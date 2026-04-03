500 ಕಿಮೀ ಮೈಲೇಜ್, ಅದ್ಭುತ ಫೀಚರ್ಸ್!: ಓಲಾ ರೋಡ್ಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 60 ಸಾವಿರ ಕಡಿತ!
Ola Roadster Price Cut: ಓಲಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ತನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ರೋಡ್ಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ರೂ. 60 ಸಾವಿರಗಳಷ್ಟು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಸದ್ಯ ಇದರ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.
Published : April 3, 2026 at 4:00 PM IST
Ola Roadster X+ Variant Price Cut: ಓಲಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಭವಿಶ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಇವಿ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ರೋಡ್ಸ್ಟರ್ X+ 9.1 kWh ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ₹60,000 ರಷ್ಟು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅದರ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆ ₹1,89,999 ರಿಂದ ₹1,29,999 ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಓಲಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ರೋಡ್ಸ್ಟರ್ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ನ ಈ ಬೆಲೆ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ 4680 Bharat Cell ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬೈಕ್ ಈಗ ಆಪಲ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೈಗೆಟುಕುವುದಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ ಬೆಲೆ ₹1.35 ಲಕ್ಷವಾಗಿದೆ.
ಓಲಾ ಬೈಕ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆ: ಓಲಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ತನ್ನ #EndICEAge ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಓಲಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್ಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಐದು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇದರ ಅನ್ವಯ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಮಾದರಿಯಾದ ರೋಡ್ಸ್ಟರ್ X+ 9.1 kWh ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಆಫರ್ ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಓಲಾ ಬೈಕು ಖರೀದಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಭಾವ್ಯ ಖರೀದಿದಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶ ಎಂದರೆ ಆರಂಭಿಕ ಖರೀದಿ ಅವಧಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 3 ರಂದು ಸಂಜೆ 6:00 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 9:00 ರವರೆಗೆ ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ.
ಇವಿ ಬ್ಯಾಟರಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಸ್ಪೀಡ್: ಓಲಾದ ಗಿಗಾಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ 4680 ಇಂಡಿಯಾ ಸೆಲ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿರುವುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ಈಗಾಗಲೇ ತನ್ನ ಹಲವಾರು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಬ್ಯಾಟರಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಇನ್ಪುಟ್ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಓಲಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಈ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬೆಲೆ ಕಡಿತದ ಕೊಡುಗೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಓಲಾ ರೋಡ್ಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 9.1 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ರೂಪಾಂತರದ ಸೀಮಿತ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಓಲಾ ರೋಡ್ಸ್ಟರ್ ಬೈಕ್ನ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಓಲಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ರೋಡ್ಸ್ಟರ್ X+ 9.1 kWh ಒಂದು ಉನ್ನತ-ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಕಂಪನಿಯ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ 500 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳವರೆಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಇದು 9.1 kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, 11 kW ಪೀಕ್-ಪವರ್ ಮಿಡ್-ಡ್ರೈವ್ ಮೋಟಾರ್ನಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವ ಈ ಓಲಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್ ಗಂಟೆಗೆ 125 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗವನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಇದು 4.3-ಇಂಚಿನ LCD ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು ಮಾಹಿತಿಯ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಇದು ಓಲಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ನ ಪೇಟೆಂಟ್ ಪಡೆದ ಬ್ರೇಕ್-ಬೈ-ವೈರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಸಿಂಗಲ್-ಚಾನೆಲ್ ABS, MoveOS 5, ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡ್ರಮ್ ಬ್ರೇಕ್ಗಳು, ಕ್ರೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ರಿವರ್ಸ್ ಮೋಡ್, ಸುಧಾರಿತ ಪುನರುತ್ಪಾದಕ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಮೂರು ವಿಭಿನ್ನ ರೈಡಿಂಗ್ ಮೋಡ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
