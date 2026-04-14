ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ Ola: ಸಿಂಗಲ್ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ 320 ಮೈಲೇಜ್!
Ola S1 X Plus Gen 3: ಓಲಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ತನ್ನ ಸ್ವಾಮ್ಯದ '4680 ಭಾರತ್ ಸೆಲ್' ಹೊಂದಿರುವ S1 X+ 5.2 kWh ಮಾದರಿಯನ್ನು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.
Published : April 14, 2026 at 1:16 PM IST
Ola S1 X Plus Gen 3: ದೇಶೀಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಟು-ವೀಲರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಓಲಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ರೇಂಜ್ ಮಿತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಭಯಪಡುವವರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬುವ ಮೂಲಕ ಕಂಪನಿಯು 320 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಮೈಲೇಜ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಹೊಚ್ಚಹೊಸ ಸ್ಕೂಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಓಲಾ S1 X+ 5.2 kWh ರೂಪಾಂತರ. ಕಡಿಮೆ ದರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ದೂರ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಸವಾರರಿಗೆ ಇದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎನ್ನಬಹುದು. ಸ್ಕೂಟರ್ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಗಳು, ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೊಣ ಬನ್ನಿ.
ರೇಂಜ್ ಆತಂಕವಿಲ್ಲ: ಅನೇಕ ಸಂಭಾವ್ಯ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಖರೀದಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಭಯವೆಂದರೆ ರೇಂಜ್, ಅಂದ್ರೆ ಮೈಲೇಜ್. ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರಿ ಖಾಲಿಯಾದರೆ ಏನಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಚಿಂತಿಸುವವರಿಗೆ ಓಲಾ S1 X+ 5.2 kWh ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬೃಹತ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮೂಲಕ ಸಿಂಗಲ್ ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ 320 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳವರೆಗೆ (IDC ಶ್ರೇಣಿ) ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ 40-50 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದರೂ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು. ಇದು ನಗರ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗುವವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಡೆಲಿವರಿ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರಿಗೆ ವರದಾನವಾಗಿದೆ.
'ಭಾರತ್ ಸೆಲ್' ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ: ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಗಮನಾರ್ಹ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಇದು '4680 ಭಾರತ್ ಸೆಲ್' ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಓಲಾ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸೆಲ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಇತರ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬನೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಓಲಾ ಈಗ ಈ ಸ್ವಂತ ಗಿಗಾಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಸ್ಕೂಟರ್ ತಯಾರಿಕೆಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಜೀವಿತಾವಧಿ ಎರಡನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. "ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ" ಉಪಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿ ಸಾಧಿಸಲಾದ ಓಲಾದ ಈ ಸಾಧನೆಯು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾಗಿದೆ.
ಸ್ಪೀಡ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜಿ ಇಲ್ಲ: ಇದು ಬಜೆಟ್ ಸ್ನೇಹಿ ಸ್ಕೂಟರ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ವೇಗದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವುದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. ಓಲಾ S1 X+ ರೂಪಾಂತರವು 11 kW ಮಿಡ್-ಡ್ರೈವ್ ಮೋಟಾರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಗಂಟೆಗೆ 125 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗವನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು. ಸಂಚಾರ ಮುಕ್ತ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಚಾಲಿತ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪಿಕಪ್ ಸಹ ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿದ್ದು, ನಗರದ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಓಡಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಆಧುನಿಕ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಸ್ಪೀಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಓಲಾ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಬಲವಾದ ಒತ್ತು ನೀಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ಹೊಸ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನು ತನ್ನ Gen 3 ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಇದು "ಬ್ರೇಕ್-ಬೈ-ವೈರ್" ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಪೂರಕವಾದ ಮುಂಭಾಗದ ವೀಲ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಹಠಾತ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸ್ಕೂಟರ್ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ನಿಯಂತ್ರಿತ ನಿಲುಗಡೆಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಕೊಡುಗೆ ವಿವರ: ಕಂಪನಿಯು Ola S1 X Plus 5.2 kWh ಗೆ ಪರಿಚಯಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆಯನ್ನು ರೂ. 1,29,999 (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ನಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಇದರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಈ ಬೆಲೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಆಕರ್ಷಕ ಬೆಲೆ ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಬೆಲೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 15 ರಂದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಓಲಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕೇವಲ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ತನ್ನ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ 'ಫ್ಯೂಚರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ'ಯಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಾಗ ಕಂಪನಿಯು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತರುತ್ತಿದೆ.
