ಒಮೆಗಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್: ಹೀಗಿದೆ ಬೆಲೆ, ರೇಂಜ್
Omega Seiki Mobility: ಒಮೆಗಾ ಕಂಪನಿ ಸೀಕಿ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ವೆಕ್ಟ್ರಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಂಬ ಸ್ಕೂಟರ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.
Published : February 6, 2026 at 3:11 PM IST
Omega Seiki Mobility: ಭಾರತದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದು ಬಂದಿದೆ. ಒಮೆಗಾ ಸೀಕಿ ಮೊಬಿಲಿಟಿ (OSM) ತನ್ನ ಮೊದಲ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ OSM ವೆಕ್ಸ್ಟ್ರಾವನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ₹1,00,000ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ).
ಇದರೊಂದಿಗೆ OSM ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದಿಂದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಜಿಗಿದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದ್ದ ಕಂಪನಿ ವೆಕ್ಸ್ಟ್ರಾದೊಂದಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ವಿಭಾಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಮೂಲಕ ನಗರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮತ್ತು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಬಯಸುವ ವೃತ್ತಿಪರ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ.
ವಿಶೇಷತೆಗಳು: 3.5-ಇಂಚಿನ ಕಲರ್ LCD ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ. ನೈಜ ಸಮಯದ ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವಾಹನ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲದೇ,
- USB ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್
- ರಿವರ್ಸ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅಸಿಸ್ಟ್
- ಆಪ್ಶನ್ GSM ಕನೆಕ್ಟ್ ಗಳಿವೆ.
ಕೇವಲ 4 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 0ರಿಂದ 80% ವರೆಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಪೂರ್ಣ ಚಾರ್ಜ್ ಸರಿಸುಮಾರು 5 ಗಂಟೆಗಳು ಬೇಕು. ವೆಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಗಂಟೆಗೆ 70 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸಿಂಗಲ್ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ 110 ಕಿ.ಮೀಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೇಂಜ್ ಹೊಂದಿದೆ.
ಬ್ಯಾಟರಿ, ಮೋಟಾರ್ ಮತ್ತು ರೈಡಿಂಗ್ ಮೋಡ್ಗಳು:
- OSM ವೆಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 3.45 kWh IP67-ರೇಟೆಡ್ LMFP ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು 3 kW BLDC ಹಬ್ ಮೋಟಾರ್ನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಸ್ಕೂಟರ್ 12 ಡಿಗ್ರಿ ಗ್ರೇಡಬಿಲಿಟಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಫ್ಲೈಓವರ್ಗಳು ಮತ್ತು ನಗರ ಇಳಿಜಾರುಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ.
ಸವಾರರು ಮೂರು ರೈಡಿಂಗ್ ಮೋಡ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ:
- ಇಕೋ - ಹೆಚ್ಚಿನ ದಕ್ಷತೆಗಾಗಿ
- ಸಿಟಿ - ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಗಾಗಿ
- ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ - ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗಾಗಿ
OSM ವೆಕ್ಸ್ಟ್ರಾವನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ಫರಿದಾಬಾದ್ ಸ್ಥಾವರದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ವಾರ್ಷಿಕ 25,000 ಯೂನಿಟ್ಗಳ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಭಾರತದ ಜತೆಗೆ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವೆಕ್ಸ್ಟ್ರಾವನ್ನು 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಡೀಲರ್ಶಿಪ್ಗಳ ಜಾಲದ ಮೂಲಕ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಟೈರ್-1, ಟೈರ್-2 ಮತ್ತು ಟೈರ್-3 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಒಮೆಗಾ ಸೀಕಿ ಮೊಬಿಲಿಟಿಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ.ಉದಯ್ ನಾರಂಗ್ ಮಾತನಾಡಿ, "OSM ವೆಕ್ಸ್ಟ್ರಾದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ವೇಗದ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, ಶ್ರೇಣಿ ಮತ್ತು ಕೈಗೆಟುಕುವಿಕೆಯ ನಡುವಿನ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ಮೆಟ್ರೋಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಟೈರ್-2 ಮತ್ತು ಟೈರ್-3 ನಗರಗಳಿಗೂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಲನಶೀಲತೆಯನ್ನು ರಚಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಗುರಿ" ಎಂದರು.
ಕೈಗೆಟುಕುವ ವೇಗದ EV ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಸವಾಲು: 70 ಕಿ.ಮೀ/ಗಂಟೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗ, 110 ಕಿ.ಮೀ+ ರೇಂಜ್ ಮತ್ತು ₹1 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ OSM ವೆಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಗರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಇ-ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಬಹುದು.
