ICAT ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದ Ola S1 X+: ಭಾರತ್ ಸೆಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು!
Published : May 11, 2026 at 1:35 PM IST
4680 Bharat Cell Gets Certification: ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ತಯಾರಕ ಓಲಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ತನ್ನ ಸಾಮೂಹಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ "ಓಲಾ S1 X+" (5.2kWh) 1989ರ ಕೇಂದ್ರ ಮೋಟಾರ್ ವಾಹನ ನಿಯಮಗಳ (CMVR) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನೇಸರ್ನ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ (ICAT) ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ICAT ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಓಲಾ S1 X+ (5.2kWh) ಸ್ಕೂಟರ್ ಕಂಪನಿಯ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದ 4680 ಭಾರತ್ ಸೆಲ್ ಬ್ಯಾಟರಿಯಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಓಲಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ನ ಸಾಮೂಹಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯ ಸ್ಕೂಟರ್ ಆಗಿದೆ.
ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ EV ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು. "ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ 4680 ಭಾರತ್ ಸೆಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಓಲಾ S1 X+ 5.2 kWh ಮಾದರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಪಡೆಯುವುದು ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ತಿರುವು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಓಲಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಕ್ತಾರರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಮ್ಮ ಸಾಮೂಹಿಕ-ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯ ಸ್ಕೂಟರ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದು, ಇದು ಶ್ರೇಣಿ, ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯ ದೃಢವಾದ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಈ EV ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯವಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
4680 ಭಾರತ್ ಸೆಲ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಎಂದರೇನು?: ಓಲಾ S1 X+ 5.2 kWh ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾದ 4680 ಭಾರತ್ ಸೆಲ್, ಓಲಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ನಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಾರತದೊಳಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಸ್ಥಳೀಯ, ಸಿಲಿಂಡರಾಕಾರದ ಲಿಥಿಯಂ-ಐಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸೆಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಬ್ಯಾಟರಿಯು ಅದರ ಭೌತಿಕ ಆಯಾಮಗಳಿಂದ (ವ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಎತ್ತರ) ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಎನರ್ಜಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ನೀಡಲು ಇದನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
4680 ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುತ್ತದೇನು?:
ಟೇಬಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಡಿಸೈನ್: ಸಾಮಾನ್ಯ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ಹರಿವನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು ಲೋಹದ ಟ್ಯಾಬ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಾಖ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿದ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರತಿರೋಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. 4680 ಡಿಸೈನ್ನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸೆಲ್ ತುದಿಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ವಿದ್ಯುತ್ ಸುಗಮ ಹರಿವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ಶಾಖದ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶೇ.50ರಷ್ಟು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ: ಪ್ರತಿಯೊಂದು 4680 ಸೆಲ್ ಕಂಪನಿಯ ಹಳೆಯ 2170-ಗಾತ್ರದ ಸೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅದೇ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸೆಲ್ಗಳು ಸಾಕು.
ಕಡಿಮೆಯಾದ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ತೂಕ: ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಸೆಲ್ಗಳ ಬಳಕೆಯು ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ನ ಒಟ್ಟು ತೂಕದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಇಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ಕೂಟರ್ನ ಪ್ರಯಾಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
