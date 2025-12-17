ಇಂದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಲಿವೆ ಒನ್ಪ್ಲಸ್ 15ಆರ್, ಪ್ಯಾಡ್ ಗೋ 2! ಲೈವ್ ವೀಕ್ಷಿಸುವುದೆಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾ?
OnePlus 15R launch Live: ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ತನ್ನ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ OnePlus 15R ಮತ್ತು OnePlus Pad Go 2 ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಅನ್ನು ಇಂದು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ.
OnePlus 15R launch Live: ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ತನ್ನ ಹೊಸ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮಿಡ್ಲ್ ರೇಂಜ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಅನ್ನು ಇಂದು ದೇಶಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಿದೆ. ಒನ್ಪ್ಲಸ್ 15R ಮತ್ತು ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಗೋ 2 ಅನ್ನು ಇಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ ಚೀನಾದ ಕಂಪನಿಯು ಮುಂಬರುವ ಸಾಧನಗಳ ಹಲವಾರು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಒನ್ಪ್ಲಸ್ 15R ಮತ್ತು ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಗೋ 2 ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷತೆ ಏನೆಂಬುದು ಮನೆಯಿಂದ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಅದು ಹೇಗೆ, ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ..
ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ವೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಇಂದಿನ ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ ಸಂಜೆ 7:00 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಈವೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನೇರಪ್ರಸಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
OnePlus Pad Go 2 ಬೆಲೆ: ಮೊದಲು OnePlus Pad Go ಅನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ₹19,999 ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಪ್ಡೇಟ್ಡ್ Pad Go 2 ಅನ್ನು ಸಹ ಅದೇ ಬೆಲೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ OnePlus Pad Lite ಅನ್ನು ₹15,000 ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ OnePlus Pad 2 ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹30,000 ಆಗಿದೆ.
OnePlus 15R ಬೆಲೆ: ಟಿಪ್ಸ್ಟರ್ ಪರಾಸ್ ಗುಗ್ಲಾನಿ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ OnePlus 15R 12GB RAM ಮತ್ತು 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾದರಿಗೆ ₹45,999 ಅಥವಾ ₹46,999 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬಹುದು. 12GB RAM ಮತ್ತು 512GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರವು ₹51,999 ಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬೆಲೆಗಳು ಬ್ಯಾಕ್-ಎಂಡ್ ಆಫರ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪರಾಸ್ ಗುಗ್ಲಾನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬರುವ OnePlus 15R ಮೇಲೆ ಕಂಪನಿಯು ₹3,000 ರಿಂದ ₹4,000 ವರೆಗಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. OnePlus 15R ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮತ್ತು ಮಿಂಟಿ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
OnePlus 15R ಪ್ರೊಸೆಸರ್: OnePlus 15R ಹೊಸ ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 8 Gen 5 ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ವೇಗ ಮತ್ತು ದಕ್ಷತೆಯ ನಡುವೆ ಉತ್ತಮ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು OnePlus ಹೇಳುತ್ತದೆ. RAM ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ದೃಢೀಕರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಆಯ್ಕೆಯು ಫೋನ್ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
OnePlus 15R ಬ್ಯಾಟರಿ, ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್: OnePlus 15R ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬಿಗ್ 7400mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು OnePlus ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿರುವ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡದೆಯೇ ಪೂರ್ಣ ದಿನ ಇರುತ್ತದೆ. ಫೋನ್ 80W ಫಾಸ್ಟ್ ವೈರ್ಡ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
OnePlus 15R ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ: OnePlus 15R 165Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ದೊಂದಿಗೆ 1.5K AMOELD ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಫೋನ್ ಸುಗಮ ಸ್ಕ್ರೋಲಿಂಗ್, ಫಾಸ್ಟ್ ಅನಿಮೇಷನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಗೇಮಿಂಗ್ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪ್ಯಾನೆಲ್ 1800 ನಿಟ್ಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಹೊಳಪನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೊರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಧನವು ಕಣ್ಣಿನ ಸೌಕರ್ಯದ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
OnePlus 15R ಕ್ಯಾಮೆರಾ: OnePlus 15R ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಡ್ಯುಯಲ್ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸಾಧನವು 50MP ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 8MP ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಡ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಇನ್ನೂ ಎಲ್ಲಾ ಸೆನ್ಸಾರ್ ವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಫೋನ್ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 120 ಫ್ರೇಮ್ಗಳಲ್ಲಿ 4K ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಈ ಹಿಂದೆ ಉನ್ನತ-ಮಟ್ಟದ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿತ್ತು. ಈ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದೊಂದಿಗೆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸುಗಮ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮೀಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
OnePlus 15R ಡಿಸೈನ್, ಡುರ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ: ನಿರ್ಮಾಣದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ OnePlus 15R ಸ್ಲಿಕ್, ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ ಅಂಚಿನ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಫೋನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೀನ್ ಫಿನಿಶ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಈ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ ಡಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣಗಳೊಂದಿಗೆ (IP66/IP68) ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
OnePlus Pad Go 2 ಪ್ರೊಸೆಸರ್: ಈ OnePlus ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ MediaTek Dimensity 7300-Ultra ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. ಅಪ್ಡೇಟ್ಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಸುಗಮ ಬಹುಕಾರ್ಯಕ ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳ ಉತ್ತಮ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. Pad Go 2 ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ Android 16 ಆಧಾರಿತ OxygenOS 16 ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ 8GB RAM ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು.
OnePlus Pad Go 2 ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ: OnePlus Pad Go 2 ದೊಡ್ಡ 12.1-ಇಂಚಿನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 2800 x 1980 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ 7:5 ಆಕಾರ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ OnePlus ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ 88.5 ಪ್ರತಿಶತ ಸ್ಕ್ರೀನ್-ಟು-ಬಾಡಿ ಅನುಪಾತವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಹೈ-ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ 900 ನಿಟ್ಸ್ ಗರಿಷ್ಠ ಹೊಳಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
OnePlus Pad Go 2 ಬ್ಯಾಟರಿ: ಬ್ಯಾಟರಿ ಡುರ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಎಂದರೆ OnePlus ದೊಡ್ಡ ಹಕ್ಕು ಸಾಧಿಸಿದ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದೆ. ಪ್ಯಾಡ್ ಗೋ 2 ಬಿಗ್ 10,050mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅದು 33W ಸೂಪರ್ವಿಒಒಸಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 45W ಚಾರ್ಜರ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅನ್ನು 33W ಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ನಿಂದ ಬಳಕೆದಾರರು 15 ಗಂಟೆಗಳ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ಸಮಯ, 53 ಗಂಟೆಗಳ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ಸಮಯ ಮತ್ತು 60 ಗಂಟೆಗಳ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಬೈ ಸಮಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.
