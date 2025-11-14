ಒನ್ಪ್ಲಸ್ 15 ಭಾರತ ಸೇರಿ ಜಗತ್ತಿನೆಲ್ಲೆಡೆ ಬಿಡುಗಡೆ: ಬೆಲೆ, ಫೀಚರ್ಸ್ ವಿವರ
Oneplus 15 Launched In India: OnePlus 15 ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟಿದೆ.
Published : November 14, 2025 at 8:36 AM IST
Oneplus 15 Launched In India: ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ. ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ "ಒನ್ಪ್ಲಸ್ 15" ಫೋನ್ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನ ಭಾರತೀಯ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಜೆನ್ 5 SoC ನೊಂದಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಈ ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ ಮೊಬೈಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. ಈಗ "ಒನ್ಪ್ಲಸ್ 15" ಈ ಚಿಪ್ಸೆಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊದಲ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಆಗಿದೆ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ "ಒನ್ಪ್ಲಸ್ 13"ನ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ತರಲಾಗಿದೆ. ಇದು ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಮಾದರಿಗಿಂತ ವಿವಿಧ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ತನ್ನ ಹೋಮ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 27ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ಸದ್ಯ ಕಂಪನಿ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಂದಿದೆ.
The pinnacle of power is here. #OnePlus15 is now available: https://t.co/NUk7K4QQ4B pic.twitter.com/BVV0yZX5Vv— OnePlus India (@OnePlus_IN) November 13, 2025
ಒನ್ಪ್ಲಸ್ 15 ರೂಪಾಂತರ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ:
- 12GB RAM + 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್: ರೂ. 72,999
- 16GB RAM + 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್: ರೂ. 79,999
ಆಫರ್ಗಳು: ಕಂಪನಿ ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಆಫರ್ಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಖರೀದಿಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ರೂ. 4,000 ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಈ ಎರಡೂ ರೂಪಾಂತರಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಕೊಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಮೂಲ ಮಾದರಿ ರೂ. 68,999ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಮತ್ತು ಹೈ-ಎಂಡ್ ರೂಪಾಂತರ ರೂ. 75,999ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಮಾರಾಟದ ವಿವರಗಳು: "OnePlus 15" ಫೋನ್ ನವೆಂಬರ್ 13, ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಕಂಪನಿಯ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮೂಲಕ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.
OnePlus 15 ವಿಶೇಷತೆಗಳು:
ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ: 6.78-ಇಂಚಿನ ಮೂರನೇ ತಲೆಮಾರಿನ BOE ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿದ್ದು, 165Hz ವರೆಗಿನ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್, 1.5K (1,272x2,772 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಗಳು) ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್, 1,800 nits ಪೀಕ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್, 330Hz ವರೆಗಿನ ಟಚ್ ಶಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಮತ್ತು 450 ppi ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ 100 ಪ್ರತಿಶತ DCI-P3 ಬಣ್ಣದ ಗ್ಯಾಮಟ್, 1.07 ಬಿಲಿಯನ್ ಕಲರ್ಸ್ ಸಹ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ: 7,300mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿದೆ. 120W ಸೂಪರ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಚಾರ್ಜ್ ವೈರ್ಡ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್, 50W ವೈರ್ಲೆಸ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಟ್ರೈ-ಚಿಪ್: G2 ವೈಫೈ ಚಿಪ್, ಟಚ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಚಿಪ್ನೊಂದಿಗೆ ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಜನ್ 5 ಚಿಪ್ಸೆಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. "G2 ವೈಫೈ" ಚಿಪ್ ಅನ್ನು ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ಸ್ವತಃ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಇವುಗಳೊಂದಿಗೆ ದುರ್ಬಲ ವೈ-ಫೈ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳಿದ್ದರೂ ಸಹ ಈ ಫೋನ್ ವೇಗದ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮತ್ತು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ವೇಗವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್: ಆಪ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ "ಒನ್ಪ್ಲಸ್ 15" ಟ್ರಿಪಲ್-ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಯುನಿಟ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 24mm ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಹೊಂದಿರುವ 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ (f/1.8) ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶೂಟರ್, ಇದು 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ (f/2.0) ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಡ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ (f/1.8) ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಾಗಿ ಈ ಫೋನ್ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 32-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ (f/2.4) ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಹಿಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ 30 fps ನಲ್ಲಿ 8K ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಶೂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಆನ್ಬೋರ್ಡ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಿಟಿ ಸೆನ್ಸಾರ್, ಆ್ಯಂಬಿಯಂಟ್ ಲೈಟ್ ಸೆನ್ಸಾರ್, ಕಲರ್ ಟೆಂಪ್ರೆಚರ್ ಸೆನ್ಸಾರ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಂಪಾಸ್, ಆಕ್ಸಿಲೆರೇಷನ್ ಸೆನ್ಸಾರ್, ಗೈರೊಸ್ಕೋಪ್, ಹಾಲ್ ಸೆನ್ಸಾರ್, ಲೇಸರ್ ಫೋಕಸ್ ಸೆನ್ಸಾರ್, ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮತ್ತು IR ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಸೇರಿವೆ.
ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್: ಇತ್ತೀಚಿನ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಓಎಸ್ 16 ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಭದ್ರತೆ, ಸಂಪರ್ಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಇನ್-ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅಲ್ಟ್ರಾಸಾನಿಕ್ ಫಿಂಗರ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಪ್ಶನ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಈ ಫೋನ್ 5G, Wi-Fi 7, NFC, Beidou, GPS, GLONASS, ಗೆಲಿಲಿಯೋ ಮತ್ತು QZSS ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಆಯಾಮಗಳು, ತೂಕ: 211 ಗ್ರಾಂ ತೂಗುತ್ತದೆ. 161.42x76.67x8.10mm ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 2 ಟನ್ ತೂಕ, ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆ!; ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಮೊದಲ ಆಲ್ -ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ SUV ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಮಾಸೆರಾಟಿ