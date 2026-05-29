ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಎಸಿ ಲಾಂಚ್​! ಏನುಂಟು, ಏನಿಲ್ಲ? ನೀವೇ ನೋಡಿ

Inverter Window AC India: ಓಕ್ಟರ್‌ನ ಸ್ಟುಡಿಯೋ AC 5000 ಕೇವಲ ₹14,499ಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು ಸಣ್ಣ ಕೋಣೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ.

ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಎಸಿ ಲಾಂಚ್ (Image Credit: Oakter)
By ETV Bharat Tech Team

Published : May 29, 2026 at 8:33 AM IST

Inverter Window AC India: ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಏರ್​ ಕಂಡಿಷನರ್ಸ್‌​(AC)ಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚು. ಆದರೆ ದುಬಾರಿ AC ಯೂನಿಟ್ಸ್​ ಎಲ್ಲರ ಬಜೆಟ್‌ಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗದು. ಅವು ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗುತ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಇಂಥ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಗತ್ಯತೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ದೆಹಲಿಯ ಕಂಪನಿ ಓಕ್ಟರ್ ತನ್ನ ಹೊಸ ಸ್ಟುಡಿಯೋ AC 5000 (2026 ಮಾಡೆಲ್​) ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. 0.5-ಟನ್, 3-ಸ್ಟಾರ್ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ವಿಂಡೋ ACಯನ್ನು ಸಣ್ಣ ರೂಮ್​ಗಳಿಗೆ, ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗಳು, ಆಫೀಸ್ ಕ್ಯಾಬಿನ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ಟಡಿ ರೂಂಗಳಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹೊಸ ಮಾದರಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಗಮನಾರ್ಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ ಅದರ "ಪ್ಲಗ್-ಆ್ಯಡ್-ಪ್ಲೇ" ಡಿಸೈನ್​. ಇದರರ್ಥ, ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೈರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಸಹಾಯದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪ್ರಮಾಣಿತ 6-ಆಂಪಿಯರ್ ಮನೆ ಅಥವಾ ಕಚೇರಿ ಪವರ್ ಸಾಕೆಟ್‌ನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಬಿಲ್ಟ್​-ಇನ್​ ಸರ್ಜ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್​ ಸಹ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, 1200VA ಪ್ಯೂರ್​ ಸೈನ್ ವೇವ್ ಇನ್ವರ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಸರಾಗವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆಗಾಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಈ ಎಸಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ.

ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ: ಹಿಂದಿನ 2025ರ ಮಾದರಿಯು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್​-ಕಂಪ್ರೆಸರ್​ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಕಂಪನಿಯು ಈ ಹೊಸ AC ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಜೋಡಿಸಿದೆ. ಈ ವರ್ಧನೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ-ಸಮರ್ಥ ಕೂಲಿಂಗ್​ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಕಂಪ್ರೆಸರ್​ ಸ್ಟಾರ್ಟ್​ ಆಗುವುದರಲ್ಲಿ ಝೀರೋ ಮಿನಿಟ್​ ಮತ್ತು ಸರಿಸುಮಾರು 500W ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಯೂನಿಟ್​ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ACಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಮಾದರಿಯು 60%ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಗಂಟೆಗೆ ಕೇವಲ 4 ರೂ. ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಈ ಎಸಿ ಚಲಾಯಿಸುವುದರಿಂದ ಕೇವಲ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾತ್ರ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ತೂಕದ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಈ AC ವಿಭಿನ್ನ. ಇದು ಕೇವಲ 22 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ತೂಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮಾಣಿತ ವಿಂಡೋ ACಗಿಂತ ಸರಿಸುಮಾರು 30% ಹಗುರ. ಇದು ಇನ್​ಸ್ಟಲೇಶನ್​ ಮತ್ತು ಸರ್ವೀಸ್​ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಧೂಳು ನಿರೋಧಕ ಫಿಲ್ಟರ್, CWRC ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್​ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ-ಶಬ್ದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಇದರಲ್ಲಿವೆ. CWRC ಸಿಸ್ಟಮ್​ ಮೂಲಕ ಎಸಿಯ ಹೊರಭಾಗದಿಂದ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಸಣ್ಣ ರೂಂಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ: ಈ ಎಸಿ 75 ಚದರಡಿ ಅಳತೆಯ ಕೋಣೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಷ್ಣತೆ ಲಕ್ಷಣದ ನಡುವೆಯೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ಲಿಮ್​ ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಮೌಂಟಿಂಗ್​ ಫ್ರೇಮ್​ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. AC ಘಟಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ವಾರಂಟಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕಂಪ್ರೆಸರ್​ಗೆ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಖಾತರಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಓಕ್ಟರ್‌ನ ಸಿಇಒ ಶಿಶಿರ್ ಗುಪ್ತಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂದಿನ ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಶಕ್ತಿ-ಸಮರ್ಥ, ಸಾಂದ್ರ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ನಗರ ಜೀವನದ ಲಯಕ್ಕೆ ಸರಾಗವಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕೂಲಿಂಗ್ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಸ್ಟುಡಿಯೋ AC 5000 (2026 ಮಾದರಿ) ಅನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಈ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎಸಿಯ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ₹14,499 (ಜೊತೆಗೆ GST) ಆಗಿದೆ. ಇದು ಓಕ್ಟರ್‌ನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮುಖ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ತ್ವರಿತ-ವಾಣಿಜ್ಯ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

