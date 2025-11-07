ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒನ್ಪ್ಲಸ್ 15 ಬೆಲೆ ಲೀಕ್!: ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಬ್ಯಾಟರಿ ಸೇರಿ ಇತರ ವಿವರಗಳು ಹೀಗಿವೆ!
OnePlus 15 Launch Date: ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಮುನ್ನವೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒನ್ಪ್ಲಸ್ 15 ಬೆಲೆ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಇತರ ವಿವರಗಳು ಲೀಕ್ ಆಗಿವೆ.
Published : November 7, 2025 at 3:06 PM IST
OnePlus 15 Launch Date: ಒನ್ಪ್ಲಸ್ನ ಹೊಸ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಒನ್ಪ್ಲಸ್ 15 ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಜೆನ್ 5 ಚಿಪ್ಸೆಟ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿರುವ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಫೋನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಅದರ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ, ಇದು ಹಲವಾರು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತ ವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಐಫೋನ್ 17 ಸೀರಿಸ್ಗೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒನ್ಪ್ಲಸ್ 15 ನವೆಂಬರ್ 13 ರಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯು ಈಗ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಅನುಭವ ತರುತ್ತದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ಒನ್ಪ್ಲಸ್ 15 ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಮುಖ OnePlus 13 ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯೆಂದರೆ ಹ್ಯಾಸೆಲ್ಬ್ಲಾಡ್ನೊಂದಿಗಿನ ಕಂಪನಿಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವುದು. ಈ ಸುದ್ದಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದ OnePlus ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ನಿರಾಶೆಗೊಳಿಸಬಹುದಾದರೂ, ಹೊಸ ಮಾದರಿಯು ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.
OnePlus 15 ವಿಶೇಷಣಗಳು:
ಪ್ರೊಸೆಸರ್: ಫೋನ್ ಹೊಸ Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಭಾರೀ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬಹುಕಾರ್ಯಕಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಗೇಮಿಂಗ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಇದು G2 ಗೇಮಿಂಗ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಚಿಪ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಸ್ಥಿರ ಫ್ರೇಮ್ ರೇಟ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗೇಮಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಡಿಸೈನ್: ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ OnePlus 15 ಹಿಂದಿನ ಮಾದರಿಯಾದ OnePlus 13s ನಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹಂಪ್ ಮತ್ತು ಬಾಕ್ಸಿ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಫೋನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್, ಪರ್ಪಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಬ ಮೂರು ಕಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಅಮೆಜಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು OnePlusನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಿಂದ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ: ಫೋನ್ 165Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ನೊಂದಿಗೆ 6.78-ಇಂಚಿನ ಬಿಗ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿದೆ.
ಕ್ಯಾಮರಾ: ಕ್ಯಾಮರಾ ವಿಭಾಗವು 50MP ಟ್ರಿಪಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು OnePlusನ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಕಲ್ಚರ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ.
ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್: ಫೋನ್ ದೊಡ್ಡ 7,300mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ಗಾಗಿ, ಇದು 120W ಸೂಪರ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ವೈರ್ಡ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು 50W ವೈರ್ಲೆಸ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್: ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16 ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಧರಿಸಿದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ಓಎಸ್ 16 ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಒನ್ಪ್ಲಸ್ 15 ಭಾರತದ ಬೆಲೆ ಸೋರಿಕೆ: 12GB RAM ಮತ್ತು 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ನೊಂದಿಗೆ ಮೂಲ ರೂಪಾಂತರಕ್ಕಾಗಿ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಒನ್ಪ್ಲಸ್ 15 CNY 3,999 (ಸರಿಸುಮಾರು ರೂ. 50,000) ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. 16GB RAM ಮತ್ತು 1TB ಸ್ಟೋರೇಜ್ನೊಂದಿಗೆ ಉನ್ನತ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ CNY 5,399 (ಸರಿಸುಮಾರು ರೂ. 67,000) ಆಗಿದೆ.
ಆಮದು ಸುಂಕಗಳು, ತೆರಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಬೆಲೆ ತಂತ್ರಗಳಿಂದಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಒನ್ಪ್ಲಸ್ 15 ಅನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರೂ. 65,000 ರಿಂದ ರೂ. 75,000 ರವರೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
