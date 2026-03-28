ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ ಘೋಷಿಸಿದ ಓಲಾ: ಕೇವಲ ₹49,999 ಸ್ಕೂಟರ್ಗೆ ₹50,000 ದವರೆಗೆ ಲಾಭ!
OLA Electric Slashes Prices: ಓಲಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ತನ್ನತ್ತ ಸೆಳೆಯಲು ಹೊಸ ತಂತ್ರ ಬಳಸುತ್ತಿದೆ. ಆ ತಂತ್ರದಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಲಾಭವೇನಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : March 28, 2026 at 11:38 AM IST
OLA Electric Slashes Prices: ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಟೂವ್ಹೀಲರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ಓಲಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವ ಅದ್ಭುತ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಘೋಷಿಸಿದೆ. #EndICEAge ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾದ ಈ ಹೊಸ ಅಭಿಯಾನದ ಮೂಲಕ ಓಲಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಕೇವಲ ₹49,999 ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ₹50,000 ವರೆಗಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕೊಡುಗೆ ಮಾರ್ಚ್ 31 ರವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
#EndICEAge ಎಂದರೇನು, ಈ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಏಕೆ? ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ವಾಹನಗಳ (ICE - Internal Combustion Engine) ಜಾಗತಿಕ ಯುಗವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ (EV) ಕಡೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಓಲಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಈ ಬೃಹತ್ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭವಿಶ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಓಲಾ ಈಗ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ತಂತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಮೂಡಿಸಲು ಕೇವಲ ಬೆಲೆ ಕಡಿತಗಳು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿ, ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಕೊಡುಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ಖಾತರಿಗಳು ಮತ್ತು ಮರುಖರೀದಿ ಖಾತರಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಕೇವಲ ರೂ. 49,999ಗೆ ಸ್ಕೂಟರ್! ಹೌದು, ಓಲಾ ತನ್ನ 2kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ರೂಪಾಂತರವಾದ Gen 3 S1 X ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ರೋಡ್ಸ್ಟರ್ X (ರೋಡ್ಸ್ಟರ್ X) 2.5kWh ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಕೇವಲ ರೂ. 49,999 ಪರಿಚಯಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ನೀವು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅಥವಾ ಬಜೆಟ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನ ಬೆಲೆಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅಥವಾ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಈ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಕೊಡುಗೆ ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾರ್ಚ್ 31 ರವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ.
ಸರ್ವೀಸ್ ಲೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಫ್ರೀ ಓಲಾ ಕ್ಯಾಬ್: ಸರ್ವೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಮೂಡಿಸಲು ಓಲಾ ಒಂದು ಹೊಸ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳ ಸರ್ವೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆತಂಕಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಓಲಾ ತನ್ನ "Same Day Service Resolution" ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತ್ವರಿತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಫ್ರೀ ಓಲಾ ಕ್ಯಾಬ್ ವೋಚರ್ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರ ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣವು ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ಮುಂದುವರಿಯುವುದನ್ನು ಕಂಪನಿಯು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಸೇವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 80 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ದಿನದೊಳಗೆ ಪರಿಹರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.
60% ಅಷ್ಯೂರ್ಡ್ ಬೈಬ್ಯಾಕ್, 8 ವರ್ಷಗಳ ವಾರಂಟಿ!: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಸಂಭಾವ್ಯ ಮರುಮಾರಾಟ ಮೌಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಳವಳಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಓಲಾ 60% ಅಷ್ಯೂರ್ಡ್ ಬೈಬ್ಯಾಕ್ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ನೀವು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಾಹನವನ್ನು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಕೂಟರ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಭರವಸೆ ಇದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಓಲಾ ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ S1 ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ರೋಡ್ಸ್ಟರ್ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಗಳ ಮೇಲೆ 8 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತೃತ ವಾರಂಟಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರತಿ ಮಾದರಿಯ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು? ಓಲಾ ತನ್ನ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊದೊಳಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಹಕ ಸ್ನೇಹಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಅವುಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದೆ.
S1 ಪ್ರೊ ಸೀರಿಸ್: ಈ ಸೀರಿಸ್ನ 3kWh ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ₹1,02,499, ಆದರೆ ಟಾಪ್-ಎಂಡ್ 5.2kWh ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ₹1,44,999.
S1 X ಮಾಡೆಲ್ಸ್: 4kWh ರೂಪಾಂತರವು ₹97,499, 3kWh ರೂಪಾಂತರವು ₹81,499, ಆದರೆ ಮೂಲ ರೂಪಾಂತರ (2kWh) ಕೇವಲ ₹49,999 ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ರೋಡ್ಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈಕ್: ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ₹49,999 (2.5kWh) ಆಗಿದೆ. ಈ ಸೀರಿಸ್ನ 4.5kWh ರೂಪಾಂತರವು ₹99,999 ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ರೋಡ್ಸ್ಟರ್ X+: ಇದರ ಟಾಪ್-ಎಂಡ್ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ (9.1kWh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ) ₹1,89,999 ಆಗಿದೆ.
ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಗುಡ್ಬೈ: ಏರುತ್ತಿರುವ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆಗಳಿಂದ ಬೇಸತ್ತ ವಾಹನ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಓಲಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಡೀಲ್ಗಳನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಒಂದು ವರದಾನ ಎಂದು ವಿವರಿಸಬಹುದು. ವಾಹನವು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚಗಳು ಸಹ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ನೀವು ಮಾರ್ಚ್ 31ರ ಮೊದಲು ವಾಹನವನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ₹50,000 ವರೆಗಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ. ಬೆಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಓಲಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಇತರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳಿಗಿಂತ ಗಮನಾರ್ಹ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
