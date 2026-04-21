ಒನ್​ಪ್ಲಸ್​ ಹೊಸ ಎರಡು ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ಫೋನ್​ಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಿದ್ಧ! ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ?

Oneplus Nord CE 6 Geekbench: ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 7s Gen 4 ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ಹೊಸ OnePlus ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್​ಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ.

ಗೀಕ್‌ಬೆಂಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಒನ್​ಪ್ಲಸ್​ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ಫೋನ್ (Photo Credit- OnePlus)
By ETV Bharat Tech Team

Published : April 21, 2026 at 7:59 AM IST

2 Min Read
Oneplus Nord CE 6 Geekbench: ಈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಆಯ್ದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ OnePlus Nord 6 ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಈ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾದರಿಗಳು ಸಹ ಬರಲಿವೆ ಎಂಬ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಹರಡುತ್ತಿವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕಂಪನಿಯು ಸೋಮವಾರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅದೇೆ ಸಿರೀಸ್​ನೊಳಗೆ ಎರಡು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ.

ಕಂಪನಿಯು ಈಗ OnePlus Nord CE 6 ಮತ್ತು Nord CE 6 Lite ಅನ್ನು ಈ ಶ್ರೇಣಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ಎರಡೂ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಮಧ್ಯಮ ಶ್ರೇಣಿಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ OnePlus ಈಗಾಗಲೇ ಮುಂಬರುವ Nord CE 6 ನ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಸಾಧನವು 144Hz ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 7-ಸಿರೀಸ್​​ ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

OnePlus Nord CE 6 ಸಿರೀಸ್​ ಯಾವಾಗ ಬಿಡುಗಡೆ? Nord CE 6 ಮತ್ತು Nord CE 6 Lite ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಮೇ 7 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:00 ಗಂಟೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು OnePlus ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. Nord CE 6 ಫ್ರೆಶ್ ಬ್ಲೂ, ಲೂನಾರ್ ಪರ್ಲ್ ಮತ್ತು ಪಿಚ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೆ, Nord CE 6 Lite ವಿವಿಡ್ ಮಿಂಟ್ ಮತ್ತು ಹೈಪರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.

OnePlus Nord CE 6 ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: OnePlus ತನ್ನ ಮುಂಬರುವ ಸಾಧನವಾದ Nord CE 6 ಅನ್ನು Snapdragon 7 Gen 4 ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಫೋನ್ ಮೀಸಲಾದ "ಟಚ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್" ಚಿಪ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಧನವು ಡ್ಯುಯಲ್-ಚಿಪ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು OnePlus ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಇದಲ್ಲದೆ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಸೆಟ್ ಆಯ್ದ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ 144fps ವರೆಗೆ ಗೇಮಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಫೋನ್ 3200Hz ನ ಟಚ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ರೇಟ್​ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಸಾಧನವು 6-ಆಕ್ಸಿಸ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಗೈರೊಸ್ಕೋಪ್ ಮತ್ತು ಬಿಗ್​ ವೇಪರ್ ಚೇಂಬರ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡಿಸ್​ಪ್ಲೇಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಫೋನ್ 144Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್​ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ 6.78-ಇಂಚಿನ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಇದಲ್ಲದೆ, Nord CE 6 8000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು 80W SuperVOOC ಫಾಸ್ಟ್​ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್‌ಗೆ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಬರಬಹುದು. ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಸೆಟ್ ಸಿಂಗಲ್​ ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ 2.5 ದಿನಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಬೈಪಾಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು 27W ವೈರ್ಡ್ ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್‌ಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ.

OnePlus "Nord CE 6" ಸರಿಸುಮಾರು 7.21GB RAM ನೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದನ್ನು 8GB RAM ಹೊಂದಿರುವಂತೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಸೆಟ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16 ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್​ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಕ್ಸಿಜನ್‌OS 16 ನೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಒನ್​ಪ್ಲಸ್​ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಸೆಟ್‌ನ ಬೆಂಚ್​ಮಾರ್ಕ್​ ಸ್ಕೋರ್​ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್​ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಒಳನೋಟವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ AArch664 ಗಾಗಿ ನಡೆಸಲಾದ ಗೀಕ್‌ಬೆಂಚ್ 6.7.0 ಬೆಂಚ್‌ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಕ್ರಮವಾಗಿ 1,101 (ಸಿಂಗಲ್-ಕೋರ್) ಮತ್ತು 3,117 (ಮಲ್ಟಿ-ಕೋರ್) ಅಂಕಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ "ಒನ್‌ಪ್ಲಸ್ ನಾರ್ಡ್ ಸಿಇ 5" ಮಾದರಿಯು ಸಿಂಗಲ್-ಕೋರ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿ-ಕೋರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ 1,317 ಮತ್ತು 3,989 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ.

