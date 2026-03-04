ETV Bharat / technology

ಓಲಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬಂಪರ್​​ ಆಫರ್​! ‘ಹೋಳಿ ಮಹೋತ್ಸವ’ದಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ?

Holi Mahotsav Offer: ಈ ಹೋಳಿಗೆ ಓಲಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಯ ಕೊಡುಗೆ. ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅವಕಾಶ.

ಓಲಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್​ ಆಫರ್ (Photo Credit- Ola Electric)
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 4, 2026 at 2:25 PM IST

2 Min Read
Holi Mahotsav Offer: ಓಲಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮಂಗಳವಾರ 'ಹೋಳಿ ಮಹೋತ್ಸವ' ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್‌ಗಳ ಹೊಸ ಯುಗದ ಆರಂಭವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹೋಳಿಕಾ ದಹನ್ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ರೋಡ್‌ಸ್ಟರ್ ಶ್ರೇಣಿಯ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯನ್ನು 79,999 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಹೊಸ ಬೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್‌ಗಳು ಈಗ ಆರಂಭಿಕ ಮಟ್ಟದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ (ICE) ಬೈಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಕಂಪನಿಯ ವಕ್ತಾರರು, "ಈ ಹೋಳಿ ರೋಡ್‌ಸ್ಟರ್ ಬೆಲೆ ರೂ. 79,999 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್‌ಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿವೆ. ಈ ಬೆಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್‌ಗಳನ್ನು ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಇರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪರಿವರ್ತನೆಯು ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಾತ್ರ ವೇಗಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ರೋಡ್‌ಸ್ಟರ್ ಶ್ರೇಣಿಯ ಹೊಸ ಬೆಲೆಗಳು:

ರೋಡ್‌ಸ್ಟರ್ X ಸೀರಿಸ್​ ಈಗ ಮೂರು ಬ್ಯಾಟರಿ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ:

  • 2.5 kWh-₹79,999
  • 3.5 kWh-₹92,999
  • 4.5 kWh-₹99,999

ರೋಡ್‌ಸ್ಟರ್ X+ ಎರಡು ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ:

  • 4.5 kWh-₹1,09,999
  • 9.1 kWh-₹1,89,000

ಮುಹೂರ್ತ ಮಹೋತ್ಸವ ಆಫರ್​: ಹೋಳಿ ಆಪರ ಭಾಗವಾಗಿ, ಕಂಪನಿಯು 'ಮುಹೂರ್ತ ಮಹೋತ್ಸವ'ವನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಇದು ಮಾರ್ಚ್​ 3 ಮತ್ತು 4ರವರೆಗೆ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ 90 ನಿಮಿಷಗಳ 'ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತ' ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತ ಘಟಕಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷ ಮುಹೂರ್ತ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಲೈವ್ ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಘೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರು S1 Pro (3 kWh ಮತ್ತು 4 kWh) ಮತ್ತು S1 Pro+ (4 kWh) ಮಾದರಿಗಳ ಮೇಲೆ 8 ವರ್ಷಗಳ ಎಕ್ಸ್‌ಟೆಂಡೇಡ್ ವಾರಂಟಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಂಪನಿಯು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ತನ್ನ 1 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ 'ಓಲಾ ಇನ್ಸೈಡರ್ಸ್' ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಸಮುದಾಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ಸಮುದಾಯದ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರು ಮುಹೂರ್ತ ಹಬ್ಬದ ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಜೊತೆಗೆ ₹5,000 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಓಲಾ ಇನ್ಸೈಡರ್ಸ್: ಓಲಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ದೇಶಾದ್ಯಂತ 1 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಸವಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರ ನೆಲೆಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಸಮುದಾಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾದ 'ಓಲಾ ಇನ್ಸೈಡರ್ಸ್' ಅನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಸಮುದಾಯದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ವಾಹನ ಅಪ್​ಡೇಟ್ಸ್​, ಆಡ್-ಆನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು 4680 ಇಂಡಿಯಾ ಸೇಲ್ ರೂಪಾಂತರ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತ್ತೀಚಿನ Gen3 S1 ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊ ಮತ್ತು ರೋಡ್‌ಸ್ಟರ್ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ರೂ 50,000 ವರೆಗಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

