ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ಹೊಸ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಫೀಚರ್ಸ್: ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಹೊಸ ಆಫರ್, ಆದ್ರೆ ಇದು 5ಜಿ ಅಲ್ಲ ಗುರು!
OnePlus Budget Phone India: ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೊಸ 4ಜಿ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದರ ಬೆಲೆ, ಫೀಚರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : September 23, 2026 at 9:26 AM IST
OnePlus Budget Phone India: ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ಎನ್6 ಲೈಟ್ 4ಜಿ ಅನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಕಂಪನಿಯು ನಿಯೋ ಗ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಎಂಬ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು 4ಜಿ ಫೋನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 5ಜಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಂದಿನ ದುಬಾರಿ ಫೋನ್ಗಳ ನಡುವೆ ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ತನ್ನ ಯೂಸರ್ಗಳಿಗೆ ಬಜೆಟ್ ರೇಂಜ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫೋನ್ ನೀಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಒಂದೇ ವೇರಿಯಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದು 4ಜಿಬಿ ರ್ಯಾಮ್ ಮತ್ತು 64ಜಿಬಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ದೊಡ್ಡ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್: ಈ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ 6.75 ಇಂಚಿನ ಎಲ್ಸಿಡಿ ಹೆಚ್ಡಿ+ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ 1570x720 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ 20:9 ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ರೇಶಿಯೋ, 90.5% ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟು ಬಾಡಿ ರೇಶಿಯೋ, 900 ನಿಟ್ಸ್ ಪೀಕ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್, 240Hz ಟಚ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಮತ್ತು 120Hz ವರೆಗಿನ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನಲ್ಲಿ ಸನ್ಲೈಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಐ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮೋಡ್, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಮೋಡ್ ಮತ್ತು ಡಾರ್ಕ್ ಮೋಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಶೇಷ ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರೊಸೆಸರ್, ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಡೀಟೇಲ್ಸ್: ಈ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಗಾಗಿ ಯುನಿಸಾಕ್ ಟಿ7250 ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು 4ಜಿಬಿ ರ್ಯಾಮ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವರ್ಚುವಲ್ ರ್ಯಾಮ್ ಅನ್ನು 8ಜಿಬಿ ವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು, ಅದರ ನಂತರ ಒಟ್ಟು ರ್ಯಾಮ್ 12ಜಿಬಿ ವರೆಗೆ ಆಗಬಹುದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ 64ಜಿಬಿ ಯುಎಫ್ಎಸ್ 2.2 ಸ್ಟೋರೇಜ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗಾಗಿ 13,700 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಂಎಂ ಏರಿಯಾ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಫೋನ್ 7,000ಎಂಎಹೆಚ್ ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 15ವ್ಯಾಟ್ ವೈರ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್, 5ವ್ಯಾಟ್ ವೈರ್ಡ್ ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಕ್ಯಾಮರಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಫೀಚರ್ಸ್: ಈ ಫೋನ್ನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 13ಎಂಪಿ ಮೇನ್ ಓಮ್ನಿವಿಷನ್ ಒವಿ13ಬಿ10 ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆನ್ಸರ್ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಅಪರ್ಚರ್ ಎಫ್/2.2 ಮತ್ತು ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ 81 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸೆನ್ಸರ್ ಆಟೋಫೋಕಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಇಡಿ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್, 1 ರಿಂದ 10ಎಕ್ಸ್ ಜೂಮ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ 30ಎಫ್ಪಿಎಸ್ನಲ್ಲಿ 1080ಪಿ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫಿ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲಿಂಗ್ಗಾಗಿ 5ಎಂಪಿ ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಎಫ್/2.2 ಅಪರ್ಚರ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಡ್ಯುಯಲ್ 4ಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್, ವೈ-ಫೈ 5, ಬ್ಲೂಟೂತ್ 5.2, ಸೈಡ್ ಫಿಂಗರ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಸೆನ್ಸರ್, ಆಂಬಿಯೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ಸೆನ್ಸರ್, ಯುಎಸ್ಬಿ 2.0 ಟೈಪ್-ಸಿ ಪೋರ್ಟ್, 3.5ಎಂಎಂ ಜ್ಯಾಕ್ ಪೋರ್ಟ್, ಟ್ರಿಪಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಲಾಟ್ ಮತ್ತು 2 ಟಿಬಿ ವರೆಗಿನ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮೆಮೊರಿ ಕಾರ್ಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ನಂತಹ ಹಲವು ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳಿವೆ. ಈ ಫೋನ್ನ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಜೊತೆಗೆ ಚಾರ್ಜರ್, ಟೈಪ್-ಎ ಟು ಟೈಪ್-ಸಿ ಕೇಬಲ್, ಸಿಮ್ ಟ್ರೇ ಎಜೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಕೇಸ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
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