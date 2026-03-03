ಓಲಾದ ಹಳೆಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಖತ್ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ: 50,000 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ಸ್
Ola Electric Bumper Offer: ಓಲಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 50000 ರೂ. ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಅದು ಯಾವರೀತಿ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ..
Published : March 3, 2026 at 2:56 PM IST
Ola Electric Bumper Offer: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ (ಇವಿ) ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿರುವ ಓಲಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಠಿಣ ಸಮಯವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಒಂದೆಡೆ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಷೇರು ಬೆಲೆ ಕುಸಿದಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಗ್ರಾಹಕರ ದೂರುಗಳಿಂದಾಗಿ ಕಂಪನಿಯ ಇಮೇಜ್ಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಓಲಾ ತನ್ನ ಹಳೆಯ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಮಾರಾಟ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಒಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದು ಓಲಾ ಇನ್ಸೈಡರ್ಸ್ (Ola Insiders) ಕಮ್ಯೂನಿಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಒಂದು ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ತನ್ನ ಹಳೆಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ರೂ.50,000 ವರೆಗಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ಓಲಾ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಇಳಿಯಲು ನೋಡುತ್ತಿದೆ.
ಓಲಾ ತಂದಿರುವ ಈ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಹಳೆಯ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಜನರನ್ನು ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸುವುದು. ಓಲಾದ ಮೊದಲ ತಲೆಮಾರಿನ (Gen 1) ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ತಲೆಮಾರಿನ (Gen 2) ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಗ್ರಾಹಕರು ಈಗ ತಮ್ಮ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಇತ್ತೀಚಿನ ಜೆನ್ 3 ಎಸ್ 1 ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳು ಅಥವಾ ಓಲಾದ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ರೋಡ್ಸ್ಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕಂಪನಿಯು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡುವವರಿಗೆ 50,000 ರೂ.ವರೆಗಿನ ಭಾರಿ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದು ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊಸದನ್ನು ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಹೆಚ್ಚುವರಿ 20ಸಾವಿರ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್: ಈ ಕೊಡುಗೆಯ ಹಿಂದಿನ ನಿಜವಾದ ರಹಸ್ಯ ಎಂದರೆ ಓಲಾದ ಇನ್ - ಹೌಸ್ 4680 ಭಾರತ್ ಸೆಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು. ಈ ಹೊಸ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸೆಲ್ಗಳು ವಾಹನದ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೇ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಓಲಾ ಸ್ಕೂಟರ್ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಎರಡನೇ ವಾಹನವಾಗಿ ಓಲಾವನ್ನು ಆರಿಸಿದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ರೂ. 20,000 ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಓಲಾ ವಾಹನಗಳಿದ್ದರೆ ಇದು ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ.
ಖರೀದಿಯ ಮೇಲಿನ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ಓಲಾ ತನ್ನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ರೆಫರಲ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಬೆಳೆಸಲು ಸಹ ನೋಡುತ್ತಿದೆ. ನೀವು ಓಲಾ ಗ್ರಾಹಕರಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಓಲಾ ಸ್ಕೂಟರ್ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ 5,000 ಓಲಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೇ ನಿಮ್ಮ ರೆಫರಲ್ ಮೂಲಕ ಸ್ಕೂಟರ್ ಖರೀದಿಸುವ ಹೊಸ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರೂ. 1,000 ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕಂಪನಿಯು ಮೂವ್ಓಎಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸೈಡರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಅಡಿ ವಿಶೇಷ ವಾರಂಟಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ಓಲಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ S1 Pro ಮತ್ತು S1 X ನಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತದೆ. S1 X ಮಾದರಿಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಇದು 2kWh, 3kWh ಮತ್ತು 4kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅವುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು 82,999 ರೂ.ದಿಂದ 1,14,999 (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ)ರೂ. ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರೋಡ್ಸ್ಟರ್ ಮಾದರಿಗಳು 99,999ರೂ.ಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಟಾಪ್-ಎಂಡ್ ಮಾದರಿಗೆ 1.89 ಲಕ್ಷ ರೂವರೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೇಣಿಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಟಿವಿಎಸ್, ಬಜಾಜ್ ಮತ್ತು ಅಥರ್ನಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳು ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಓಲಾದ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಮೀರುತ್ತಿವೆ. ಕಳೆದುಹೋದ ಆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವುದು ಓಲಾದ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ಓಲಾ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳ ಸೇವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಕೆಲವು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಬಂದಿವೆ. ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಓಲಾ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಭವಿಷ್ಯ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಸೇವಾ ಜಾಲವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಅಂತಹ ಆಕರ್ಷಕ ಕೊಡುಗೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ತಲುಪಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬ್ಯಾಟರಿಗೆ 8 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ವಾರಂಟಿ ನೀಡುವುದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ. ಈ ಓಲಾ ಇನ್ಸೈಡರ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
