ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಗಗನತಾರೆ ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್​: ಕಲ್ಪನಾ ಚಾವ್ಲಾ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ

Sunita Williams Visits India: ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್‌ ಅವರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಅವರು ದಿವಂಗತ ಕಲ್ಪನಾ ಚಾವ್ಲಾ ಅವರ 90 ವರ್ಷದ ತಾಯಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು.

KALPANA CHAWLA KALPANA CHAWLA MOTHER VETERAN ASTRONAUT SUNITA WILLIAMS CHANDRAYAAN AND GAGANYAAN MISSION
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ (Photo Credit: Getty Images and AFP)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 21, 2026 at 11:33 AM IST

Sunita Williams Visits India: ನಾಸಾ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳವಾರ ಅವರು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ದಿವಂಗತ ಕಲ್ಪನಾ ಚಾವ್ಲಾ ಅವರ 90 ವರ್ಷದ ತಾಯಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು. ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಭೇಟಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದರು. ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಅಮೆರಿಕನ್ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಚಾವ್ಲಾ ಫೆಬ್ರವರಿ 2003ರಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆ ಕೊಲಂಬಿಯಾ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಏಳು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು.

ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ತಂದೆ ಗುಜರಾತ್ ಮೂಲದವರು. ಮಂಗಳವಾರ 60 ವರ್ಷದ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ದೆಹಲಿಯ ಅಮೆರಿಕನ್ ಸೆಂಟರ್‌ನಲ್ಲಿ "ಐಸ್ ಆನ್ ದಿ ಸ್ಟಾರ್ಸ್, ಫೀಟ್ ಆನ್ ದಿ ಗ್ರೌಂಡ್" ಎಂಬ ಸಂವಾದಾತ್ಮಕ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಅವರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದಂತೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ಮನೆಗೆ ಬಂದಂತೆ: ಸಂವಾದಾತ್ಮಕ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಾಗ, ಸುನಿತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಹಲವಾರು ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ನನಗೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದಂತೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ತನ್ನ ತಂದೆ ತನಗೆ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಗಣೇಶನನ್ನು ನಂಬುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.

ಭಾರತದ ಚಂದ್ರಯಾನ ಮಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸುನಿತಾ ಅವರು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಆಶಾವಾದಿಯಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ನಡುವೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಮುಖ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಭರವಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಹೋಗಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಾ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದರು. "ನಾನು ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಹೋಗಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಗಂಡ ನನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದರು. ಸುನೀತಾ ಅವರು ಈಗ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವರ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.

ಸ್ಟಾರ್‌ಲೈನರ್ ಮಿಷನ್‌: ಬೋಯಿಂಗ್‌ನ ಸ್ಟಾರ್‌ಲೈನರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ 9.5 ತಿಂಗಳ ದೀರ್ಘ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್, ನಾಸಾದಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದರು. ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಮರಳಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅವರು ನಾಸಾದ ಹಂತ-ಹಂತದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನಂಬಿದ್ದರು ಎಂದು ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಹೇಳಿದರು.

ಭಾರತ ಭೇಟಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಅವರ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ಅವರ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನದ ಬಗೆಗಿನ ಅವರ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.

