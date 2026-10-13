ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಒನ್ಪ್ಲಸ್ 16 ಲಾಂಚ್: 9000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, 200MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
OnePlus 16 Launched: ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಒನ್ಪ್ಲಸ್ 16 ಲಾಂಚ್ ಆಗಿದ್ದು, 9000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಜನರೇಷನ್ 6, 200MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಜೊತೆ ಅನೇಕ ಫೀಚರ್ಸ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
Published : October 13, 2026 at 7:53 AM IST|
Updated : October 13, 2026 at 7:58 AM IST
OnePlus 16 Launched: ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ತನ್ನ ತವರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾದ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಒನ್ಪ್ಲಸ್ 16 ಅನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಕಂಪನಿಯ ಹೊಸ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಲಾಂಚ್ ಆದ OnePlus 15 ನ ಅಪ್ಗ್ರೇಡೆಡ್ ವರ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಕಂಪನಿ ಹೊಸ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಉತ್ತಮ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
OnePlus 16 ನಲ್ಲಿ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಚೌಕಾಕಾರದಲ್ಲೇ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಹಳೆಯ ಮಾಡೆಲ್ನಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ. ಆದರೆ ಚಿಪ್ಸೆಟ್, ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಈ ಫೋನ್ ಮಾರಾಟ ಈ ತಿಂಗಳಾಂತ್ಯದಿಂದ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ತರದ RAM-ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಯ್ಕೆ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಒನ್ಪ್ಲಸ್ 16 ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್: ಇದು ಡ್ಯುಯಲ್ ಸಿಮ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪೋದ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ColorOS 17 ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇದೆ. ಇದು Android 17 ಮೇಲೆ ಬೇಸ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ 6.78 ಇಂಚಿನ Full HD+ Plus AMOLED, ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ 1272 x 2772 ಪಿಕ್ಸೆಲ್, ಈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ 185H, ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ 450ppi ಮತ್ತು ಪೀಕ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ 2000 ನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದರ ಕಲರ್ಸ್ 100% DCI-P3 ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆನ್-ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್ಗೆ ನೀರು ಮತ್ತು ಧೂಳಿನಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ IP66, IP68, IP69 ಮತ್ತು IP69K ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
OnePlus 16 is official in China, starting at ¥5,999 👀 📱 6.78" 2772×1272 BOE X4 OLED, LTPO, 165Hz system-wide, 185Hz in games, 2000 nits peak, 1-nit min, 3840Hz PWM dimming, Crystal Shield glass 🔳 Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 (2nm), 8 cores up to 5.01GHz 🎮 Adreno 850 GPU @ 1200MHz 💾 LPDDR5X Ultra RAM, UFS 4.1 storage 🕹️ Self-developed G3 network, P4 display and T3 touch chips, 800Hz gyro, native 185 FPS gaming ❄️ Glacier cooling with 6,428mm² VC 📸 200MP Samsung S5KHPE main (1/1.4", f/1.6, OIS) 🔭 50MP Sony LYTIA 600 3x periscope (1/1.95", f/2.6, 73mm, OIS), up to 120x zoom 🌄 50MP ultra-wide (f/2.0, 116°, autofocus) 🤳 50MP front camera (f/2.0, autofocus) 🎥 8K 30fps, 4K 120fps Dolby Vision 🔋 9000mAh dual-cell Glacier Battery 🔌 100W SUPERVOOC + 100W UFCS wired, 50W wireless, 27W wired + 5W wireless reverse, bypass charging 💧 IP66/68/69/69K 🔐 3D ultrasonic fingerprint 🔊 Stereo speakers, X-axis linear motor 📡 Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, IR blaster, USB 3.2 Gen 1 🛰️ BeiDou, GPS (L1+L2+L5), Galileo, GLONASS, QZSS 📏 161.42 × 76.67 × 8.45–8.55mm, 217–220g 🧠 ColorOS 17 (Android 17) 🎨 Mars Masterpiece, Dark Forest, Tomorrow Starlight 💰 Prices (regular → launch offer): – 12GB + 256GB: ¥5,999 → ¥5,699 – 12GB + 512GB: ¥6,799 → ¥6,499 – 16GB + 512GB: ¥7,499 → ¥7,199 – 16GB + 1TB: ¥8,499 → ¥8,199 🤯 With China's national subsidy, the base model drops to just ¥5,199 🛒 Pre-orders live now, sale starts October 13 at 10 AM 🌍 Approx. conversion (regular price): – ¥5,999: $895 / ₹86,616 / €800 / £677 – ¥6,799: $1,015 / ₹98,166 / €906 / £767 – ¥7,499: $1,119 / ₹1,08,273 / €1,000 / £846 – ¥8,499: $1,268 / ₹1,22,712 / €1,133 / £959— Abhishek Yadav (@yabhishekhd) October 12, 2026
ಈ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಗಾಗಿ ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ನ ಹೊಸ Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು 2 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮೇಲೆ ತಯಾರಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದರ ಸ್ಪೀಡ್ 5.01 ಗಿಗಾಹರ್ಟ್ಜ್ವರೆಗೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಇದರ ಜೊತೆ Adreno 850 GPU, 16 GB ವರೆಗೆ LPDDR5X ಅಲ್ಟ್ರಾ RAM ಮತ್ತು 1 TB ವರೆಗೆ UFS 4.1 ಸ್ಟೋರೇಜ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಗೇಮಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಮೂರು ವಿಶೇಷ ಚಿಪ್ಸ್ ಕೂಡ ಇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ P4 Super Display, ಲಿಂಗ್ಶಿ ಟಚ್ ಚಿಪ್ ಮತ್ತು G3 ಎಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಚಿಪ್ ಸೇರಿವೆ.
