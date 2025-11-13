ಇಂದು ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಒನ್ಪ್ಲಸ್ 15: ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಮಯ, ವೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಎಲ್ಲಿ?
OnePlus 15 Launch Today: ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ಇಂದು ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದೆ.
Published : November 13, 2025 at 12:04 PM IST
OnePlus 15 Launch Today: ಒನ್ಪ್ಲಸ್ 15 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಇಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಜೆನ್ 5 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ಮೊದಲ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಇದಾಗಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ಏಸ್ 6ರ ಮರುಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಆವೃತ್ತಿ.
ಲಾಂಚ್ ಟೈಮ್ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ: ಭಾರತ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒನ್ಪ್ಲಸ್ 15 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೇರಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಒನ್ಪ್ಲಸ್ನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಮೂಲಕ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಫೋನ್ ಮಾರಾಟವು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ತಕ್ಷಣ ಅಮೆಜಾನ್ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರ್ನಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, OnePlus 15 ಬೆಲೆ ₹75,000 ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರಬಹುದು. ಕೆಲವು ವರದಿಗಳು 12GB RAM ಮತ್ತು 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹೊಂದಿರುವ ರೂಪಾಂತರವು ₹72,999 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬಹುದು. ಈ ಹಿಂದೆ ಕಂಪನಿ ₹69,999 ಗೆ OnePlus 13 ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು.
OnePlus 15 ವಿಶೇಷಣಗಳು (ಚೈನೀಸ್ ರೂಪಾಂತರ): OnePlus 15 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ 1.5K ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್, 1800 nits ಪೀಕ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು 165Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ನೊಂದಿಗೆ 6.78-ಇಂಚಿನ BOE X3 8T LTPO ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ನ ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಜನ್ 5 ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ರಿನೊ 840 GPU ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಲಿದೆ. ಈ OnePlus ಫೋನ್ 16GB ವರೆಗೆ LPDDR5x RAM ಮತ್ತು 512GB ವರೆಗೆ UFS 4.1 ಸ್ಟೋರೇಜ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16 ಆಧಾರಿತ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಓಎಸ್ 16 ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, OnePlus 15 ಟ್ರಿಪಲ್ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕ್ಯಾಮೆರಾ 50MP ಆಗಿದ್ದು, ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇಮೇಜ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಶನ್ (OIS) ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 50MP ಪೆರಿಸ್ಕೋಪ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಫೋನ್ 32MP ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್ IP66/68/69/69K ರೇಟಿಂಗ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಫೋನ್ Wi-Fi 7, ಬ್ಲೂಟೂತ್ 5.4, NFC, ಡ್ಯುಯಲ್ ಸ್ಟೀರಿಯೊ ಸ್ಪೀಕರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅಲ್ಟ್ರಾಸಾನಿಕ್ ಇನ್-ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಫಿಂಗರ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ಫೋನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಬಳಿಕ ತಿಳಿದು ಬರಲಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇವಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಯಮಹಾ!: ಹೇಗಿವೆ ಗೊತ್ತಾ ‘ಇ’ ಸ್ಕೂಟರ್ಸ್?