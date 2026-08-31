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ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಓಲಾ! ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಅದ್ಭುತ ಮೈಲೇಜ್​!

Made In India Bharat Battery: ಭಾರತದಲ್ಲೇ ತಯಾರಾದ ಭಾರತ್ ಸೆಲ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಮೊದಲ ಓಲಾ ಸ್ಕೂಟರ್ ಇದಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

OLA S1Z LAUNCH PRICE OLA BHARAT CELL BATTERY MADE IN INDIA OLA SCOOTER OLA ELECTRIC SCOOTER NEW LAUNCH
ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಓಲಾ! (Photo Credit: Ola Electric)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 31, 2026 at 10:45 AM IST

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Made In India Bharat Battery: ಓಲಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ತನ್ನ ಹೊಸ S1Z ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನು 79,999 ರೂಪಾಯಿ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸೆಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೊದಲ ಉತ್ಪನ್ನ ಇದಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬೆಲೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಎರಡು ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಬೆಲೆ, ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಮೈಲೇಜ್ ವಿವರ: ಬೇಸ್ ಮಾದರಿ S1Z 3.1 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಹೊಂದಿದ್ದು 179 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. S1Z ಪ್ಲಸ್ ಮಾದರಿ 5.1 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, 301 ಕಿಲೋಮೀಟರ್​ವರೆಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಎರಡೂ ಮಾದರಿಗಳು 4 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಪೀಕ್ ಮೋಟಾರ್ ಮತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ 70 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. S1Z ಮಾದರಿಯ ವಿತರಣೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2026ರಿಂದ ಮತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಮಾದರಿಯ ವಿತರಣೆ ಮಾರ್ಚ್ 2027ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.

OLA S1Z LAUNCH PRICE OLA BHARAT CELL BATTERY MADE IN INDIA OLA SCOOTER OLA ELECTRIC SCOOTER NEW LAUNCH
ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ (Photo Credit: Ola Electric)
ಮಾದರಿಬೆಲೆ (ಎಕ್ಸ್ ಶೋರೂಮ್)ಬ್ಯಾಟರಿIDC ಮೈಲೇಜ್ಪೀಕ್ ಮೋಟಾರ್ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗವಿತರಣೆ ಆರಂಭ
S1Zರೂ 79,9993.1kWh179 ಕಿಮೀ4kW70 ಕಿಮೀ/ಗಂಡಿಸೆಂಬರ್ 2026
S1Z ಪ್ಲಸ್ರೂ 99,9995.1kWh301 ಕಿಮೀ4kW70 ಕಿಮೀ/ಗಂಮಾರ್ಚ್ 2027

ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಭಾರತ್ ಸೆಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವಿಶೇಷತೆ: ಈ ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ನೀಡುವ ಸೆಲ್‌ಗಳು ಓಲಾದ ಭಾರತ್ ಸೆಲ್ ವೇದಿಕೆಯ ಭಾಗವಾಗಿವೆ. ಇದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬ್ಯಾಟರಿ ನಾವೀನ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ 46-ಸೀರಿಸ್​ನ ಲಿಥಿಯಂ ಕಬ್ಬಿಣದ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಗಿಗಾಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, 426 ಪೇಟೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಬ್ಯಾಟರಿಯು ಮೈನಸ್ 30 ಡಿಗ್ರಿಯಿಂದ 70 ಡಿಗ್ರಿ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಲ್ಲದು ಮತ್ತು 15 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ.

OLA S1Z LAUNCH PRICE OLA BHARAT CELL BATTERY MADE IN INDIA OLA SCOOTER OLA ELECTRIC SCOOTER NEW LAUNCH
S1Z ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ (Photo Credit: Ola Electric)
ವಿವರಮಾಹಿತಿ
ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ಭಾರತ್ ಸೆಲ್ 46-ಸೀರಿಸ್​ LFP
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬ್ಯಾಟರಿ ನಾವೀನ್ಯ ಕೇಂದ್ರ
ತಯಾರಿಕೆತಮಿಳುನಾಡು ಗಿಗಾಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ
ಪೇಟೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ426
ತಾಪಮಾನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ-30°C ಯಿಂದ +70°C
ಬಾಳಿಕೆ15 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು
ಬಣ್ಣಗಳುಬಿಳಿ, ಆಂಥ್ರಾಸೈಟ್, ಸ್ಕೈ ಸ್ಪ್ಲಾಶ್ ನೀಲಿ, ಮಾಚಾ ಹಸಿರು

ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ಲಾಭ: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭಾರತದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ನಿಕಲ್ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಸೆಲ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಈ ಎಲ್‌ಎಫ್‌ಪಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಷ್ಣ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡದ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನದ ಒಟ್ಟು ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರಿ ವೆಚ್ಚವು 35 ರಿಂದ 45 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಚೀನಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗದೆ ದೇಶೀಯವಾಗಿ ಸೆಲ್ ತಯಾರಿಸುವುದರಿಂದ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿದೆ.

ಫೀಚರ್ಸ್, ಬಣ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಮಾರಾಟ ತಂತ್ರ: ಎರಡೂ ಮಾದರಿಗಳು ಮೂವ್‌ಓಎಸ್ 5 ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಕ್ರೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ರಿಜನರೇಟಿವ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್, ರಿವರ್ಸ್ ಮೋಡ್, ಜಿಪಿಎಸ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಾಂಶ ನವೀಕರಣದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿವೆ. ಜಿಯೋ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಸ್ಕೂಟರ್ ಎಲ್ಲಿ, ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಬಳಕೆಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಮಾಲೀಕರು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು.

ಈಜಿ ಪಾರ್ಕ್ ಸೌಲಭ್ಯವು ಕಿರಿದಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಚಲಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ 12 ಇಂಚಿನ ವೀಲ್​ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ವೈಟ್​, ಆಂಥ್ರಾಸೈಟ್, ಸ್ಕೈ ಸ್ಪ್ಲಾಶ್ ಬ್ಲ್ಯೂ ಮತ್ತು ಮಾಚಾ ಗ್ರೀನ್​ ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಕಂಪನಿ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಮಳಿಗೆಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಡೀಲರ್ ಮೂಲಕ ಮಾರಾಟ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಸಣ್ಣ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ.

ಓದಿ: 200 ಕಿಮೀ ಮೈಲೇಜ್‌ನ ಏಥರ್ ಕೊನಾರ್ಕ್ ಪರಿಚಯ; ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಗೆ ಹೊಸ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್!

TAGGED:

OLA S1Z LAUNCH PRICE
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OLA ELECTRIC SCOOTER NEW LAUNCH
MADE IN INDIA BHARAT BATTERY

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