ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿಇಒ ರಾಜೀನಾಮೆ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಭವಿಷ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕರಿಛಾಯೆ
OnePlus-India CEO Robin Liu Resigns: ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸಿಇಒ ರಾಬಿನ್ ಲಿಯು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬಳಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆ.
Published : March 25, 2026 at 8:20 AM IST
OnePlus India CEO Robin Liu Resigns: ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ಕಂಪನಿಯ ಭಾರತದ ಸಿಇಒ ರಾಬಿನ್ ಲಿಯು ತಮ್ಮ ಹುದ್ದೆಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪನಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.
ರಾಬಿನ್ ಲಿಯು ಅವರ ನಿರ್ಗಮನವನ್ನು ಒನ್ಪ್ಲಸ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲಿಯು ಸಿಇಒ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದರು. ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳೊಂದಿಗಿನ ವಿವಾದಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸುವ ಬೆದರಿಕೆಯ ನಡುವೆ ಲಿಯು ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಇವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪುನರಾಗಮನ ಮಾಡಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಆಘಾತ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಪುನರ್ರಚನೆ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು: ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಾಗತಿಕ ಪುನರ್ರಚನೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ರಾಬಿನ್ ಲಿಯು ಅವರನ್ನು ಸ್ಕೈ ಲಿ ಅವರಿಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಲು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ಈಗ ಒಪ್ಪೋ ಗುಂಪಿನೊಳಗಿನ ಉಪ-ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರಿಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಪನಿಯ ಆಂತರಿಕ ಶಕ್ತಿ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸವಾಲುಗಳೇನು?: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಮತ್ತು ವಿವೊದಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಹಿಡಿತ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಲಾಭದಾಯಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಲು ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ತನ್ನ ಹಲವಾರು ಚಿಲ್ಲರೆ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಈ ತಂತ್ರವು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
ಭವಿಷ್ಯದ ತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಬಿಡುಗಡೆ: ರಾಬಿನ್ ಲಿಯು ಕೊನೆಯ ಕೆಲಸದ ದಿನ ಮೇ 31, 2026 ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪನಿ ಅವರ ಕೊಡುಗೆಗಳಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.
ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ತನ್ನ ಹೊಸ ಸಾಧನ ‘ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ನಾರ್ಡ್ 6’ ಅನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ 7ರಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಮತ್ತು ಡ್ಯುಯಲ್-ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅದರ ಮೂಲಕ ಕಂಪನಿಯು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ.
ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: ಒನ್ಪ್ಲಸ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಬಿನ್ ಲಿಯು 2018ರಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಸೇರಿದರು. 2024ರಲ್ಲಿ ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸಿಇಒ ಆಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡರು. ಅವರ ಕೊಡುಗೆಗಳಿಗೆ ಕಂಪನಿಯು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿತು ಮತ್ತು ಅವರ ನಿರ್ಗಮನದ ನಂತರವೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಎಂದಿನಂತೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿತು.
ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ಹಿಂದೆ ಹರಡಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಬಿನ್ ಲಿಯು ಸ್ವತಃ ಇದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದ್ದು, ‘ಕಂಪನಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ನಾಯಕತ್ವ ಪರಿವರ್ತನೆಯು ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಅಥವಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ನಿರಂತರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.
ಮುಂದಿನ ಸಿಇಒ ಯಾರು?: ರಾಬಿನ್ ಲಿಯು ಅವರ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಯಾರು ಅಥವಾ ಹೊಸ ಸಿಇಒ ಯಾವಾಗ ನೇಮಕಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
