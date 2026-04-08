ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 8s Gen 4 ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ 'OnePlus Nord 6' ಲಾಂಚ್​! ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

OnePlus Nord 6 Launched: "ಒನ್‌ಪ್ಲಸ್ ನಾರ್ಡ್ 6" ಭಾರತದಲ್ಲಿ 9,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು 165Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್​ನೊಂದಿಗೆ 6.78-ಇಂಚಿನ 1.5K AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಾಂಚ್​ ಆಗಿದೆ.

ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 8s Gen 4 ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ 'OnePlus Nord 6' ಲಾಂಚ್​ (Photo Credit- OnePlus)
By ETV Bharat Tech Team

Published : April 8, 2026 at 3:17 PM IST

OnePlus Nord 6 Launched: ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ತಯಾರಕ ಒನ್‌ಪ್ಲಸ್ ತನ್ನ "ಒನ್‌ಪ್ಲಸ್ ನಾರ್ಡ್ 6" ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಒನ್‌ಪ್ಲಸ್ ನಾರ್ಡ್ ಸೀರಿಸ್​ಗೆ ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದ ಈ ಮಾದರಿಯು ಅದರ ಹಿಂದಿನದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಹಲವಾರು ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 8s ಜೆನ್ 4 ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ವೇಗವಾದ RAM ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನಲ್​ ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಇದರ ಇತರೆ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 6.78-ಇಂಚಿನ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು 165Hz ನ ಗರಿಷ್ಠ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್​ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು 9,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ (ನಾರ್ಡ್ 5 ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ 6,800mAh ಬ್ಯಾಟರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ) ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು 80W ವೈರ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು 27W ವೈರ್ಡ್ ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ವಾಟರ್​ ಮತ್ತು ಡಸ್ಟ್​ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಗಾಗಿ, ಈ ಹೊಸ ಫೋನ್ IP66+IP68+IP69+IP69K ರೇಟಿಂಗ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಿಲ್ಡ್​ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೊಂದಿದೆ.

OnePlus Nord 6 ರೂಪಾಂತರ, ಬೆಲೆ, ಕಲರ್ಸ್​: ಕಂಪನಿಯು ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಎರಡು ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. 8GB RAM + 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ಬೆಲೆ ರೂ. 38,999 ಮತ್ತು 12GB RAM + 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ಬೆಲೆ ರೂ. 41,999. ಇನ್ನು ಕಲರ್​ ಆಪ್ಶನ್​ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ಫೋನ್​ ಫ್ರೆಶ್ ಮಿಂಟ್, ಪಿಚ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​ ಮತ್ತು ಕ್ವಿಕ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಎಂಬ ಮೂರು ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಮಾರಾಟದ ವಿವರ: ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಪ್ರಿಲ್ 9 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:00 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ.

ಆಫರ್ಸ್​: ಗ್ರಾಹಕರು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ (ಪೂರ್ಣ ಪಾವತಿ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಮೇಲೆ) ರೂ. 2,000 ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳ (EMI ವಹಿವಾಟುಗಳ ಮೇಲೆ) ಮೂಲಕ ರೂ. 3,000 ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ 8GB ಮತ್ತು 12GB ರೂಪಾಂತರಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ರೂ. 35,999 ಮತ್ತು ರೂ. 38,999ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತವೆ.

OnePlus Nord 6 ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷಣಗಳು:

