ಒನ್​ಪ್ಲಸ್​ 15 ಭಾರತ ಸೇರಿ ಜಗತ್ತಿನೆಲ್ಲೆಡೆ ಬಿಡುಗಡೆ: ಬೆಲೆ, ಫೀಚರ್ಸ್​ ವಿವರ

Oneplus 15 Launched In India: OnePlus 15 ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟಿದೆ.

ಒನ್​ಪ್ಲಸ್​ 15 ಭಾರತ ಸೇರಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರ್ಕೆಟ್​ಗೆ ಲಗ್ಗೆ (Photo Credit: OnePlus)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : November 14, 2025 at 8:36 AM IST

3 Min Read
Oneplus 15 Launched In India: ಒನ್‌ಪ್ಲಸ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ. ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ "ಒನ್‌ಪ್ಲಸ್ 15" ಫೋನ್ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್‌ಶಿಪ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ನ ಭಾರತೀಯ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಜೆನ್ 5 SoC ನೊಂದಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಈ ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್‌ಶಿಪ್ ಮೊಬೈಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್​ಗಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. ಈಗ "ಒನ್‌ಪ್ಲಸ್ 15" ಈ ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊದಲ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಆಗಿದೆ.

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ "ಒನ್‌ಪ್ಲಸ್ 13"ನ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ತರಲಾಗಿದೆ. ಇದು ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಮಾದರಿಗಿಂತ ವಿವಿಧ ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಒನ್‌ಪ್ಲಸ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ತನ್ನ ಹೋಮ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 27ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ಸದ್ಯ ಕಂಪನಿ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ಫೋನ್​ ಅನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಂದಿದೆ.

ಒನ್‌ಪ್ಲಸ್ 15 ರೂಪಾಂತರ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ:

  • 12GB RAM + 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್​: ರೂ. 72,999
  • 16GB RAM + 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್​: ರೂ. 79,999

ಆಫರ್‌ಗಳು: ಕಂಪನಿ ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಲಾಂಚಿಂಗ್​ ಆಫರ್​ಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಖರೀದಿಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ರೂ. 4,000 ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಈ ಎರಡೂ ರೂಪಾಂತರಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಕೊಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಮೂಲ ಮಾದರಿ ರೂ. 68,999ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಮತ್ತು ಹೈ-ಎಂಡ್ ರೂಪಾಂತರ ರೂ. 75,999ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಮಾರಾಟದ ವಿವರಗಳು: "OnePlus 15" ಫೋನ್ ನವೆಂಬರ್ 13, ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಕಂಪನಿಯ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮೂಲಕ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.

OnePlus 15 ವಿಶೇಷತೆಗಳು:

ಡಿಸ್​ಪ್ಲೇ: 6.78-ಇಂಚಿನ ಮೂರನೇ ತಲೆಮಾರಿನ BOE ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿದ್ದು, 165Hz ವರೆಗಿನ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್​, 1.5K (1,272x2,772 ಪಿಕ್ಸೆಲ್‌ಗಳು) ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್, 1,800 nits ಪೀಕ್​ ಬ್ರೈಟ್​ನೆಸ್​, 330Hz ವರೆಗಿನ ಟಚ್​ ಶಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ರೇಟ್​ ಮತ್ತು 450 ppi ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಸ್ಕ್ರೀನ್​ 100 ಪ್ರತಿಶತ DCI-P3 ಬಣ್ಣದ ಗ್ಯಾಮಟ್, 1.07 ಬಿಲಿಯನ್ ಕಲರ್ಸ್​ ಸಹ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ: 7,300mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿದೆ. 120W ಸೂಪರ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಚಾರ್ಜ್ ವೈರ್ಡ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್, 50W ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸಪೋರ್ಟ್​ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್​ ಟ್ರೈ-ಚಿಪ್: G2 ವೈಫೈ ಚಿಪ್, ಟಚ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಚಿಪ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಜನ್ 5 ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. "G2 ವೈಫೈ" ಚಿಪ್ ಅನ್ನು ಒನ್‌ಪ್ಲಸ್ ಸ್ವತಃ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಇವುಗಳೊಂದಿಗೆ ದುರ್ಬಲ ವೈ-ಫೈ ಸಿಗ್ನಲ್‌ಗಳಿದ್ದರೂ ಸಹ ಈ ಫೋನ್ ವೇಗದ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮತ್ತು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ವೇಗವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್: ಆಪ್ಟಿಕಲ್ಸ್​ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ "ಒನ್‌ಪ್ಲಸ್ 15" ಟ್ರಿಪಲ್-ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಯುನಿಟ್​ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 24mm ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಹೊಂದಿರುವ 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ (f/1.8) ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶೂಟರ್, ಇದು 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ (f/2.0) ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಡ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ (f/1.8) ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಾಗಿ ಈ ಫೋನ್ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 32-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ (f/2.4) ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಹಿಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ 30 fps ನಲ್ಲಿ 8K ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಶೂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು.

ಆನ್‌ಬೋರ್ಡ್ ಸೆನ್ಸಾರ್‌ಗಳ ಲಿಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಿಟಿ ಸೆನ್ಸಾರ್​, ಆ್ಯಂಬಿಯಂಟ್​ ಲೈಟ್​ ಸೆನ್ಸಾರ್​, ಕಲರ್​ ಟೆಂಪ್ರೆಚರ್​ ಸೆನ್ಸಾರ್​, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಂಪಾಸ್​, ಆಕ್ಸಿಲೆರೇಷನ್​ ಸೆನ್ಸಾರ್​, ಗೈರೊಸ್ಕೋಪ್, ಹಾಲ್ ಸೆನ್ಸಾರ್​, ಲೇಸರ್ ಫೋಕಸ್ ಸೆನ್ಸಾರ್​, ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಸೆನ್ಸಾರ್​ ಮತ್ತು IR ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಸೇರಿವೆ.

ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್: ಇತ್ತೀಚಿನ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಓಎಸ್ 16 ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಭದ್ರತೆ, ಸಂಪರ್ಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಇನ್-ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅಲ್ಟ್ರಾಸಾನಿಕ್ ಫಿಂಗರ್‌ಪ್ರಿಂಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಪ್ಶನ್​ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಈ ಫೋನ್ 5G, Wi-Fi 7, NFC, Beidou, GPS, GLONASS, ಗೆಲಿಲಿಯೋ ಮತ್ತು QZSS ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಆಯಾಮಗಳು, ತೂಕ: 211 ಗ್ರಾಂ ತೂಗುತ್ತದೆ. 161.42x76.67x8.10mm ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 2 ಟನ್​ ತೂಕ, ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆ!; ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಮೊದಲ ಆಲ್ -ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ SUV ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಮಾಸೆರಾಟಿ

