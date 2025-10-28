ETV Bharat / technology

ಬಿಗ್​ ಬ್ಯಾಟರಿ, ಅದ್ಭುತ ಫೀಚರ್ಸ್: ಒನ್​ಪ್ಲಸ್​ 15 ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ಫೋನ್​ ಲಾಂಚ್​, ಶೀಘ್ರವೇ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಲಗ್ಗೆ

Oneplus 15 Launched: ಚೀನಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಒನ್‌ಪ್ಲಸ್‌ನ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಫೋನ್ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿ​ ಇಲ್ಲಿದೆ..

ಒನ್​ಪ್ಲಸ್​ 15 ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ಫೋನ್​ ಲಾಂಚ್ (Photo Credit: OnePlus)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 28, 2025 at 4:00 PM IST

Oneplus 15 Launched : "OnePlus 15" ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರುವುದನ್ನು OnePlus ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ಈ ಕಾಯುವಿಕೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ "OnePlus 13" ನ ರೂಪಾಂತರವಾಗಿದೆ. ಇದು ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಮಾದರಿಗಿಂತ ವಿವಿಧ ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕಂಪನಿಯು ಈ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಇದೀಗ ತನ್ನ ತವರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾದ ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಭಾರತಕ್ಕೂ ತರಲಾಗುವುದು. ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ವಿವರ ಹೀಗಿದೆ..

OnePlus 15 ರೂಪಾಂತರಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಲೆ: ಕಂಪನಿಯು ಇದನ್ನು ಚೀನಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಐದು ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ತಂದಿದೆ.

  • 12GB RAM + 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬೆಲೆ​: CNY 3,999 (ಅಂದಾಜು ರೂ. 50,000)
  • 16GB RAM + 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬೆಲೆ: CNY 4,299 (ಅಂದಾಜು ರೂ. 53,000)
  • 12GB RAM + 512GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬೆಲೆ: CNY 4,599 (ಅಂದಾಜು ರೂ. 57,000)
  • 16GB RAM + 512GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬೆಲೆ: CNY 4,899 (ಅಂದಾಜು ರೂ. 61,000)
  • 16GB RAM + 1TB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬೆಲೆ: CNY 5,399 (ಅಂದಾಜು ರೂ. 67,000)

ಕಲರ್​ ಆಪ್ಶನ್​: ಈ ಫೋನ್ ಚೀನಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ:

  • ಅಬ್ಸೊಲ್ಯೂಟ್​ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​
  • ಮಿಸ್ಟಿ ಪರ್ಪಲ್
  • ಸ್ಯಾಂಡ್ ಡ್ಯೂನ್

ಮಾರಾಟದ ವಿವರಗಳು: ಈ "ಒನ್‌ಪ್ಲಸ್ 15" ಫೋನ್ ಇಂದು (ಅಕ್ಟೋಬರ್ 28) ಕಂಪನಿಯ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮೂಲಕ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ.

OnePlus 15 ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ, ವಿಶೇಷತೆಗಳು:

ಡಿಸ್​ಪ್ಲೇ: ಈ ಫೋನ್ 6.78-ಇಂಚಿನ ಮೂರನೇ ತಲೆಮಾರಿನ BOE ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, 165Hz ವರೆಗಿನ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್​, 1.5K (1,272x2,772 ಪಿಕ್ಸೆಲ್‌ಗಳು) ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್, 1,800 nits ಪೀಕ್​ ಬ್ರೈಟ್​ನೆಸ್​, 330Hz ವರೆಗೆ ಟಚ್​ ಶಾಂಪ್ಲಿಂಗ್​ ರೇಟ್​ ಮತ್ತು 450 ppi ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ 100 ಪ್ರತಿಶತ DCI-P3 ಕಲರ್​ನ ಗ್ಯಾಮಟ್, 1.07 ಬಿಲಿಯನ್ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಸಹ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಪ್ರೊಸೆಸರ್: ಇದು ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಆಕ್ಟಾ-ಕೋರ್ 3nm ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಜನ್ 5 ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್‌ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಅಡ್ರಿನೊ 840 GPU ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್ 2 ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಕೋರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು 6 ಎಫಿಶಿಯೆನ್ಸಿ ಕೋರ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 4.608GHz ನ ಗರಿಷ್ಠ ಗಡಿಯಾರದ ವೇಗವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು 16GB ವರೆಗೆ LPDDR5X RAM, 1TB ವರೆಗೆ UFS 4.1 ಆನ್‌ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್​ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.

ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ: ಈ ಹೊಸ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್‌ಶಿಪ್ ಫೋನ್ 7,300mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 120W ಸೂಪರ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಚಾರ್ಜ್ ವೈರ್ಡ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್, 50W ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್: ಆಪ್ಟಿಕಲ್ಸ್​ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ "ಒನ್‌ಪ್ಲಸ್ 15" ಟ್ರಿಪಲ್-ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಯುನಿಟ್, 24mm ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್‌ನೊಂದಿಗೆ 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ (f/1.8) ಪ್ರೈಮರಿ ಶೂಟರ್, 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ (f/2.0) ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಡ್ ಕ್ಯಾಮರಾ, 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ (f/1.8) ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಕ್ಯಾಮರಾವನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಸೆಲ್ಫಿ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ಸ್​ಗಾಗಿ ಫೋನ್ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 32-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ (f/2.4) ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮರಾವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ರಿಯರ್​ ಕ್ಯಾಮರಾ ಸೆಟಪ್ 30 fps ನಲ್ಲಿ 8K ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಶೂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು.

ಆನ್‌ಬೋರ್ಡ್ ಸೆನ್ಸಾರ್‌ಗಳ ಲಿಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಿಟಿ ಸೆನ್ಸಾರ್​, ಆ್ಯಂಬಿಯಂಟ್​ ಲೈಟ್​ ಸೆನ್ಸಾರ್​, ಕಲರ್​ ಟೆಂಪರೇಚರ್​ ಸೆನ್ಸಾರ್​, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಂಪಾಸ್​, ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್​ ಸೆನ್ಸಾರ್​, ಗೈರೊಸ್ಕೋಪ್, ಹಾಲ್ ಸೆನ್ಸಾರ್​, ಲೇಸರ್ ಫೋಕಸ್ ಸೆನ್ಸಾರ್​, ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಸೆನ್ಸಾರ್​ ಮತ್ತು IR ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಸೇರಿವೆ.

ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಇದು ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಇನ್-ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅಲ್ಟ್ರಾಸಾನಿಕ್ ಫಿಂಗರ್‌ಪ್ರಿಂಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಪ್ಶನ್​ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಫೋನ್ 5G, Wi-Fi 7, NFC, Beidou, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್: ಈ ಫೋನ್ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ Android 16-ಆಧಾರಿತ ColorOS 16 ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಆಯಾಮಗಳು, ತೂಕ: ಇದು 161.42x76.67x8.10mm ಅಳತೆ ಮತ್ತು 211 ಗ್ರಾಂ ತೂಗುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.

