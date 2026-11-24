ವಿವಾದ, ರಾಜೀನಾಮೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮಹಾ ತಿರುವು: ಮತ್ತೆ ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿದ ಜೆನ್ಸನ್ ಹುವಾಂಗ್! ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಶೇ. 33 ಜಿಗಿದ ಷೇರು ಮೌಲ್ಯ!
Jensen Huang Reinstated as Nvidia CEO: ಚೀನಾ ಬೇಹುಗಾರಿಕೆ ವಿವಾದದ ಬಳಿಕ ಪದತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದ ಜೆನ್ಸನ್ ಹುವಾಂಗ್ರನ್ನು ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ಆಗಿ ಮರುನೇಮಕ ಮಾಡಿದೆ.
Published : November 24, 2026 at 7:28 AM IST
Jensen Huang Reinstated as Nvidia CEO: ಜಾಗತಿಕ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಚಿಪ್ ತಯಾರಿಕಾ ದೈತ್ಯ 'ಎನ್ವಿಡಿಯಾ' (Nvidia) ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹೈಡ್ರಾಮಾಕ್ಕೆ ಸೋಮವಾರ ಅಚ್ಚರಿಯ ತಿರುವು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಕಂಪನಿಗೆ ಮರಳುವ ಹುವಾಂಗ್ ಅವರ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಇದೀಗ ಜೆನ್ಸನ್ ಹುವಾಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕಂಪನಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ (CEO) ಮರುನೇಮಕ ಮಾಡಿದೆ.
ಚೀನಾದ ಬೇಹುಗಾರರೆಂದು ಶಂಕಿಸಲಾದ ಮಹಿಳೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾಗಿ ಹುವಾಂಗ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಎನ್ವಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾರ್ವೆ ಸಿ. ಜೋನ್ಸ್ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದು, "ಎನ್ವಿಡಿಯಾವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಜೆನ್ಸನ್ ಸೂಕ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಮಂಡಳಿ ನಂಬಿದೆ. ಅವರ ಮರುನೇಮಕವು ನಮ್ಮ ಷೇರುದಾರರು, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು, ಪಾಲುದಾರರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
BREAKING: Jensen Huang officially returns to Nvidia's office, $NVDA, and receives a standing ovation from Nvidia employees. "I'm going to be a better CEO the second time around," Jensen Huang told employees. https://t.co/WdhJtMdb71— The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) November 23, 2026
ಮರುನೇಮಕದ ಹಿಂದೆ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಪ್ರಭಾವ: ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್, ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಹುವಾಂಗ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಎನ್ಬಿಸಿ (CNBC) ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಟ್ರಂಪ್, "ಹುವಾಂಗ್ ಮರುನೇಮಕದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದ್ದೆವೋ ಅದನ್ನೇ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮಾಡಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಇದರ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
NVIDIA Board reinstates Jensen Huang as President, CEO and Board Director. Read the release: https://t.co/x4bnjiSVil— NVIDIA Newsroom (@nvidianewsroom) November 23, 2026
ಹುವಾಂಗ್ ಅವರ ಮರಳುವಿಕೆಯಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಆತಂಕವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಆಡಳಿತವು ಎನ್ವಿಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ ಎಂದೂ ಟ್ರಂಪ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಟಾಡ್ ಬ್ಲಾಂಚೆ ಅವರು ಹುವಾಂಗ್ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಬಳಿ ಯಾವುದೇ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಟ್ರಂಪ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಎನ್ವಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಜೆನ್ಸನ್ ನಾಯಕತ್ವ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದಿರುವ ಟ್ರಂಪ್, ಕಂಪನಿಯ ಆಂತರಿಕ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
NVIDIA Board of Directors voted unanimously to reinstate Jensen Huang following a series of discussions and meetings with him, after which the Board was satisfied with respect to his candor and ability to lead NVIDIA. In the process of reaching its decision, the Board received input from senior levels of the United States government, and based on that input, the Board is confident that Mr. Huang’s reinstatement poses no national security risk. “The Board believes Jensen is the right person to lead NVIDIA, and that his reinstatement is in the best interests of our stockholders, employees, partners and customers,” said Harvey C. Jones, Chair of the Board. “We have every confidence in Jensen and look forward to working with him as he resumes his leadership of the Company. We are grateful to Colette Kress for her outstanding service as interim CEO, in addition to her continuing responsibilities as NVIDIA’s Chief Financial Officer.” Harvey Jones will remain as Board chair.— ANI (@ANI) November 23, 2026
ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ, ಭಾವುಕರಾದ ಹುವಾಂಗ್: ಹುವಾಂಗ್ ಮರಳಿದ ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಷೇರುಗಳು ಶೇ. 33 ರಷ್ಟು ಜಿಗಿದು $165.57 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದವು (ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಷೇರು $239.24 ರ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿತ್ತು).
