಪರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್
- ವಿವಿಡ್ ಮಿಂಟ್
|Model
|Variant
|Price
|Availability
|Nord CE6
|8GB + 128GB
|Rs 29,999
|First sale on: May 8 at 12 PM (IST)
|8GB + 256GB
|Rs 32,999
|Nord CE6 Lite
|6GB + 128GB
|Rs 20,999
|First sale on: May 12 at 12 PM (IST)
|8GB + 128GB
|Rs 22,999
|8GB + 256GB
|Rs 25,999
1. OnePlus Nord CE 6 ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು:
|ವಿಶೇಷತೆಗಳು
|ವಿವರಗಳು
|ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ
|144Hz | 6.78-ಇಂಚಿನಿ 1.5K AMOLED
|ಪ್ರೊಸೆಸರ್
|ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 7s ಜೆನ್ 4
|ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ
|50MP OmniVision OV50D40 (ಮೇನ್) + 2MP (ಸೆಕಂಡರಿ)
|ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ
|32MP
|ಬ್ಯಾಟರಿ
|8,000mAh
|ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ
|80W (ವೈರ್ಡ್) | 27W (ವೈರ್ಡ್ ರಿವರ್ಸ್) | ಬೈಪಾಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್
|IP ರೇಟಿಂಗ್
|IP66, IP68, IP69, and IP69K
|ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (OS)
|Android 16 ఆధారిత OxygenOS 16
2. OnePlus Nord CE 6 Lite ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷಣಗಳು
|ವಿಶೇಷತೆಗಳು
|ವಿವರಗಳು
|ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ
|144Hz | 6.72-ಇಂಚಿನ FHD+ LCD
|ಪ್ರೊಸೆಸರ್
|ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 7400 ಅಪೆಕ್ಸ್
|ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ
|50MP OmniVision OV50D40 (main) + 2MP (secondary)
|ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ
|8MP
|ಬ್ಯಾಟರಿ
|7,000mAh
|ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ
|45W (ವೈರ್ಡ್) | 10W (ವೈರ್ಡ್ ರಿವರ್ಸ್) | ಬೈಪಾಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್
|IP ರೇಟಿಂಗ್
|IP64
|ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (OS)
|Android 16 ಆಧಾರಿತ OxygenOS 16
