ಇಂದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಲಿವೆ ಒನ್​ಪ್ಲಸ್​ 15ಆರ್​, ಪ್ಯಾಡ್ ಗೋ 2! ಲೈವ್​ ವೀಕ್ಷಿಸುವುದೆಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾ?

OnePlus 15R launch Live: ಒನ್​ಪ್ಲಸ್​ ತನ್ನ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ OnePlus 15R ಮತ್ತು OnePlus Pad Go 2 ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಅನ್ನು ಇಂದು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ.

ಇಂದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಲಿವೆ ಒನ್​ಪ್ಲಸ್​ 15ಆರ್ (Photo Credit: YouTube@OnePlus)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 17, 2025 at 1:48 PM IST

4 Min Read
OnePlus 15R launch Live: ಒನ್‌ಪ್ಲಸ್ ತನ್ನ ಹೊಸ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮಿಡ್ಲ್​ ರೇಂಜ್​ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಅನ್ನು ಇಂದು ದೇಶಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಿದೆ. ಒನ್‌ಪ್ಲಸ್ 15R ಮತ್ತು ಒನ್‌ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಗೋ 2 ಅನ್ನು ಇಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಲಾಂಚಿಂಗ್​ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ ಚೀನಾದ ಕಂಪನಿಯು ಮುಂಬರುವ ಸಾಧನಗಳ ಹಲವಾರು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಒನ್‌ಪ್ಲಸ್ 15R ಮತ್ತು ಒನ್‌ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಗೋ 2 ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷತೆ ಏನೆಂಬುದು ಮನೆಯಿಂದ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಅದು ಹೇಗೆ, ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ..

ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ವೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಇಂದಿನ ಒನ್‌ಪ್ಲಸ್ ಲಾಂಚಿಂಗ್​ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ ಸಂಜೆ 7:00 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ಒನ್‌ಪ್ಲಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಈವೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನೇರಪ್ರಸಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.

OnePlus Pad Go 2 ಬೆಲೆ: ಮೊದಲು OnePlus Pad Go ಅನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ₹19,999 ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಪ್​ಡೇಟ್ಡ್​ Pad Go 2 ಅನ್ನು ಸಹ ಅದೇ ಬೆಲೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ OnePlus Pad Lite ಅನ್ನು ₹15,000 ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ OnePlus Pad 2 ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹30,000 ಆಗಿದೆ.

OnePlus 15R ಬೆಲೆ: ಟಿಪ್‌ಸ್ಟರ್ ಪರಾಸ್ ಗುಗ್ಲಾನಿ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ OnePlus 15R 12GB RAM ಮತ್ತು 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾದರಿಗೆ ₹45,999 ಅಥವಾ ₹46,999 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬಹುದು. 12GB RAM ಮತ್ತು 512GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರವು ₹51,999 ಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಬೆಲೆಗಳು ಬ್ಯಾಕ್-ಎಂಡ್ ಆಫರ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪರಾಸ್ ಗುಗ್ಲಾನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬರುವ OnePlus 15R ಮೇಲೆ ಕಂಪನಿಯು ₹3,000 ರಿಂದ ₹4,000 ವರೆಗಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. OnePlus 15R ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮತ್ತು ಮಿಂಟಿ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್​ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.

OnePlus 15R ಪ್ರೊಸೆಸರ್: OnePlus 15R ಹೊಸ ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 8 Gen 5 ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ವೇಗ ಮತ್ತು ದಕ್ಷತೆಯ ನಡುವೆ ಉತ್ತಮ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು OnePlus ಹೇಳುತ್ತದೆ. RAM ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ದೃಢೀಕರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್ ಆಯ್ಕೆಯು ಫೋನ್ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್‌ಶಿಪ್ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

OnePlus 15R ಬ್ಯಾಟರಿ, ಫಾಸ್ಟ್​ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್: OnePlus 15R ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಬಿಗ್​ 7400mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು OnePlus ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿರುವ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡದೆಯೇ ಪೂರ್ಣ ದಿನ ಇರುತ್ತದೆ. ಫೋನ್ 80W ಫಾಸ್ಟ್​ ವೈರ್ಡ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

OnePlus 15R ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ: OnePlus 15R 165Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್​ದೊಂದಿಗೆ 1.5K AMOELD ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಫೋನ್ ಸುಗಮ ಸ್ಕ್ರೋಲಿಂಗ್, ಫಾಸ್ಟ್​ ಅನಿಮೇಷನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಗೇಮಿಂಗ್ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪ್ಯಾನೆಲ್ 1800 ನಿಟ್‌ಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಹೊಳಪನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೊರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಧನವು ಕಣ್ಣಿನ ಸೌಕರ್ಯದ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

OnePlus 15R ಕ್ಯಾಮೆರಾ: OnePlus 15R ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಡ್ಯುಯಲ್ ರಿಯರ್​ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸಾಧನವು 50MP ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 8MP ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಡ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಇನ್ನೂ ಎಲ್ಲಾ ಸೆನ್ಸಾರ್​ ವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಫೋನ್ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 120 ಫ್ರೇಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 4K ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಈ ಹಿಂದೆ ಉನ್ನತ-ಮಟ್ಟದ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿತ್ತು. ಈ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದೊಂದಿಗೆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸುಗಮ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮೀಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

OnePlus 15R ಡಿಸೈನ್​, ಡುರ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ: ನಿರ್ಮಾಣದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ OnePlus 15R ಸ್ಲಿಕ್​, ಪ್ಲ್ಯಾಟ್​ ಅಂಚಿನ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಫೋನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​ ಮತ್ತು ಗ್ರೀನ್​ ಫಿನಿಶ್​ಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಈ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಸೆಟ್ ಡಸ್ಟ್​ ಮತ್ತು ವಾಟರ್​ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣಗಳೊಂದಿಗೆ (IP66/IP68) ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

OnePlus Pad Go 2 ಪ್ರೊಸೆಸರ್: ಈ OnePlus ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ MediaTek Dimensity 7300-Ultra ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. ಅಪ್​ಡೇಟ್ಡ್​ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಸುಗಮ ಬಹುಕಾರ್ಯಕ ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳ ಉತ್ತಮ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. Pad Go 2 ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ Android 16 ಆಧಾರಿತ OxygenOS 16 ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ 8GB RAM ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು.

OnePlus Pad Go 2 ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ: OnePlus Pad Go 2 ದೊಡ್ಡ 12.1-ಇಂಚಿನ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 2800 x 1980 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್​ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸ್ಕ್ರೀನ್​ 7:5 ಆಕಾರ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ OnePlus ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ 88.5 ಪ್ರತಿಶತ ಸ್ಕ್ರೀನ್-ಟು-ಬಾಡಿ ಅನುಪಾತವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಹೈ-ಬ್ರೈಟ್‌ನೆಸ್ ಮೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ 900 ನಿಟ್ಸ್​ ಗರಿಷ್ಠ ಹೊಳಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

OnePlus Pad Go 2 ಬ್ಯಾಟರಿ: ಬ್ಯಾಟರಿ ಡುರ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಎಂದರೆ OnePlus ದೊಡ್ಡ ಹಕ್ಕು ಸಾಧಿಸಿದ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದೆ. ಪ್ಯಾಡ್ ಗೋ 2 ಬಿಗ್​ 10,050mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅದು 33W ಸೂಪರ್‌ವಿಒಒಸಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬಾಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 45W ಚಾರ್ಜರ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡ್​ ಅನ್ನು 33W ಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್‌ನಿಂದ ಬಳಕೆದಾರರು 15 ಗಂಟೆಗಳ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ಸಮಯ, 53 ಗಂಟೆಗಳ ಮ್ಯೂಸಿಕ್​ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ಸಮಯ ಮತ್ತು 60 ಗಂಟೆಗಳ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್‌ಬೈ ಸಮಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಒನ್‌ಪ್ಲಸ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.