ಡಿಸ್​ಪ್ಲೇ: ಈ ಫೋನ್ 6.78-ಇಂಚಿನ 165Hz AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 1.5K (1,272x2,772 ಪಿಕ್ಸೆಲ್‌ಗಳು) ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್, 450ppi ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ, 93.5% ಸ್ಕ್ರೀನ್-ಟು-ಬಾಡಿ ರೆಶಿಯೋ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಗಾರ್ಡ್ ರಕ್ಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ PWM ಡಿಮ್ಮಿಂಗ್ (3840Hz) ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 3600 ನೀಟ್ಸ್​ನ ಪೀಕ್​ ಬ್ರೈಟ್​ನೆಸ್​ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಪ್ರೊಸೆಸರ್: ಇದು ಅಡ್ರಿನೊ 825 GPU ಜೊತೆಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 8s Gen 4 SoC ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು 12GB ವರೆಗೆ LPDDR5X RAM ಮತ್ತು 256GB ವರೆಗೆ UFS 4.1 ಆನ್‌ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಬ್ಯಾಟರಿ: ಇದು 80W ಸೂಪರ್‌VOOC ಚಾರ್ಜಿಂಗ್, 27W ವೈರ್ಡ್ ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬೈಪಾಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್‌ಗೆ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ 9,000mAh ಸಿಲಿಕಾನ್-ಕಾರ್ಬನ್ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಕ್ಯಾಮರಾ ಸೆಟಪ್: OnePlus Nord 6 ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡ್ಯುಯಲ್-ಕ್ಯಾಮರಾ ಸೆಟಪ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇಮೇಜ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಶನ್ (OIS), ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಇಮೇಜ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಶನ್ (EIS), f/1.8 ಅಪರ್ಚರ್ ಮತ್ತು PDAF ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಸೋನಿ LYT-600 CMOS ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸೆನ್ಸಾರ್​ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಕ್ಯಾಮರಾ ಯುನಿಟ್​ 112-ಡಿಗ್ರಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಹೊಂದಿರುವ 8-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಓಮ್ನಿವಿಷನ್ OV08F ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್ ಕ್ಯಾಮರಾವನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ಸ್​ಗಾಗಿ ಇದು 32-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಫ್ರಂಟ್​ ಕ್ಯಾಮರಾವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಇದು OReality ಆಡಿಯೋವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಡ್ಯುಯಲ್ ಸ್ಟೀರಿಯೊ ಸ್ಪೀಕರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಸೆಟ್ "ಪ್ಲಸ್ ಕೀ" ಎಂಬ ಮೀಸಲಾದ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇದು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ 'ಮೈಂಡ್ ಸ್ಪೇಸ್'ಗೆ ಯಾವುದೇ ಆನ್-ಸ್ಕ್ರೀನ್ ವಿಷಯವನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್: ಈ ಡ್ಯುಯಲ್-ಸಿಮ್ (ನ್ಯಾನೋ+ನ್ಯಾನೋ) ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16 ಆಧಾರಿತ ಆಕ್ಸಿಜನ್‌ಓಎಸ್ 16 ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಗರಿಷ್ಠ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಒಎಸ್ ಅಪ್​ಡೇಟ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಭದ್ರತಾ ಪ್ಯಾಚ್‌ಗಳನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂಟೂತ್ 6, 5G, GPS, GLONASS, BDS, ಗೆಲಿಲಿಯೋ, QZSS, NavIC, Wi-Fi ಮತ್ತು USB ಟೈಪ್-C ಪೋರ್ಟ್ ಸೇರಿವೆ.

ಸೆನ್ಸಾರ್ಸ್​: ಈ ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾದ ಸೆನ್ಸಾರ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ಸೆಲೆರೊಮೀಟರ್, ಆಂಬಿಯಂಟ್​ ಲೈಟ್​ ಸೆನ್ಸಾರ್​, ಇ-ಕಂಪಾಸ್​, ಸಿಕ್ಸ್​-ಆಕ್ಸಿಸ್​ ಗೈರೊಸ್ಕೋಪ್, ಕಲರ್​ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್​ ಸೆನ್ಸಾರ್​, ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಿಟಿ ಸೆನ್ಸಾರ್​ ಮತ್ತು X-ಆಕ್ಸಿಸ್​ ಲೀನಿಯರ್​ ಮೋಟಾರ್ ಸೇರಿವೆ.

ಇತರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಇದು MIL-STD-810H ಮಿಲಿಟರಿ-ಗ್ರೇಡ್​ ಬಾಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಇನ್-ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಫಿಂಗರ್‌ಪ್ರಿಂಟ್ ಸೆನ್ಸಾರ್​ ಹೊಂದಿದೆ.

IP ರೇಟಿಂಗ್: ಇದು ಡಸ್ಟ್​ ಮತ್ತು ವಾಟರ್​ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಗಾಗಿ IP66 + IP68 + IP69 + IP69K ರೇಟಿಂಗ್ ಹೊಂದಿರುವ ಬಿಲ್ಡ್​ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೊಂದಿದೆ.

ಆಯಾಮಗಳು ಮತ್ತು ತೂಕ: ಈ ಫೋನ್ 162.5 x 77.5 x 8.5 ಮಿಮೀ ಅಳತೆ ಮತ್ತು 217 ಗ್ರಾಂ ತೂಗುತ್ತದೆ.