ಈ ಫೋನ್ನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆನ್ಸರ್ ಇವೆ. ಇದರ ಮೈನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ 200MP ಆಗಿದ್ದು, f/1.6 ಅಪರ್ಚರ್ ಮತ್ತು ಡ್ಯುಯಲ್-ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇಮೇಜ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಶನ್ ಜೊತೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 50MP ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್ ಸೆನ್ಸರ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಅಪರ್ಚರ್ 2.0 ಮತ್ತು ವ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಆಂಗಲ್ 116 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 50MP ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಲೆನ್ಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು 3 ಪಟ್ಟು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಜೂಮ್ ಮತ್ತು 120 ಪಟ್ಟು ಡಿಜಿಟಲ್ ಜೂಮ್ ಜೊತೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫಿ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲಿಂಗ್ಗಾಗಿ 50MP ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇದೆ. ಈ ಫೋನ್ನಿಂದ 60fps ನಲ್ಲಿ 4K ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಈ ಫೋನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದರ ಬ್ಯಾಟರಿ, ಇದು 9000mAh ಆಗಿದೆ. ಇದು 100W ವೈರ್ಡ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು 50W ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಜೊತೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿಗಾಗಿ 5G, 4G LTE, WiFi 7, Bluetooth 6.0, USB Type-C ಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಸೆನ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ವೇರಿಯಂಟ್ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ: ಒನ್ಪ್ಲಸ್ 16 ಬೆಲೆ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ 5,999 ಯುವಾನ್ನಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 86,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಮ. ಈ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 12GB RAM ಮತ್ತು 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್ 16GB RAM ಮತ್ತು 1TB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಜೊತೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ 8,499 ಯುವಾನ್ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 1.21 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ.
|ವೇರಿಯಂಟ್ (RAM + ಸ್ಟೋರೇಜ್)
|ಚೀನಾ ಬೆಲೆ (ಯುವಾನ್)
|ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು ಬೆಲೆ
|12GB RAM + 256GB (ಬೇಸ್ ಮಾಡೆಲ್)
|5,999 ಯುವಾನ್
|ಸುಮಾರು ₹86,000
|12GB RAM + 512GB
|6,499 ಯುವಾನ್*
|ಸುಮಾರು ₹93,000*
|16GB RAM + 512GB
|7,499 ಯುವಾನ್*
|ಸುಮಾರು ₹1,07,000*
|16GB RAM + 1TB (ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್)
|8,499 ಯುವಾನ್
|ಸುಮಾರು ₹1,21,000
ಈಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಯಾವಾಗ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆ ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ OnePlus ತನ್ನ ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಕಂಪನಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಈ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆಗೆ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡುವುದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
|ಫೀಚರ್
|ಡಿಟೇಲ್
|ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ
|6.78 ಇಂಚು ಫುಲ್ HD+ AMOLED, 185Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್, 2000 ನಿಟ್ಸ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್
|ಪ್ರೊಸೆಸರ್
|ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ Gen 6 (2nm), 5.01GHz ವರೆಗೆ ಸ್ಪೀಡ್
|RAM / ಸ್ಟೋರೇಜ್
|12GB / 16GB RAM + 256GB ಇಂದ 1TB ವರೆಗೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್
|ಹಿಂದಿನ ಕ್ಯಾಮೆರಾ
|200MP ಮೈನ್ + 50MP ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಡ್ + 50MP ಟೆಲಿಫೋಟೋ (3x ಜೂಮ್)
|ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ
|50MP ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ
|ಬ್ಯಾಟರಿ
|9000mAh ಗ್ಲೇಸಿಯರ್ ಬ್ಯಾಟರಿ, 100W ವೈರ್ಡ್ + 50W ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್
|ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್
|ColorOS 17 (Android 17 ಆಧಾರಿತ)
|ವಾಟರ್ಪ್ರೂಫ್
|IP66 + IP68 + IP69 + IP69K ರೇಟಿಂಗ್
|ತೂಕ
|220 ಗ್ರಾಂ
ಓದಿ: ವಾಟ್ಸಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಫೀಚರ್: ಆಫ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಟೈಮ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮೆಸೇಜ್: ಫೋಟೋ-ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್