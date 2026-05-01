ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಹೊಸ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಇವಿ ಬೈಕ್ ಲಾಂಚ್​... ಸಿಂಗಲ್​ ಚಾರ್ಜ್​ಗೆ 180 ಕಿಮೀ ಮೈಲೇಜ್​!!

Oben Electric Rorr Evo Launched: ಒಬೆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ರೋರ್ ಇವೊ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಬೆಲೆ, ಬ್ಯಾಟರಿ ರೇಂಜ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..

ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಹೊಸ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಇವಿ ಬೈಕ್ ಲಾಂಚ್ (Photo Credit: Oben Electric)
By ETV Bharat Tech Team

Published : May 1, 2026 at 11:19 AM IST

Oben Electric Rorr Evo Launched: ಭಾರತದ ವೇಗವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿರುವ ಒಬೆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ತನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಒಬೆನ್ ರೋರ್ ಇವೊ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾದ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಕಂಪನಿಯು ₹1.25 ಲಕ್ಷ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ವಿಶೇಷ ಪರಿಚಯಾತ್ಮಕ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇದು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿತು. ಮೊದಲ 10,000 ಗ್ರಾಹಕರು ಈ ಬೈಕ್​ ಅನ್ನು ಕೇವಲ ₹1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ-ಲುಕಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್ ಲಭ್ಯತೆಯು ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿದೆ. ಈ ಬೈಕ್​ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ-ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಮಾದರಿಯನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಆಕರ್ಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆರಾಮದಾಯಕ ಸವಾರಿ ಅನುಭವದೊಂದಿಗೆ ನಗರ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಚಾಲನಾ ಶ್ರೇಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಒಬೆನ್ ರೋರ್ ಇವೊ ಉತ್ತಮ ಸಮತೋಲಿತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ಆಗಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಈ ಬೈಕ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಖರೀದಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆಸಕ್ತ ಖರೀದಿದಾರರು ₹777 ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ವಾಹನವನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು.

3.4 kWh LFP ಬ್ಯಾಟರಿಯಿಂದ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 9kW ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್‌ನಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವ ಈ ವಾಹನವು ಸಿಂಗಲ್​-ಸ್ಟೇಜ್​ ಚೈನ್ ಡ್ರೈವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್​ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಅದರ ವೇಗ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಕೇವಲ ಮೂರು ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 0 ರಿಂದ 40 ಕಿಮೀ/ಗಂಟೆಗೆ ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇದು 110 ಕಿಮೀ/ಗಂಟೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗವನ್ನು ತಲುಪುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಸಿಂಗಲ್​ ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ 180 ಕಿಮೀ ಸವಾರಿ ರೇಂಜ್​ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ವಾಹನವು ಹಲವಾರು ಸುಧಾರಿತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಫಾಸ್ಟ್​ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್​ ಸೇರಿಸುವುದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಒದಗಿಸಿದ ಫಾಸ್ಟ್​ ಚಾರ್ಜರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಕೇವಲ 90 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ 0 ರಿಂದ 80 ಪ್ರತಿಶತದವರೆಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣದ ವೇಳೆ ಸಮಯವನ್ನು ಉಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 5-ಇಂಚಿನ TFT ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಬೈಕ್‌ನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್​ ಮತ್ತು ರೈಡ್​ ಡೇಟಾ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಲ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಮೆಸೇಜ್​ಗಳನ್ನು ಸಹ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸವಾರಿ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆಧುನಿಕ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕಿತವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಗಮನಾರ್ಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ 'ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಐಕ್ಯೂ'. ಇದು AI ಆಧಾರಿತ ಸವಾರಿ ಮೋಡ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸವಾರರ ಚಾಲನಾ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸವಾರಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಶೇಕಡಾ 15 ರಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸವಾರನು ಸಿಂಗಲ್​ ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಸುರಕ್ಷತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಕಂಪನಿಯು ಯಾವುದೇ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಫಾಲ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್‌ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಬೈಕ್ ಅಪಘಾತವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಪತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಮೆರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅಲರ್ಟ್​ ಅನ್ನು ರವಾನಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಯುನಿಫೈಡ್​ ಬ್ರೇಕ್ ಅಸಿಸ್ಟ್, ಡ್ರೈವರ್ ಅಲರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಜಿಯೋ-ಫೆನ್ಸಿಂಗ್‌ನಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸವಾರರ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ಮಾದರಿಯು ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

