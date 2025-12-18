ದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ 'ಒನ್ಪ್ಲಸ್ 15R', ‘ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಗೋ 2’ ಲಗ್ಗೆ! ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ನಡೀತು ಇವೆಂಟ್
OnePlus 15R India Launched: ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ಕಂಪನಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಫೋನ್ 'ಒನ್ಪ್ಲಸ್ 15R' ಮತ್ತು ‘ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಗೋ 2’ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : December 18, 2025 at 8:13 AM IST|
Updated : December 18, 2025 at 9:13 AM IST
OnePlus 15R India Launched: ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ OnePlus 15R ಮತ್ತು OnePlus Pad Go 2 ಅನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. OnePlus 15R ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮಧ್ಯಮ ಶ್ರೇಣಿಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅದು ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ ತರಹದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 8 Gen 5 ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಫೋನ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ 7,400mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. OnePlus ಪ್ರಕಾರ, 15R ಅನ್ನು ಆಲ್-ರೌಂಡರ್ ಮಧ್ಯಮ ಶ್ರೇಣಿಯ ಫೋನ್ ಆಗಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹೊಸ OnePlus Pad Go 2 ಎರಡು ಬಣ್ಣ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು MediaTek Dimensity 7300-Ultra ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. OnePlus Pad Go 2 5G ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು 120Hz ವರೆಗಿನ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ 12.1-ಇಂಚಿನ LCD ಪ್ಯಾನಲ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 33W ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ಗೆ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ 10,050mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಇವೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ನಡೀತು.
OnePlus 15R ಬೆಲೆ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ OnePlus 15R ಬೆಲೆ ₹47,999 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು 12GB RAM + 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮತ್ತು 12GB RAM + 512GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ₹47,999 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಮಿಂಟ್ ಬ್ರೀಜ್, ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೈಲೆಟ್ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
ವೈಲೆಟ್ ಬಣ್ಣದ ಆಯ್ಕೆಯು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ. ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಆಫರ್ ಭಾಗವಾಗಿ OnePlus ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಕೊಡುಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನು ₹44,999 ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇದರ 2GB RAM + 512GB RAM ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ₹52,999. ಈ ಆಫರ್ನೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನು ₹47,999 ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಗೋ 2 ಬೆಲೆ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಗೋ 2 ಬೆಲೆ ₹26,999 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂಲ ಮಾದರಿಯು 8GB RAM ಮತ್ತು 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ (ವೈ-ಫೈ) ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. 8GB RAM ಮತ್ತು 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರ (ವೈ-ಫೈ) ಬೆಲೆ ₹29,999. 8GB RAM + 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾದರಿ (ವೈ-ಫೈ ಮತ್ತು 5G) ಬೆಲೆ ₹32,999.
OnePlus Pad Go 2 ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ಶ್ಯಾಡೋ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಣ್ಣಗಳ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು ಡಿಸೆಂಬರ್ 18 ರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಇಂದಿನಿಂದ ಅಮೆಜಾನ್, OnePlus ಇಂಡಿಯಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮತ್ತು ಇತರ ರಿಟೇಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡುಗೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ₹2,000ದ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮತ್ತು ₹1,000 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ₹1,000 ರಿಯಾಯಿತಿ ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಗೆ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯನ್ನು ₹23,999 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುತ್ತದೆ.
OnePlus 15R ವಿಶೇಷಣಗಳು: OnePlus 15R ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 8 Gen 5 ಚಿಪ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಚಿಪ್ ಹಿಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ CPU ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯಲ್ಲಿ 36% ವರೆಗೆ ಮತ್ತು AI ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯಲ್ಲಿ 46% ವರೆಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಾಧನವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗಾಗಿ OnePlus CPU ಶೆಡ್ಯೂಲರ್ನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿದ್ದು, ಗೇಮಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು LPDDR5X ಅಲ್ಟ್ರಾ RAM ಮತ್ತು UFS 4.1 ROM ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೇ ಮಾಡುವುದು 80W SUPERVOOC ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಬಿಗ್ 7,400 mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯಾಗಿದೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೂಲಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಇದು 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ರಯೋ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
OnePlus 15R 165Hz ವರೆಗಿನ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ದೊಂದಿಗೆ 6.83-ಇಂಚಿನ 1.5K LTPS AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯ ಕೆಳಗೆ ಅಲ್ಟ್ರಾಸಾನಿಕ್ ಫಿಂಗರ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಸಹ ಇದೆ. ಇದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಸೆನ್ಸರ್ಗಳಿಗಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ನಿಖರವಾಗಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಮೂರು ಹೊಸ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳು ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್, ಮಿಂಟ್ ಬ್ರೀಜ್ ಮತ್ತು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮೀಸಲಾದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೈಲೆಟ್. ಫೈಬರ್ಗ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೈಲೆಟ್ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
OnePlus 15R IP66, IP68, IP69, ಮತ್ತು IP69K ರೇಟಿಂಗ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಫೋನ್ 1.5 ಮೀಟರ್ ಆಳದವರೆಗೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಮುಳುಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಯಾವುದೇ ನಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. OnePlus 15R 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಮೇನ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮತ್ತು 8-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಡ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಎರಡೂ ಸೆನ್ಸಾರ್ಗಳು OnePlus ಡಿಟೇಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಂಜಿನ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿವೆ. ಈ ಎಂಜಿನ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮೋಡ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಹಗಲು ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಗಳ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಅನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆಟೋಫೋಕಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 32-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕೂಡ ಇದೆ.
OnePlus Pad Go 2 ವಿಶೇಷಣಗಳು: OnePlus Pad Go 2 ಎಂಬುದು OxygenOS 16 ಅನ್ನು ರನ್ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಆಗಿದ್ದು, Android 16 ಅನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದು Dolby Vision ಜೊತೆಗೆ ದೊಡ್ಡ 12.1-ಇಂಚಿನ 2.8K LCD ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, 120Hz ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ ದರ, 600 ನೀಟ್ಸ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಲರ್ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ MediaTek Dimensity 7300-Ultra ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದ್ದು, 8GB LPDDR5x RAM ಮತ್ತು 256GB ವರೆಗಿನ UFS 3.1 ಸ್ಟೋರೇಜ್ನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಬಲ ಆಡಿಯೊ ಅನುಭವಕ್ಕಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಪೀಕರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. OnePlus Pad Go 2 AI ರೈಟರ್, AI ರೆಕಾರ್ಡರ್ ಮತ್ತು AI ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಎರೇಸರ್ನಂತಹ AI ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ.
ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಗಾಗಿ ಇದು 8MP ರಿಯರ್ ಮತ್ತು ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೂಲ ಫೋಟೋಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ Wi-Fi 6, ಬ್ಲೂಟೂತ್ 5.4 ಮತ್ತು USB ಟೈಪ್-C ಪೋರ್ಟ್ ಸೇರಿವೆ. ಇದು ಫೇಸ್ ಅನ್ಲಾಕ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ 33W SuperVOOC ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ಗೆ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ 10,050mAh ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
