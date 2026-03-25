OnePlus 15T Launched: OnePlus 15T ಫೋನ್ ಬಿಗ್​ ಬ್ಯಾಟರಿ, 165Hz ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಜೆನ್ 5 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಏನೇನಿದೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.

By ETV Bharat Tech Team

Published : March 25, 2026 at 10:42 AM IST

OnePlus 15T Launched: ಒನ್‌ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್‌ಶಿಪ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿ ಕೊನೆಗೂ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಒನ್‌ಪ್ಲಸ್ 15T ಅನ್ನು ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಸಾಧನವು ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ, ಶಕ್ತಿಯುತ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ-ಮಟ್ಟದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಗೇಮಿಂಗ್, ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬ್ಯಾಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರಾಕರಿಸುವ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆ: ಒನ್‌ಪ್ಲಸ್ 15T ಅನ್ನು ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮೂಲ ಮಾದರಿ 12GB RAM + 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ಬೆಲೆ CNY 4,299 (ಸರಿಸುಮಾರು ₹58,000) ಆಗಿದೆ. 12GB + 512GB ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ರೂಪಾಂತರವು CNY 4,899 (ಸರಿಸುಮಾರು ₹67,000) ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. 16GB + 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ಮಾದರಿಯ ಬೆಲೆ CNY 4,599 (ಸರಿಸುಮಾರು ₹63,000), ಆದರೆ 16GB + 512GB ರೂಪಾಂತರವು CNY 5,199 (ಸರಿಸುಮಾರು ₹71,000) ಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಲಿದೆ. 16GB RAM ಮತ್ತು 1TB ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯ ಮಾದರಿಯು CNY 5,699 (ಸರಿಸುಮಾರು ₹78,000) ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಮಾರ್ಚ್ 25 ರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಇಂದಿನಿಂದ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ.

ಡಿಸೈನ್​ ಮತ್ತು ಡಿಸ್​ಪ್ಲೇ: ಈ ಫೋನ್ 6.32-ಇಂಚಿನ ಫುಲ್​ HD+ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅದು 60Hz ನಿಂದ 165Hz ವರೆಗಿನ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್​ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, 165Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್​ ಆಯ್ದ ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಹೊಳಪು 1800 ನಿಟ್‌ಗಳವರೆಗೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು TÜV ರೈನ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ ಐ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ 5.0 ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ನೀಲಿ ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಫೋನ್ IP66, IP68, ಮತ್ತು IP69K ಸೇರಿದಂತೆ ವಾಟರ್​ ಮತ್ತು ಡಸ್ಟ್​ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ರೇಟಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಸೆಸರ್: OnePlus 15T ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್‌ನ ಇತ್ತೀಚಿನ 3nm ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಜೆನ್ 5 ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಸಾಧಾರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪನಿಯು ಇ-ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಟ್ರಿಪಲ್-ಕೋರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿದೆ. ಇದು ಟಚ್​ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ವೈ-ಫೈ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಎರಡನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಫೋನ್ AnTuTu ನಲ್ಲಿ 4.45 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು ಸಾಧಿಸಿತು, ಅದರ ಕಚ್ಚಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 16GB ವರೆಗೆ RAM ಮತ್ತು 1TB ವರೆಗೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್​ನೊಂದಿಗೆ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿಗಾಗಿ ಈ ಸಾಧನವು ಡ್ಯುಯಲ್ ರಿಯರ್​ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕ್ಯಾಮೆರಾ 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸೋನಿ ಸೆನ್ಸಾರ್​ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಪೆರಿಸ್ಕೋಪ್ ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇದೆ. ಇದು 3.5x ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಜೂಮ್ ಮತ್ತು 7x ಡಿಜಿಟಲ್ ಜೂಮ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ಸ್​ಗಾಗಿ 16-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಫ್ರಂಟ್​ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಫೋನ್ 8K ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್: ಫೋನ್‌ನ ಎದ್ದು ಕಾಣುವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ ಬಿಗ್​ 7,500mAh ಬ್ಯಾಟರಿ. ಸಿಂಗಲ್​ ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಇದು ಸುಮಾರು 22.8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಆನ್‌ಲೈನ್ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು 100W ಸೂಪರ್‌ವಿಒಒಸಿ ಫಾಸ್ಟ್​ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು 50W ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಇತರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ: OnePlus 15T ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16 ಆಧಾರಿತ ColorOS 16ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. 5G, Wi-Fi 7, ಬ್ಲೂಟೂತ್, NFC ಮತ್ತು USB ಟೈಪ್-C ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಇನ್-ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅಲ್ಟ್ರಾಸಾನಿಕ್ ಫಿಂಗರ್‌ಪ್ರಿಂಟ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಫೋನ್ ಸರಿಸುಮಾರು 194 ಗ್ರಾಂ ತೂಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸ್ಲಿಮ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಒನ್​ಪ್ಲಸ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿಇಒ ರಾಜೀನಾಮೆ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಭವಿಷ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕರಿಛಾಯೆ

