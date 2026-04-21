ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ಹೊಸ ಎರಡು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಿದ್ಧ! ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ?
Oneplus Nord CE 6 Geekbench: ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 7s Gen 4 ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ಹೊಸ OnePlus ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ.
Published : April 21, 2026 at 7:59 AM IST
Oneplus Nord CE 6 Geekbench: ಈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಆಯ್ದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ OnePlus Nord 6 ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಈ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾದರಿಗಳು ಸಹ ಬರಲಿವೆ ಎಂಬ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಹರಡುತ್ತಿವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕಂಪನಿಯು ಸೋಮವಾರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅದೇೆ ಸಿರೀಸ್ನೊಳಗೆ ಎರಡು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಕಂಪನಿಯು ಈಗ OnePlus Nord CE 6 ಮತ್ತು Nord CE 6 Lite ಅನ್ನು ಈ ಶ್ರೇಣಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ಎರಡೂ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಮಧ್ಯಮ ಶ್ರೇಣಿಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ OnePlus ಈಗಾಗಲೇ ಮುಂಬರುವ Nord CE 6 ನ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಸಾಧನವು 144Hz ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 7-ಸಿರೀಸ್ ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
This is what we’ve all been waiting for.— OnePlus India (@OnePlus_IN) April 20, 2026
Launching May 7, 12 PM IST. #OnePlusNordCE6 #OnePlusNordCE6Lite #LiteisBack
OnePlus Nord CE 6 ಸಿರೀಸ್ ಯಾವಾಗ ಬಿಡುಗಡೆ? Nord CE 6 ಮತ್ತು Nord CE 6 Lite ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಮೇ 7 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:00 ಗಂಟೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು OnePlus ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. Nord CE 6 ಫ್ರೆಶ್ ಬ್ಲೂ, ಲೂನಾರ್ ಪರ್ಲ್ ಮತ್ತು ಪಿಚ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೆ, Nord CE 6 Lite ವಿವಿಡ್ ಮಿಂಟ್ ಮತ್ತು ಹೈಪರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
OnePlus Nord CE 6 ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: OnePlus ತನ್ನ ಮುಂಬರುವ ಸಾಧನವಾದ Nord CE 6 ಅನ್ನು Snapdragon 7 Gen 4 ಚಿಪ್ಸೆಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಫೋನ್ ಮೀಸಲಾದ "ಟಚ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್" ಚಿಪ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಧನವು ಡ್ಯುಯಲ್-ಚಿಪ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು OnePlus ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ ಆಯ್ದ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ 144fps ವರೆಗೆ ಗೇಮಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಫೋನ್ 3200Hz ನ ಟಚ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಸಾಧನವು 6-ಆಕ್ಸಿಸ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಗೈರೊಸ್ಕೋಪ್ ಮತ್ತು ಬಿಗ್ ವೇಪರ್ ಚೇಂಬರ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಫೋನ್ 144Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ 6.78-ಇಂಚಿನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ, Nord CE 6 8000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು 80W SuperVOOC ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ಗೆ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಬರಬಹುದು. ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ 2.5 ದಿನಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಬೈಪಾಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು 27W ವೈರ್ಡ್ ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ.
OnePlus "Nord CE 6" ಸರಿಸುಮಾರು 7.21GB RAM ನೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದನ್ನು 8GB RAM ಹೊಂದಿರುವಂತೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16 ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಕ್ಸಿಜನ್OS 16 ನೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ನ ಬೆಂಚ್ಮಾರ್ಕ್ ಸ್ಕೋರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಒಳನೋಟವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ AArch664 ಗಾಗಿ ನಡೆಸಲಾದ ಗೀಕ್ಬೆಂಚ್ 6.7.0 ಬೆಂಚ್ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಕ್ರಮವಾಗಿ 1,101 (ಸಿಂಗಲ್-ಕೋರ್) ಮತ್ತು 3,117 (ಮಲ್ಟಿ-ಕೋರ್) ಅಂಕಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ "ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ನಾರ್ಡ್ ಸಿಇ 5" ಮಾದರಿಯು ಸಿಂಗಲ್-ಕೋರ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿ-ಕೋರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ 1,317 ಮತ್ತು 3,989 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ.
ಓದಿ: ಹುಂಡೈ ವೆನ್ಯೂ ನೈಟ್ ಎಡಿಷನ್ ಲಾಂಚ್: ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಗೆ ಸೂಪರ್ ಫೀಚರ್!