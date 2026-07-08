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ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಐ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​​ ಬೈಕ್​ ಡೆಲಿವರಿ ಆರಂಭ! ಇದರ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

Oben Rorr EVO Electric Bike: ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ AI ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬೈಕ್​ನ ಡೆಲಿವರಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದರ ಮೊದಲ ವಿತರಣೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ. ಈ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿದೆ ಫುಲ್​ ಡಿಟೇಲ್ಸ್​..

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ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಐ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​​ ಬೈಕ್​ ಡೆಲಿವರಿ ಆರಂಭ! (Photo Credit: Oben Electric)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 8, 2026 at 1:08 PM IST

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Oben Rorr EVO Electric Bike: ದೇಶದ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ವಾಹನಗಳು ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿವೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣದ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾದರಿಗಳ ಸೀಮಿತ ಶ್ರೇಣಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇವಿ ಬೈಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿವೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಯಾರಕರು ಇವಿ ಬೈಕ್​ ವಿಭಾಗದತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ಬೈಕ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಒಬೆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಳೆದ ಮೇನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೊಸ 'ರೋರ್ ಇವೊ' ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು.

ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಈ ಬೈಕ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದ ಕೇವಲ 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 25,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬುಕಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಡೆಲಿವರಿಗಳು ಈಗ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ. ಡೆಲಿವರಿಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದರೂ, ಮುಂಬರುವ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿನ ಡೀಲರ್‌ಶಿಪ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಕಂಪನಿ ಯೋಜಿಸಿದೆ.

ಇದರ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ₹1,24,999 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್​ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಇದು 9 kW ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಮೋಟಾರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬೈಕ್ ಕೇವಲ 3 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 0 ರಿಂದ 40 ಕಿಮೀ/ಗಂಟೆಗೆ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು 110 ಕಿಮೀ/ಗಂಟೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು 3.4 kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್‌ನಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವ ಸಿಂಗಲ್​ ಫುಲ್​ ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 180 ಕಿಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಫಾಸ್ಟ್​ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ನೀವು ಈ ಬೈಕ್​ನ್ನು ಕೇವಲ 90 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ 80% ವರೆಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬೈಕ್ 'ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಐಕ್ಯೂ AI' ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸವಾರಿ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಚಾರ್ಜ್‌ಗೆ ಸುಮಾರು 15% ರಷ್ಟು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಗಮನಾರ್ಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಹೆಡ್‌ಲ್ಯಾಂಪ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು. ಇದು ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು.

ಇದು ಹಲವಾರು ಇತ್ತೀಚಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 5-ಇಂಚಿನ TFT ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು OTA (ಓವರ್-ದಿ-ಏರ್) ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಅಪ್​ಡೇಟ್ಸ್​, ಟರ್ನ್-ಬೈ-ಟರ್ನ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್, ಜಿಯೋ-ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರಿಮೋಟ್ ಇಮೊಬಿಲೈಸೇಶನ್‌ನಂತಹ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಇದು 'ಆರ್ಗಸ್' ಸಂಪರ್ಕಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವೇದಿಕೆ ಮತ್ತು ಬೈಕ್ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬಿದ್ದರೆ ತುರ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಇದಲ್ಲದೆ ಕಂಪನಿಯು ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ತುಂಬಲು 8 ವರ್ಷಗಳ ಬ್ಯಾಟರಿ ಖಾತರಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಮಾರಾಟದ ನಂತರದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು ಒಬೆನ್ 18 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 90ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಗರಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವ ಮೀಸಲಾದ ಸೇವಾ ಜಾಲವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಬೈಕ್‌ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಅದು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ತಯಾರಿಸುವುದರಿಂದ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಒಬೆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್‌ನ ಸ್ಥಾಪಕಿ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ಮಧುಮಿತಾ ಅಗರ್ವಾಲ್, ಭಾರತೀಯ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್‌ಗಳು 65% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಸಾರಿಗೆ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ಬೈಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಅವರು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದರು. 'ರೋರ್ ಇವೊ' ಡೆಲಿವರಿ ಆರಂಭವು ಕಂಪನಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಎಂದು ಅವರು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.

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