7800mAh ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಟರಿ, ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ SoC ಚಿಪ್ಸೆಟ್!; ಅತೀ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ಏಸ್ 6!!
OnePlus Ace 6 Launched: ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ಏಸ್ 6 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಳ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : October 28, 2025 at 11:22 AM IST
OnePlus Ace 6 Launched: ಚೀನಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ OnePlus Ace 6 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ OnePlus 15R ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ SoC ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಮತ್ತು ಮೆಟಲ್ ಫ್ರೇಮ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ಲಸ್ ಕೀಯೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಬೃಹತ್ 7800mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿದೆ.
OnePlus Ace 6 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ವಿಶೇಷಣಗಳು ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಈ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ 6.83-ಇಂಚಿನ 1.5K (1272 x 2800 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಗಳು) ಫ್ಲಾಟ್ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 165Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಮತ್ತು 5000 ನೀಟ್ಸ್ ಪೀಕ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್, ಮತ್ತು ಈ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಕಣ್ಣಿನ ರಕ್ಷಣೆ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ.
ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ ಚಿಪ್ಸೆಟ್, ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16 ಓಎಸ್: ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ಏಸ್ 6 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಚಿಪ್ಸೆಟ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿಪ್ಸೆಟ್ 16GB LPDDR5x ಅಲ್ಟ್ರಾ RAM ಮತ್ತು 512GB UFS 4.1 ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ಗಾಗಿ G2 ಗೇಮಿಂಗ್ ಚಿಪ್ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16 ಆಧಾರಿತ ColorOS 16 ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
OnePlus Ace 6— OnePlus Club (@OnePlusClub) October 23, 2025
• 165Hz ultra-high refresh rate
• Display P3 display chip
• Support 165/144/120/90/60 frames
• 7800mAh battery
• 120W fast charging
• IP66/68/69/69K rating
• Ultrasonic fingerprint scanner pic.twitter.com/kkVAFkWLlC
50MP OIS ಕ್ಯಾಮೆರಾ: ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವಿಭಾಗದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಿವೆ. ಇದು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇಮೇಜ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಶನ್ (OIS) ಸಪೋರ್ಟ್ನೊಂದಿಗೆ 50MP ಪ್ರೈಮೆರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 8MP ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಡ್ ಲೆನ್ಸ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಳಿಗಾಗಿ 16MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿದೆ.
7800mAh ಬೃಹತ್ ಬ್ಯಾಟರಿ: ಈ ಫೋನ್ 7800mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, 120W ಫಾಸ್ಟ್ ವೈರ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು IP66 + IP68 + IP69 + IP69K ರೇಟಿಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ ಡಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಕೀಯನ್ನು ಸಹ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ AI ಪ್ಲಸ್ ಮೈಂಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಈ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ ಇನ್-ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ 3D ಫಿಂಗರ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ತೆರೆಯಲು, ಆನ್-ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಫ್ಲ್ಯಾಷ್ಲೈಟ್ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ಈ ಬಟನ್ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು.
OnePlus Ace 6 ಬೆಲೆ: OnePlus Ace 6 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅನ್ನು 12GB + 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ನೊಂದಿಗೆ ಮೂಲ ರೂಪಾಂತರದಲ್ಲಿ CNY 2,599 (ಸರಿಸುಮಾರು ರೂ. 32,300) ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 16GB + 256GB ಹೊಂದಿರುವ ಎರಡನೇ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ CNY 2,899 (ಸರಿಸುಮಾರು ರೂ. 36,000), 12GB + 512GB ಹೊಂದಿರುವ ಮೂರನೇ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ CNY 3,099 (ಸರಿಸುಮಾರು ರೂ. 38,800), ಮತ್ತು 16GB + 512GB ಹೊಂದಿರುವ ನಾಲ್ಕನೇ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ CNY 3,399 (ಸರಿಸುಮಾರು ರೂ. 42,200) ಆಗಿದೆ. 16GB RAM ಮತ್ತು 1TB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಫೋನಿನ ಟಾಪ್ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ CNY 3,899 (ಸರಿಸುಮಾರು ರೂ. 48,400). ಈ ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ಫೋನ್ ಕ್ವಿಕ್ಸಿಲ್ವರ್, ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ವೈಟ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಎಂಬ ಮೂರು ಬಣ್ಣಗಳ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
OnePlus Ace 6— OnePlus Club (@OnePlusClub) October 20, 2025
• 1.5K flat LTPO OLED display
• 165Hz refresh rate
• Snapdragon 8 Elite
• 7800mAh battery
• 120W fast Charging
• 213g weight
• Metal frame
• Dedicated Touch Control Chip
• G2 Network Chip#OnePlus pic.twitter.com/Q0mNhmD2ev
OnePlus Ace 6 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಲಭ್ಯತೆ: OnePlus Ace 6 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 30 ರಿಂದ ಚೀನಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಫೋನ್ OnePlus 15R ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಹಿರಂಗಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಓದಿ: ಅಡ್ವೆಂಚರ್ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಹೊಸ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬೈಕ್ಸ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಡುಕಾಟಿ: ಇದು ಫುಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