ಮರುನೇಮಕದ ಬಳಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಜೆನ್ಸನ್ ಹುವಾಂಗ್, "ಕಂಪನಿಗೆ ಮರಳಲು ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅತ್ಯಂತ ವಿನಮ್ರತೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಬದ್ಧತೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ ಮಧ್ಯಂತರ ಸಿಇಒ ಕೊಲೆಟ್ ಕ್ರೆಸ್ (ಈಗ ಮತ್ತೆ ಸಿಎಫ್ಒ ಹುದ್ದೆಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ) ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ತಂಡಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಾನು ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮರಳಲು ಕಾತರನಾಗಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಏನಿದು ವಿವಾದ ಮತ್ತು ತನಿಖೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ?: ಚೀನಾದ ಉದ್ಯಮಿ ಆಲಿಸ್ ಹುವಾಂಗ್ (Alice Huang) ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾಗಿ ಜೆನ್ಸನ್ ಹುವಾಂಗ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಸಿಂಗಾಪುರ ಮೂಲದ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆ 'ಮೆಗಾಸ್ಪೀಡ್' (Megaspeed) ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರಾಗಿದ್ದ ಆಲಿಸ್ ಹುವಾಂಗ್ ಚೀನಾದ ಬೇಹುಗಾರರೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖೆ (DOJ) ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಚಿಪ್ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ರಫ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಮ್ ಆಲ್ಟ್ಮನ್ ಹೋಲಿಕೆ: ಹುವಾಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಹಾಲಿ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಹಾಗೂ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಿಲಿಕಾನ್ ವ್ಯಾಲಿಯ ಪ್ರಮುಖರು ಆನ್ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿಗೆ (Petition) ಸಹಿ ಹಾಕಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಕಳೆದ ವಾರ ಹುವಾಂಗ್ ಕೂಡ ಕಂಪನಿ ಕರೆದರೆ ಮರಳಲು ಸಿದ್ಧ ಎಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಆಗ ಮಂಡಳಿ ನಿರಾಕರಿಸಿತ್ತು. ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಓಪನ್ಎಐ (OpenAI) ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಸ್ಯಾಮ್ ಆಲ್ಟ್ಮನ್ ಅವರನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ನಂತರ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮರುನೇಮಕ ಮಾಡಿದ ಘಟನೆಯನ್ನು ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನೆನಪಿಸಿದೆ.
ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿವಾದಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಒತ್ತಡಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಜಾಗತಿಕ ಎಐ (AI) ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಗೆ ಜೆನ್ಸನ್ ಹುವಾಂಗ್ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವ ಎಷ್ಟು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಮರುನೇಮಕ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ದಿಢೀರ್ ಚೇತರಿಕೆಯು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಹುವಾಂಗ್ ಮೇಲಿರುವ ಅಪಾರ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖೆಯ ತನಿಖೆ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ವಿಚಾರಣೆಗಳು ಮುಂದುವರಿಯಲಿರುವುದರಿಂದ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಹುವಾಂಗ್ ಈ ಕಾನೂನು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
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