ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಹೊಸ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಇವಿ ಬೈಕ್ ಲಾಂಚ್... ಸಿಂಗಲ್ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ 180 ಕಿಮೀ ಮೈಲೇಜ್!!
Oben Electric Rorr Evo Launched: ಒಬೆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ರೋರ್ ಇವೊ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಬೆಲೆ, ಬ್ಯಾಟರಿ ರೇಂಜ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..
Published : May 1, 2026 at 11:19 AM IST
Oben Electric Rorr Evo Launched: ಭಾರತದ ವೇಗವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿರುವ ಒಬೆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ತನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಒಬೆನ್ ರೋರ್ ಇವೊ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾದ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಕಂಪನಿಯು ₹1.25 ಲಕ್ಷ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ವಿಶೇಷ ಪರಿಚಯಾತ್ಮಕ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇದು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿತು. ಮೊದಲ 10,000 ಗ್ರಾಹಕರು ಈ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಕೇವಲ ₹1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ-ಲುಕಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್ ಲಭ್ಯತೆಯು ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿದೆ. ಈ ಬೈಕ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ-ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಮಾದರಿಯನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಆಕರ್ಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆರಾಮದಾಯಕ ಸವಾರಿ ಅನುಭವದೊಂದಿಗೆ ನಗರ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಚಾಲನಾ ಶ್ರೇಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಒಬೆನ್ ರೋರ್ ಇವೊ ಉತ್ತಮ ಸಮತೋಲಿತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಆಗಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಈ ಬೈಕ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಖರೀದಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆಸಕ್ತ ಖರೀದಿದಾರರು ₹777 ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ವಾಹನವನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು.
3.4 kWh LFP ಬ್ಯಾಟರಿಯಿಂದ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 9kW ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ನಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವ ಈ ವಾಹನವು ಸಿಂಗಲ್-ಸ್ಟೇಜ್ ಚೈನ್ ಡ್ರೈವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಅದರ ವೇಗ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಕೇವಲ ಮೂರು ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 0 ರಿಂದ 40 ಕಿಮೀ/ಗಂಟೆಗೆ ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇದು 110 ಕಿಮೀ/ಗಂಟೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗವನ್ನು ತಲುಪುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಸಿಂಗಲ್ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ 180 ಕಿಮೀ ಸವಾರಿ ರೇಂಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ವಾಹನವು ಹಲವಾರು ಸುಧಾರಿತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೇರಿಸುವುದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಒದಗಿಸಿದ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜರ್ನೊಂದಿಗೆ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಕೇವಲ 90 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ 0 ರಿಂದ 80 ಪ್ರತಿಶತದವರೆಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣದ ವೇಳೆ ಸಮಯವನ್ನು ಉಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 5-ಇಂಚಿನ TFT ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಬೈಕ್ನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಮತ್ತು ರೈಡ್ ಡೇಟಾ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೆಸೇಜ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸವಾರಿ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆಧುನಿಕ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕಿತವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಗಮನಾರ್ಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ 'ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಐಕ್ಯೂ'. ಇದು AI ಆಧಾರಿತ ಸವಾರಿ ಮೋಡ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸವಾರರ ಚಾಲನಾ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸವಾರಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಶೇಕಡಾ 15 ರಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸವಾರನು ಸಿಂಗಲ್ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಸುರಕ್ಷತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಕಂಪನಿಯು ಯಾವುದೇ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಫಾಲ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಬೈಕ್ ಅಪಘಾತವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಪತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಮೆರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅಲರ್ಟ್ ಅನ್ನು ರವಾನಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಯುನಿಫೈಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಅಸಿಸ್ಟ್, ಡ್ರೈವರ್ ಅಲರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಜಿಯೋ-ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ನಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸವಾರರ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ಮಾದರಿಯು ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
