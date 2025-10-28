ETV Bharat / technology

7800mAh ಬಿಗ್​ ಬ್ಯಾಟರಿ, ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ SoC ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್!; ಅತೀ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಒನ್​ಪ್ಲಸ್​ ಏಸ್​ 6!!

OnePlus Ace 6 Launched: ಒನ್‌ಪ್ಲಸ್ ಏಸ್ 6 ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್​ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಳ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ONEPLUS ACE 6 LAUNCHED IN CHINA ONEPLUS ACE 6 FEATURES ONEPLUS ACE 6 PRICE ONEPLUS ACE 6 SPECIFICATION
ಒನ್​ಪ್ಲಸ್​ ಏಸ್​ 6 (Photo Credit: X@OnePlus Club)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 28, 2025 at 11:22 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

OnePlus Ace 6 Launched: ಚೀನಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ OnePlus Ace 6 ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ OnePlus 15R ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ SoC ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್ ಮತ್ತು ಮೆಟಲ್​ ಫ್ರೇಮ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ಲಸ್ ಕೀಯೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಬೃಹತ್ 7800mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿದೆ.

OnePlus Ace 6 ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ವಿಶೇಷಣಗಳು ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಈ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಸೆಟ್ 6.83-ಇಂಚಿನ 1.5K (1272 x 2800 ಪಿಕ್ಸೆಲ್‌ಗಳು) ಫ್ಲಾಟ್ AMOLED ಡಿಸ್​​ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 165Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್​ ಮತ್ತು 5000 ನೀಟ್ಸ್​ ಪೀಕ್​ ಬ್ರೈಟ್​ನೆಸ್, ಮತ್ತು ಈ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಕಣ್ಣಿನ ರಕ್ಷಣೆ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ.

ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್, ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16 ಓಎಸ್: ಒನ್‌ಪ್ಲಸ್ ಏಸ್ 6 ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್‌ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್ 16GB LPDDR5x ಅಲ್ಟ್ರಾ RAM ಮತ್ತು 512GB UFS 4.1 ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ಅನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್​ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್‌ಗಾಗಿ G2 ಗೇಮಿಂಗ್ ಚಿಪ್ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16 ಆಧಾರಿತ ColorOS 16 ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

50MP OIS ಕ್ಯಾಮೆರಾ: ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವಿಭಾಗದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಿವೆ. ಇದು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇಮೇಜ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಶನ್ (OIS) ಸಪೋರ್ಟ್​ನೊಂದಿಗೆ 50MP ಪ್ರೈಮೆರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 8MP ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಡ್ ಲೆನ್ಸ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಳಿಗಾಗಿ 16MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿದೆ.

7800mAh ಬೃಹತ್ ಬ್ಯಾಟರಿ: ಈ ಫೋನ್ 7800mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, 120W ಫಾಸ್ಟ್​ ವೈರ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್​ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು IP66 + IP68 + IP69 + IP69K ರೇಟಿಂಗ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಡಸ್ಟ್​ ಮತ್ತು ವಾಟರ್​ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಫೋನ್​ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಕೀಯನ್ನು ಸಹ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ AI ಪ್ಲಸ್ ಮೈಂಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಈ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಸೆಟ್ ಇನ್-ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ 3D ಫಿಂಗರ್‌ಪ್ರಿಂಟ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ತೆರೆಯಲು, ಆನ್-ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್​ ಟ್ರಾನ್ಸ್​ಲೇಟ್​ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಫ್ಲ್ಯಾಷ್‌ಲೈಟ್​ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ಈ ಬಟನ್ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು.

OnePlus Ace 6 ಬೆಲೆ: OnePlus Ace 6 ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಅನ್ನು 12GB + 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಮೂಲ ರೂಪಾಂತರದಲ್ಲಿ CNY 2,599 (ಸರಿಸುಮಾರು ರೂ. 32,300) ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 16GB + 256GB ಹೊಂದಿರುವ ಎರಡನೇ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ CNY 2,899 (ಸರಿಸುಮಾರು ರೂ. 36,000), 12GB + 512GB ಹೊಂದಿರುವ ಮೂರನೇ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ CNY 3,099 (ಸರಿಸುಮಾರು ರೂ. 38,800), ಮತ್ತು 16GB + 512GB ಹೊಂದಿರುವ ನಾಲ್ಕನೇ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ CNY 3,399 (ಸರಿಸುಮಾರು ರೂ. 42,200) ಆಗಿದೆ. 16GB RAM ಮತ್ತು 1TB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಫೋನಿನ ಟಾಪ್ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ CNY 3,899 (ಸರಿಸುಮಾರು ರೂ. 48,400). ಈ ಒನ್‌ಪ್ಲಸ್ ಫೋನ್ ಕ್ವಿಕ್‌ಸಿಲ್ವರ್, ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ವೈಟ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಎಂಬ ಮೂರು ಬಣ್ಣಗಳ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

OnePlus Ace 6 ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಲಭ್ಯತೆ: OnePlus Ace 6 ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 30 ರಿಂದ ಚೀನಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಫೋನ್ OnePlus 15R ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಹಿರಂಗಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಓದಿ: ಅಡ್ವೆಂಚರ್‌ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಹೊಸ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬೈಕ್ಸ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಡುಕಾಟಿ: ಇದು ಫುಲ್​ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ

TAGGED:

ONEPLUS ACE 6 LAUNCHED IN CHINA
ONEPLUS ACE 6 FEATURES
ONEPLUS ACE 6 PRICE
ONEPLUS ACE 6 SPECIFICATION
ONEPLUS ACE 6 LAUNCHED

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ದೇಶದ 8 ಸಾವಿರ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯ ದಾಖಲಾತಿ, ಅಲ್ಲಿ 20 ಸಾವಿರ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಬೋಧನೆ: ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ

ವಿನ್‌ಫಾಸ್ಟ್ 'VF6', 'VF7' ಡೆಲಿವರಿ ಶುರು!: ಇವುಗಳ ರೇಂಜ್​ ಏನು ಗೊತ್ತಾ?

IND vs AUS ಟಿ-20 ಸರಣಿ; ಪಂದ್ಯದ ಸಮಯ, ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಮಾಹಿತಿ ಹೀಗಿದೆ!

ವಾರದ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ: ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಪಾಲಿಗೆ, ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಈ ವಾರವು ಅನುಕೂಲಕರ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.