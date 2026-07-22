ಇನ್ಮುಂದೆ ಟೆನ್ಶನ್ ಬೇಡ; ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಲ್ಲದೇ ಮಾಡಬಹುದು ಪೇಮೆಂಟ್!
UPI Payment Without Internet: NPCI ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ UPI ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದೆ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ..
Published : July 22, 2026 at 7:45 AM IST
UPI Payment Without Internet: ಯುಪಿಐ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಗಳ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದೆ. ಈಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದೆಯೂ ಯುಪಿಐ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಾವತಿ ನಿಗಮ (NPCI) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಹಾನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಲ್ಲದೆ UPI ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿತು. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ ಕಳಪೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಂಪರ್ಕದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಪಾವತಿ ವೈಫಲ್ಯಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೊಸ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ? ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ನಿಯರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ (NFC) ಅನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಅಂದರೆ QR ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪಾವತಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನೀವು ನಿಮ್ಮ NFC-ಆ್ಯಕ್ಟಿವೆಟೆಡ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಮಷಿನ್ ವಿರುದ್ಧ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಗಮನಾರ್ಹ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಅಥವಾ ಅಂಗಡಿಯವರ POS ಮಷಿನ್ಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಂಪರ್ಕದ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಲಿಮೆಟೆಡ್ ಪಾವತಿ: ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದು ₹2,000 ವರೆಗಿನ ಸಿಂಗಲ್ ಪಾವತಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಬಳಸಲು ಬಳಕೆದಾರರು ಮೊದಲು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಗೊಂಡಿರುವಾಗ ತಮ್ಮ UPI ಲೈಟ್ ವ್ಯಾಲೆಟ್ಗೆ ಹಣವನ್ನು ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂತರ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದೆಯೇ ಆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ನಿಂದ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಪ್ರತಿ ವಹಿವಾಟಿಗೂ UPI ಪಿನ್ ನಮೂದಿಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳು ಸಹ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ.
ವಿಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ಮೆಟ್ರೋ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನ: ವಿಮಾನಗಳು ಅಥವಾ ಭೂಗತ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲುಗಳ ಒಳಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಂಪರ್ಕವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. NPCI ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಕಳಪೆ ಅಥವಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕವರೇಜ್ ಇಲ್ಲದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಬಳಕೆದಾರರು UPI ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಲ್ಲದೆಯೂ ಸಹ ವಿಮಾನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸುವುದು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಗ್ರಾಹಕರ ಫೋನ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗಿರಬೇಕು. ಆದರೆ ಅಂಗಡಿಯವರ POS ಟರ್ಮಿನಲ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಬೇಕು. ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, NPCI ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅಂತಹ ಟರ್ಮಿನಲ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಅದರ ನಂತರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು UPI ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ತಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಇದು ಯಾವಾಗ ಲಭ್ಯ?: ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. NPCI ಅಧಿಕೃತ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಕೆಲಸವು ವೇಗವಾಗಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದರೆ UPI ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಳಪೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಂಪರ್ಕ, ಫ್ಲೈಟ್ ಮೋಡ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸುಲಭ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
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