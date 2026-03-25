ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಬ್ಯಾಟರಿ, ಅದ್ಭುತ ಫೀಚರ್ಸ್, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬೆಲೆ: ಒನ್ಪ್ಲಸ್ 15ಟಿ ಲಾಂಚ್
OnePlus 15T Launched: OnePlus 15T ಫೋನ್ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಟರಿ, 165Hz ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಜೆನ್ 5 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಏನೇನಿದೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.
Published : March 25, 2026 at 10:42 AM IST
OnePlus 15T Launched: ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿ ಕೊನೆಗೂ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಒನ್ಪ್ಲಸ್ 15T ಅನ್ನು ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಸಾಧನವು ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ, ಶಕ್ತಿಯುತ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ-ಮಟ್ಟದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಗೇಮಿಂಗ್, ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರಾಕರಿಸುವ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆ: ಒನ್ಪ್ಲಸ್ 15T ಅನ್ನು ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮೂಲ ಮಾದರಿ 12GB RAM + 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬೆಲೆ CNY 4,299 (ಸರಿಸುಮಾರು ₹58,000) ಆಗಿದೆ. 12GB + 512GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರವು CNY 4,899 (ಸರಿಸುಮಾರು ₹67,000) ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. 16GB + 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾದರಿಯ ಬೆಲೆ CNY 4,599 (ಸರಿಸುಮಾರು ₹63,000), ಆದರೆ 16GB + 512GB ರೂಪಾಂತರವು CNY 5,199 (ಸರಿಸುಮಾರು ₹71,000) ಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಲಿದೆ. 16GB RAM ಮತ್ತು 1TB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯ ಮಾದರಿಯು CNY 5,699 (ಸರಿಸುಮಾರು ₹78,000) ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಮಾರ್ಚ್ 25 ರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಇಂದಿನಿಂದ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ.
OnePlus 15T in " pure cocoa" 🤎 pic.twitter.com/Vtc1UCe6sb— OnePlus Club (@OnePlusClub) March 15, 2026
ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ: ಈ ಫೋನ್ 6.32-ಇಂಚಿನ ಫುಲ್ HD+ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅದು 60Hz ನಿಂದ 165Hz ವರೆಗಿನ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, 165Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಆಯ್ದ ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹೊಳಪು 1800 ನಿಟ್ಗಳವರೆಗೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು TÜV ರೈನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಐ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ 5.0 ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ನೀಲಿ ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಫೋನ್ IP66, IP68, ಮತ್ತು IP69K ಸೇರಿದಂತೆ ವಾಟರ್ ಮತ್ತು ಡಸ್ಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ರೇಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಸೆಸರ್: OnePlus 15T ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ 3nm ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಜೆನ್ 5 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಸಾಧಾರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪನಿಯು ಇ-ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಟ್ರಿಪಲ್-ಕೋರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿದೆ. ಇದು ಟಚ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ವೈ-ಫೈ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಎರಡನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಫೋನ್ AnTuTu ನಲ್ಲಿ 4.45 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು ಸಾಧಿಸಿತು, ಅದರ ಕಚ್ಚಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 16GB ವರೆಗೆ RAM ಮತ್ತು 1TB ವರೆಗೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ನೊಂದಿಗೆ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿಗಾಗಿ ಈ ಸಾಧನವು ಡ್ಯುಯಲ್ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕ್ಯಾಮೆರಾ 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸೋನಿ ಸೆನ್ಸಾರ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಪೆರಿಸ್ಕೋಪ್ ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇದೆ. ಇದು 3.5x ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಜೂಮ್ ಮತ್ತು 7x ಡಿಜಿಟಲ್ ಜೂಮ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ಸ್ಗಾಗಿ 16-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಫೋನ್ 8K ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್: ಫೋನ್ನ ಎದ್ದು ಕಾಣುವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ ಬಿಗ್ 7,500mAh ಬ್ಯಾಟರಿ. ಸಿಂಗಲ್ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಸುಮಾರು 22.8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಆನ್ಲೈನ್ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು 100W ಸೂಪರ್ವಿಒಒಸಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು 50W ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಇತರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ: OnePlus 15T ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16 ಆಧಾರಿತ ColorOS 16ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. 5G, Wi-Fi 7, ಬ್ಲೂಟೂತ್, NFC ಮತ್ತು USB ಟೈಪ್-C ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಇನ್-ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅಲ್ಟ್ರಾಸಾನಿಕ್ ಫಿಂಗರ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಫೋನ್ ಸರಿಸುಮಾರು 194 ಗ್ರಾಂ ತೂಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸ್ಲಿಮ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿಇಒ ರಾಜೀನಾಮೆ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಭವಿಷ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕರಿಛಾಯೆ