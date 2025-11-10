ಹೀರೋ-ಹೋಂಡಾ ನಡುವೆ ಪೈಪೋಟಿ: ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟ?
Two Wheeler Sales Record: ದೇಶೀಯ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಮಾರಾಟ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಹೀರೋ ಮೋಟೋಕಾರ್ಪ್ ಕಂಪನಿ ಹೋಂಡಾ ಮತ್ತು ಟಿವಿಎಸ್ಗಿಂತ ಮುಂದಿದೆ.
Published : November 10, 2025 at 11:51 AM IST
Two Wheeler Sales Record: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನೋದ್ಯಮವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025ರಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಮಾರಾಟ ದಾಖಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ತೋರಿಸಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿದ ಬೇಡಿಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ GST ಸುಧಾರಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರಾಟ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿತರಕರು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಬೈಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ (ಇವಿ) ಬೇಡಿಕೆಯೂ ಏರಿದೆ. ಹೀರೋ ಮತ್ತು ಹೋಂಡಾ ನಡುವಿನ ಈ ಪೈಪೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ? ಟಿವಿಎಸ್ ಹೇಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿತು? ನೋಡೋಣ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರಾಟವು 31,49,846 ಯುನಿಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2024ರಲ್ಲಿನ 27,75,578 ಯುನಿಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದು 51.76% ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ತಿಂಗಳ (MoM) ಮಾರಾಟವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾದ 12,87,735 ಯೂನಿಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 144.60% ರಷ್ಟು ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.
ಈ ವರ್ಷದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ವಿಭಾಗವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಮಾರಾಟವು 1,19,94,390 ಯುನಿಟ್ಗಳಷ್ಟಿದೆ. ಇದು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ 1,06,49,288 ಯುನಿಟ್ಗಳಿಗಿಂತ 12.63% ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
Hero MotoCorp ಅತ್ಯಧಿಕ ಮಾರಾಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ ಮತ್ತು 31.58% ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು 9,94,787 ಯೂನಿಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದರೆ.. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2024 ರಲ್ಲಿ 5,77,678 ಯುನಿಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿತ್ತು. ಕಂಪನಿಯು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತನ್ನ ಹೊಸ ಹೀರೋ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ 160 ಆರ್ (2026 ಮಾಡೆಲ್) ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ಇದು ಮುಂಬರುವ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಹೋಂಡಾ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, 8,21,976 ಯುನಿಟ್ಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2024 ರಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷದ 5,56,209 ಯುನಿಟ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು. TVS ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಸಹ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸಿದೆ. ಇದು 5,58,075 ಯುನಿಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ 3,53,619 ಯುನಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು.
ಬಜಾಜ್ ಆಟೋ ಮಾರಾಟವು 3,23,713 ಯುನಿಟ್ಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕಳೆದ ವರ್ಷದ 2,31,048 ಯುನಿಟ್ಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಅದರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲು 11.13% ರಿಂದ 10.28% ಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ಚೇತಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಾಗಿ ಖರೀದಿದಾರರು ಕಾಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರೀಕ್ಷಾ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ವಿನ್ಯಾಸ, ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ನವೀಕರಣಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.
ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದು, ಮಾರಾಟವು 98,163 ಯುನಿಟ್ಗಳಿಂದ 1,44,615 ಯುನಿಟ್ಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸುಜುಕಿ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಮಾರಾಟವೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಇದು 1,07,107 ಯುನಿಟ್ಗಳಿಂದ 1,35,715 ಯುನಿಟ್ಗಳ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರಾಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿಯ ಫೇಮಸ್ ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್! ಈಗ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಇದರ ಬೆಲೆ?