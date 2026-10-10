ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ColorOS 17 ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತಿ ಒಪ್ಪೋ ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್! ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಓಪನ್ ಬೀಟಾ ಶುರು!
Oppo Find X10 ColorOS 17 First Phone: ಒಪ್ಪೋ Find X10 ಸೀರಿಸ್ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ColorOS 17 ಫೋನ್ ಆಗಿ ಬರಲಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : October 10, 2026 at 11:35 AM IST
Oppo Find X10 ColorOS 17 First Phone: ಒಪ್ಪೋ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಹೊಸ Find X10 ಸೀರಿಸ್ ColorOS 17 ನೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಫೋನ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದೆ. ಹೊಸ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ Android 17 ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಈಗ ಓಪನ್ ಬೀಟಾ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಮೊದಲೇ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು. ಒಪ್ಪೋ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ Find X10 ನ ಭಾರತ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ MediaTek Dimensity 9600 ಸೀರಿಸ್ನ ಚಿಪ್ ಬಳಸಲಿದೆ.
ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕಗಳು: Find X10 ಮತ್ತು Find X10 Pro Max ಫೋನ್ಗಳು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಸ್ಪೇನ್ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 21, 2026 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿವೆ. ColorOS 17 ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 13 ರಂದು ಬರಲಿವೆ. ಚೀನಾ ಮೂಲದ ಫೋನ್ ತಯಾರಕ ಕಂಪನಿಯು ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಟೀಸ್ ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದೆ.
ColorOS 17 ನಲ್ಲಿ ಹೊಸದೇನಿದೆ?: ಒಪ್ಪೋ ಈ ಬಾರಿ ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತು ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ.
Living Flow Design: ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ, ಉತ್ತಮ ಟ್ರಾನ್ಸಿಶನ್ ಮತ್ತು ಅನಿಮೇಷನ್ ಇದೆ.
- Luminous Effect: ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೆಳಕಿನ ಛಾಯೆಗಳು ಕಾಣುತ್ತವೆ.
- Quick Settings: ಟಾಗಲ್ಗಳನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವು ಬೆಳಗುತ್ತವೆ.
- Notification Curtain: ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ಟಾಗಲ್ ಪೇಜ್ಗಳ ನಡುವೆ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತೆರೆಯುವಂತೆ ಅನಿಮೇಷನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
- AI Suggest: ವಿಜೆಟ್ ಸಲಹೆಗಳು ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ನಿಖರವಾಗಿವೆ.
- Laminar Flow Engine: ಇದು ಫೋನ್ನ ವೇಗ, ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿ ಲೈಫ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
Oppo ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಫೋನ್ ಅನ್ನು ColorOS 16 ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಮೂತ್ ಮತ್ತು ಬಳಸಲು ಸುಲಭವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
OnePlus ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಏನು ಸುದ್ದಿ?: Android 17 ಆಗಮನದೊಂದಿಗೆ OnePlus ಕಂಪನಿಯು OxygenOS ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೈಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳು ColorOS 17 ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಬರಲಿವೆ. ಇದು OnePlus ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ.
ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಂಪನಿಯು OnePlus 15 ಮತ್ತು OnePlus 15R ಗಾಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಬೀಟಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿತ್ತು. ಈಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ OnePlus 15, 15R, 13, 13s ಮತ್ತು 13R ಗಾಗಿ ಓಪನ್ ಬೀಟಾ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. OnePlus ತನ್ನ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಫೋರಂನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದೆ.
ಬೀಟಾ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?: OnePlus ಬಳಕೆದಾರರು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸ್ಟೆಪ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದರೆ ColorOS 17 ಬೀಟಾ ಪಡೆಯಬಹುದು.
Settings ಗೆ ಹೋಗಿ Updates ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ.
- Beta programme ಆಪ್ಷನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ.
- ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕ್ವಿಜ್ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ.
- ನಂತರ ನಿಮಗೆ ColorOS 17 ಓಪನ್ ಬೀಟಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಬೀಟಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಬಳಕೆದಾರರು Living Flow Design ಮತ್ತು ಇತರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು. Oppo ಮತ್ತು OnePlus ನ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಈಗ ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎರಡೂ ಕಂಪನಿಗಳ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಅನುಭವ ಸಿಗಲಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ Find X10 ಸೀರಿಸ್ Dimensity 9600 ಚಿಪ್ ಮತ್ತು ColorOS 17 ನೊಂದಿಗೆ ಬಂದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸದ್ದು ಮಾಡುವುದು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ.
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