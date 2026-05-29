ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಎಸಿ ಲಾಂಚ್! ಏನುಂಟು, ಏನಿಲ್ಲ? ನೀವೇ ನೋಡಿ
Inverter Window AC India: ಓಕ್ಟರ್ನ ಸ್ಟುಡಿಯೋ AC 5000 ಕೇವಲ ₹14,499ಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು ಸಣ್ಣ ಕೋಣೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ.
Published : May 29, 2026 at 8:33 AM IST
Inverter Window AC India: ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಏರ್ ಕಂಡಿಷನರ್ಸ್(AC)ಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚು. ಆದರೆ ದುಬಾರಿ AC ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲರ ಬಜೆಟ್ಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗದು. ಅವು ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗುತ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಇಂಥ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಗತ್ಯತೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ದೆಹಲಿಯ ಕಂಪನಿ ಓಕ್ಟರ್ ತನ್ನ ಹೊಸ ಸ್ಟುಡಿಯೋ AC 5000 (2026 ಮಾಡೆಲ್) ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. 0.5-ಟನ್, 3-ಸ್ಟಾರ್ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ವಿಂಡೋ ACಯನ್ನು ಸಣ್ಣ ರೂಮ್ಗಳಿಗೆ, ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು, ಆಫೀಸ್ ಕ್ಯಾಬಿನ್ಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ಟಡಿ ರೂಂಗಳಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹೊಸ ಮಾದರಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಗಮನಾರ್ಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ ಅದರ "ಪ್ಲಗ್-ಆ್ಯಡ್-ಪ್ಲೇ" ಡಿಸೈನ್. ಇದರರ್ಥ, ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೈರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಸಹಾಯದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪ್ರಮಾಣಿತ 6-ಆಂಪಿಯರ್ ಮನೆ ಅಥವಾ ಕಚೇರಿ ಪವರ್ ಸಾಕೆಟ್ನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಬಿಲ್ಟ್-ಇನ್ ಸರ್ಜ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಸಹ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, 1200VA ಪ್ಯೂರ್ ಸೈನ್ ವೇವ್ ಇನ್ವರ್ಟರ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಸರಾಗವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆಗಾಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಈ ಎಸಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ.
ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ: ಹಿಂದಿನ 2025ರ ಮಾದರಿಯು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್-ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಕಂಪನಿಯು ಈ ಹೊಸ AC ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಜೋಡಿಸಿದೆ. ಈ ವರ್ಧನೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ-ಸಮರ್ಥ ಕೂಲಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುವುದರಲ್ಲಿ ಝೀರೋ ಮಿನಿಟ್ ಮತ್ತು ಸರಿಸುಮಾರು 500W ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಯೂನಿಟ್ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ACಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಮಾದರಿಯು 60%ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಗಂಟೆಗೆ ಕೇವಲ 4 ರೂ. ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಈ ಎಸಿ ಚಲಾಯಿಸುವುದರಿಂದ ಕೇವಲ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾತ್ರ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ತೂಕದ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಈ AC ವಿಭಿನ್ನ. ಇದು ಕೇವಲ 22 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ತೂಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮಾಣಿತ ವಿಂಡೋ ACಗಿಂತ ಸರಿಸುಮಾರು 30% ಹಗುರ. ಇದು ಇನ್ಸ್ಟಲೇಶನ್ ಮತ್ತು ಸರ್ವೀಸ್ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಧೂಳು ನಿರೋಧಕ ಫಿಲ್ಟರ್, CWRC ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ-ಶಬ್ದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಇದರಲ್ಲಿವೆ. CWRC ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೂಲಕ ಎಸಿಯ ಹೊರಭಾಗದಿಂದ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಸಣ್ಣ ರೂಂಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ: ಈ ಎಸಿ 75 ಚದರಡಿ ಅಳತೆಯ ಕೋಣೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಷ್ಣತೆ ಲಕ್ಷಣದ ನಡುವೆಯೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ಲಿಮ್ ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಮೌಂಟಿಂಗ್ ಫ್ರೇಮ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. AC ಘಟಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ವಾರಂಟಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕಂಪ್ರೆಸರ್ಗೆ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಖಾತರಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಓಕ್ಟರ್ನ ಸಿಇಒ ಶಿಶಿರ್ ಗುಪ್ತಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂದಿನ ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಶಕ್ತಿ-ಸಮರ್ಥ, ಸಾಂದ್ರ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ನಗರ ಜೀವನದ ಲಯಕ್ಕೆ ಸರಾಗವಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕೂಲಿಂಗ್ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಸ್ಟುಡಿಯೋ AC 5000 (2026 ಮಾದರಿ) ಅನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಈ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎಸಿಯ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ₹14,499 (ಜೊತೆಗೆ GST) ಆಗಿದೆ. ಇದು ಓಕ್ಟರ್ನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮುಖ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ತ್ವರಿತ-ವಾಣಿಜ್ಯ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 650 ಸಿಸಿ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಡುಗು-ಡುಗು ಬೈಕ್! ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಡನ್ ಫೀಚರ್ಸ್