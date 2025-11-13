ETV Bharat / technology

ಇಂದು ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಒನ್​ಪ್ಲಸ್​ 15: ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಮಯ, ವೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಎಲ್ಲಿ?

OnePlus 15 Launch Today: ಒನ್‌ಪ್ಲಸ್ ಇಂದು ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಇಂದು ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಡಲಿದೆ ಒನ್​ಪ್ಲಸ್​ 15 (OnePlus)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 13, 2025 at 12:04 PM IST

OnePlus 15 Launch Today: ಒನ್‌ಪ್ಲಸ್ 15 ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಇಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಜೆನ್ 5 ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ಮೊದಲ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಇದಾಗಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಒನ್‌ಪ್ಲಸ್ ಏಸ್ 6ರ ಮರುಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಆವೃತ್ತಿ.

ಲಾಂಚ್ ಟೈಮ್‌ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ: ಭಾರತ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒನ್‌ಪ್ಲಸ್ 15 ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೇರಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಒನ್‌ಪ್ಲಸ್‌ನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಮತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಮೂಲಕ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಫೋನ್‌ ಮಾರಾಟವು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ತಕ್ಷಣ ಅಮೆಜಾನ್ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರ್‌ನಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ.

ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, OnePlus 15 ಬೆಲೆ ₹75,000 ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರಬಹುದು. ಕೆಲವು ವರದಿಗಳು 12GB RAM ಮತ್ತು 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ಹೊಂದಿರುವ ರೂಪಾಂತರವು ₹72,999 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬಹುದು. ಈ ಹಿಂದೆ ಕಂಪನಿ ₹69,999 ಗೆ OnePlus 13 ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು.

OnePlus 15 ವಿಶೇಷಣಗಳು (ಚೈನೀಸ್ ರೂಪಾಂತರ): OnePlus 15 ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ 1.5K ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್, 1800 nits ಪೀಕ್​ ಬ್ರೈಟ್​ನೆಸ್​ ಮತ್ತು 165Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್​ನೊಂದಿಗೆ 6.78-ಇಂಚಿನ BOE X3 8T LTPO ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್‌ನ ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಜನ್ 5 ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ರಿನೊ 840 GPU ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಲಿದೆ. ಈ OnePlus ಫೋನ್ 16GB ವರೆಗೆ LPDDR5x RAM ಮತ್ತು 512GB ವರೆಗೆ UFS 4.1 ಸ್ಟೋರೇಜ್​ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16 ಆಧಾರಿತ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಓಎಸ್ 16 ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, OnePlus 15 ಟ್ರಿಪಲ್ ರಿಯರ್​ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕ್ಯಾಮೆರಾ 50MP ಆಗಿದ್ದು, ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇಮೇಜ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಶನ್ (OIS) ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 50MP ಪೆರಿಸ್ಕೋಪ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಫೋನ್ 32MP ಫ್ರಂಟ್​ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್ IP66/68/69/69K ರೇಟಿಂಗ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಫೋನ್ Wi-Fi 7, ಬ್ಲೂಟೂತ್ 5.4, NFC, ಡ್ಯುಯಲ್ ಸ್ಟೀರಿಯೊ ಸ್ಪೀಕರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಅಲ್ಟ್ರಾಸಾನಿಕ್ ಇನ್-ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಫಿಂಗರ್‌ಪ್ರಿಂಟ್ ಸೆನ್ಸಾರ್‌ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್​ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ಫೋನ್​ ರಿಲೀಸ್​ ಆದ ಬಳಿಕ ತಿಳಿದು ಬರಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇವಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಯಮಹಾ!: ಹೇಗಿವೆ ಗೊತ್ತಾ ‘ಇ’ ಸ್ಕೂಟರ್ಸ್​?

