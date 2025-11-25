ETV Bharat / technology

ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿವೆ ಒನ್​ಪ್ಲಸ್​ 15ಆರ್​, ಒನ್​ಪ್ಲಸ್​ ಪ್ಯಾಡ್​ ಗೋ 2

OnePlus 15R Launch Date Revealed: ಒನ್​ಪ್ಲಸ್​ ಕಂಪನಿಯು OnePlus 15R ಅನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಅದರ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಅಧಿಕೃತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕೂಡ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ.

ಒನ್​ಪ್ಲಸ್​ 15ಆರ್​, ಒನ್​ಪ್ಲಸ್​ ಪ್ಯಾಡ್​ ಗೋ 2 (Photo Credit: OnePlus)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 25, 2025 at 10:53 AM IST

OnePlus 15R Launch Date Revealed: OnePlus ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತನ್ನ ಪ್ರಮುಖ OnePlus 15 ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಗೊತ್ತಿರುವ ಸಂಗತಿ. ಈಗ ಕಂಪನಿಯು OnePlus 15R ಸಹ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕಂಪನಿಯು OnePlus Pad Go 2 ಅನ್ನು ಸಹ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಮೆಜಾನ್​ನಿಂದ ಇದನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು.

OnePlus 15R ಮತ್ತು OnePlus Pad Go 2ನ ಅಧಿಕೃತ ಬಿಡುಗಡೆಯು ಡಿಸೆಂಬರ್ 17 ರಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​ ಮತ್ತು ಮಿಂಟಿ ಗ್ರೀನ್​ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. OnePlus Pad Go2 ಎರಡು ಕಲರ್​ ರೂಪಾಂತರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅವು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್.

OnePlus 15R IP66, IP68, IP69 ಮತ್ತು IP69K ವಾಟರ್​ ಮತ್ತು ಡಸ್ಟ್​ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಹೊಂದಿದೆ. OnePlus Pad Go 2 ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುವುದಾದರೆ ಇದು 5G ಬೆಂಬಲ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಕತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

OnePlus 15R Android 16 ಆಧಾರಿತ ಇತ್ತೀಚಿನ Oxygen OS 16 ಅನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. OnePlus Pad Go 2 ಜೊತೆಗೆ S ಪೆನ್ ಬೆಂಬಲವು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. S Pen ಅದರೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.

OnePlus ಈ ಎರಡೂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪೇಜ್​ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ ಮತ್ತು Notify Me ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಮೊದಲು ಈ ಫೋನ್‌ನ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಸಹ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದವು.

ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ 165GHz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್​ನೊಂದಿಗೆ OLED ಡಿಸ್‌ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಡಿಸ್​​ಪ್ಲೇ ಅಡಿ ಫಿಂಗರ್‌ಪ್ರಿಂಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ದೃಢೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್ ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

OnePlus 15R ನ ವಿನ್ಯಾಸವು OnePlus 15 ಅನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಈಗ ಕಂಪನಿಯು Pro ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಬದಲಾಗಿ OnePlus 15 ಮತ್ತು OnePlus 15R ಬಂದಿವೆ. OnePlus 15R ಅನ್ನು ಮೂಲ ಮಾದರಿ ಮತ್ತು OnePlus 15 ಅನ್ನು ಪ್ರೊ ಮಾದರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು.

ಓದಿ: ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರ, 7000mAh ಬಿಗ್​ ಬ್ಯಾಟರಿ! ಮೊಟೊರೊಲಾದಿಂದ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ಫೋನ್​ ಲಗ್ಗೆ

