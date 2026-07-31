OnePlus N ಸೀರೀಸ್ಗೆ ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆ: ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಮೈಲೇಜ್ ಕಿಂಗ್ ಫೋನ್!
OnePlus N6x Launched in India: ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ OnePlus N6x ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : July 31, 2026 at 2:24 PM IST
OnePlus N6x Launched in India: OnePlus ಇಂದು ಶುಕ್ರವಾರ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ N ಸೀರೀಸ್ನ ಎರಡನೇ ಫೋನ್ OnePlus N6x ಅನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಾ ಕೋರ್ MediaTek Dimensity 6000 ಸೀರೀಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಇದೆ. ಈ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ 15W ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ನೊಂದಿಗೆ 7,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ 13 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 5 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇದೆ. OnePlus N6x ನ ಫೀಚರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಫುಲ್ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ..
OnePlus N6x ಬೆಲೆ: OnePlus N6x ನ 4GB+64GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಬೆಲೆ ₹18,999 ಮತ್ತು 4GB+128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಬೆಲೆ ₹20,999 ಆಗಿದೆ. ಲಾಂಚ್ ಆಫರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ಮೇಲೆ ₹1,500 ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ 6 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ No-Cost EMI ಆಯ್ಕೆಯೂ ಇದೆ. ಈ ಫೋನ್ನ ಮೊದಲ ಸೇಲ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 4 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ IST ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು OnePlus ನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಸೈಟ್ Amazon ನಿಂದ ಈ ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಈ ಫೋನ್ Burgundy Red ಮತ್ತು Ice Blue ಬಣ್ಣಗಳ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ.
OnePlus N6x ಫೀಚರ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷಣಗಳು: OnePlus N6x ನಲ್ಲಿ 6.8 ಇಂಚಿನ HD+ LCD ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇದೆ. ಇದರ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ 720x1570 ಪಿಕ್ಸೆಲ್, 120Hz ವರೆಗಿನ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್, 19.6:9 ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ರೇಶಿಯೋ ಮತ್ತು 900 ನಿಟ್ಸ್ ವರೆಗಿನ ಪೀಕ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಇದೆ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ Vivid ಮತ್ತು Natural ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಮೋಡ್, Dark Mode, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್, Eye Protection Mode ಜೊತೆಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
OS & ಪ್ರೊಸೆಸರ್: ಇದು Android 16 ಆಧಾರಿತ OxygenOS 16 ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. OnePlus ನ ಈ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ MediaTek Dimensity 6360 Apex ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ 4GB RAM ಮತ್ತು 64GB/128GB ವರೆಗೆ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ Vapor Chamber ಕೂಲಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಥರ್ಮಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗಾಗಿ 13,280 sq mm ನ ಹೀಟ್ ಡಿಸ್ಸಿಪೇಶನ್ ಏರಿಯಾ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಫೋನ್ ಓವರ್ಹೀಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಥ್ರಾಟ್ಲಿಂಗ್ನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸುತ್ತದೆ.
ಕ್ಯಾಮೆರಾ: N6x ನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ f/2.2 ಅಪರ್ಚರ್ ಮತ್ತು 10x ವರೆಗಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಜೂಮ್ನೊಂದಿಗೆ 13 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಲ್ಫಿ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ಗಾಗಿ f/2.2 ಅಪರ್ಚರ್ನೊಂದಿಗೆ 5 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಫ್ರಂಟ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಬ್ಯಾಟರಿ: N6x ನಲ್ಲಿ 7,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದು 15W ವೈರ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು 5W ವೈರ್ಡ್ ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಇತರೆ: ಡೈಮೆನ್ಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಈ ಫೋನ್ನ ಉದ್ದ 166.38 mm, ಅಗಲ 78.13 mm, ದಪ್ಪ 8.65 mm ಮತ್ತು ತೂಕ ಸುಮಾರು 214 ಗ್ರಾಂ ಆಗಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ MIL-STD-810H ಡ್ಯೂರಾಬಿಲಿಟಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನೊಂದಿಗೆ ಕೂಡ ಬರುತ್ತದೆ.
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