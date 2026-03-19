ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿದಂತೆ 32 ಮಿಲಿಯನ್ ಕಿಮೀ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ದಾಟಿದ ಒಬೆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್: 8 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಉಳಿತಾಯ!!
Oben Electric Riders: ಒಬೆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ 32 ಮಿಲಿಯನ್ ಕಿಮೀ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪಿದ್ದು, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸವಾರರು 8 ಕೋಟಿ ರೂ. ಉಳಿತಾಯವಾಗಿದೆ.
Published : March 19, 2026 at 1:22 PM IST
Oben Electric Riders: ಭಾರತದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೊಸ ಕ್ರಾಂತಿಯೊಂದು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆಗಳು ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಬೆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಒಂದು ಸಂಚಲನಾತ್ಮಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಒಬೆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಮ್ಯೂಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅದರ ಗ್ರಾಹಕರು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 32 ಮಿಲಿಯನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ (3.2 ಕೋಟಿ ಕಿಮೀ) ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಗಮನಾರ್ಹ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕೇವಲ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಒಬೆನ್ ನೀಡುವ ಮಾದರಿಗಳು - ರೋರ್, ರೋರ್ ಇಝಡ್ ಮತ್ತು ರೋರ್ ಇಝಡ್ ಸಿಗ್ಮಾ. ಇವು ಭಾರತೀಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಬೈಕ್ಗಳು ದೈನಂದಿನ ಕಚೇರಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮತ್ತು ನಗರದ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಕೇವಲ ಕಂಪನಿಯ ವಿಜಯವಲ್ಲ, ಆದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನ ವಿಜಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.
ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಚಾಲಿತ ಬೈಕ್ಗಳಿಗಿಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸವಾರರು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಸುಮಾರು 8 ಕೋಟಿ ರೂ. ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಉಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸವಾರನಿಗೂ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಅವರ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿಯುವ ಹಣ. ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ಒಬೆನ್ ಬೈಕ್ಗಳು ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿವೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಈ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಯಾಣವು ಸುಮಾರು 385 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ (CO2) ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ವಾಹನಗಳು ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ.
ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಒಬೆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದ್ದರೂ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಪ್ರಭಾವವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿ ಈ ಬೈಕ್ಗಳ ಅತ್ಯಧಿಕ ಬಳಕೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿವೆ ಎಂದು ಡೇಟಾ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ರಸ್ತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಲು ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಸಂಚಾರ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಒಬೆನ್ ಬೈಕ್ಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಸವಾರರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ.
"ಭಾರತೀಯ ಸವಾರರು ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಸುಸ್ಥಿರತೆ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಬೈಕ್ಗಳು ಒಟ್ಟು 32 ಮಿಲಿಯನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಿವೆ ಎಂಬುದು ಗ್ರಾಹಕರು ನಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಒಬೆನ್ನ ಸ್ಥಾಪಕಿ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ಮಧುಮಿತಾ ಅಗರವಾಲ್ ತಮ್ಮ ಸಂತೋಷವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಒಬೆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶೇ 375ರಷ್ಟು ಗಮನಾರ್ಹ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕಂಪನಿಯು ಮುಂದಿನ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ 500 ಶೋ ರೂಂಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಈ ಬೈಕ್ಗಳು ಟೈಯರ್ -2 ಮತ್ತು ಟೈಯರ್ -3 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಶೋ ರೂಂಗಳನ್ನು ಮೀರಿ 'ಒಬೆನ್ ಕೇರ್' ಎಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಮಾರಾಟದ ನಂತರದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಕಂಪನಿಯು ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. 24/7 ಗ್ರಾಹಕ ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ಬಿಡಿಭಾಗಗಳ ಸುಲಭ ಲಭ್ಯತೆಯು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಾಗಿವೆ.
ಒಬೆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್ಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಕಂಪನಿಯು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ LFP ಬ್ಯಾಟರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಮೋಟಾರ್ಗಳು, ವಾಹನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಘಟಕಗಳು (VCU ಗಳು) ಮತ್ತು ವೇಗದ ಚಾರ್ಜರ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ 3.5 ಎಕರೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸೌಲಭ್ಯದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಬ್ಯಾಟರಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿರುವ ತೀವ್ರವಾದ ಶಾಖ ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಮಳೆಯನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಒಬೆನ್ ರೋರ್ ಮಾದರಿಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ವಿವರಗಳು: ಒಬೆನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೂರು ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಒಬೆನ್ ರೋರ್ (ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್): ಅಂದಾಜು ₹1.49 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ಬೆಲೆ. ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ 187 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೇವಲ 3 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 0 ರಿಂದ 40 ಕಿಮೀ/ಗಂಟೆಗೆ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಇದರ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗ ಗಂಟೆಗೆ 100 ಕಿಮೀ.
ಒಬೆನ್ ರೋರ್ ಇಝಡ್: ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಈ ಮಾದರಿಯ ಬೆಲೆ ₹99,999 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು 175 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ 95 ಕಿಮೀ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗವನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು.
ರೋರ್ ಇಝಡ್ ಸಿಗ್ಮಾ: ₹1.09 ಲಕ್ಷ ಬೆಲೆಯ ಈ ಮಾದರಿಯು 140 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಎಲ್ಲ ಬೈಕ್ಗಳಿಗೆ ಕಂಪನಿಯು ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ 3 ವರ್ಷಗಳು ಅಥವಾ 40,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳ ವಾರಂಟಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಗ್ರಾಹಕರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಸವಾರಿ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
